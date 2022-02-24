نقطة تحول.. ألمانيا توافق على تزويد أوكرانيا بالسلاح!

أعلنت الحكومة الألمانية السبت (26 فبراير/ شباط 2022) أنها ستزود أوكرانيا "في أسرع وقت" ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وكتب المستشار اولاف شولتس في تغريدة على تويتر أن "العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول، إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب" العالمية الثانية، مضيفا "في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي".

زيلينسكي يشيد بالموقف الألماني

وجاء الرد الأوكراني سريعا إذ حيّا الرئيس فولوديمير زيلنسكي قرار برلين بتزويد أوكرانيا أسلحة في ظلّ مواجهتها غزوًا روسيًا، داعيًا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى "الاستمرار على هذا النحو". وكتب زيلينسكي على تويتر "ألمانيا أعلنت للتو إرسالها لأوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر. استمروا على هذا النحو، أولاف شولتس! التحالف المضاد للحرب يتحرك!".

وكانت الحكومة الألمانية أجازت تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات عن طريق هولندا، الأمر الذي يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات، وفق ما أفاد مصدر حكومي لفرانس برس السبت.

وقال المصدر "بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج اليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها".



وحسب مصادر في الحكومة الألمانية فإنّ عمليات التسليم ستحصل عبر هولندا التي كانت قد تسلمت هذه القاذفات من ألمانيا وتنتظر موافقة برلين على إرسالها إلى كييف.

وحتى الآنرفضت ألمانيا تصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من حيث المبدأ لأنها منطقة أزمة.

وواجهت ألمانيا انتقادات خلال فترة إعداد روسيا للغزو، لرفضها تسليم أسلحة فتاكة إلى منطقة الأزمة، وإرسال خمسة آلاف خوذة بدلا من ذلك إلى أوكرانيا.

ولطالما دافعت الحكومة الألمانية عن السياسة التي اتبعتها البلاد منذ فترة ما بعد الحرب، والتي تحظر تصدير المعدات "الفتاكة" إلى مناطق الصراع. بيد أن هذا الموقف لاقى قبولًا أقلّ على المستوى السياسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية تمت الموافقة أيضا على تصدير 14 مركبة مدرعة ذات حماية متميزة لأوكرانيا اليوم السبت. وأضافت الوزارة أن المركبات كانت تستخدم للحماية الشخصية وربما لأغراض الإجلاء أيضا. وسيتم تسليم هذه المركبات إلى السلطات الأوكرانية، بحسب الوزارة.

وذكرت الوزارة أنه إضافة إلى ذلك سيتم تسليم ما يصل إلى ألف طن من الوقود إلى أوكرانيا عبر بولندا. وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا فحص المزيد من خدمات الدعم.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوكونائب المستشار الألماني روبرت هابيك (كلاهما من حزب الخضر): "بعد الهجوم الروسي المخزي، يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها. ولها حق أساسي في الدفاع عن النفس. ولذلك تدعم الحكومة الألمانية أوكرانيا أيضا في توفير المواد المطلوبة بشكل عاجل".

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)