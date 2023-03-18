نقص فيتامين "ب 1".. متى يشكل خطراً على الإنسان؟

فيتامين "ب 1" و المعروف أيضاً بـ "الثيامين" هو عنصر حيوي مفيد لإنتاج الطاقة في الجسم. وهو مكون من مكونات الإنزيمات المختلفة، مسؤول عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والأحماض الأمينية.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب هذا الفيتامين دوراً في انتقال المنبهات بين الخلايا العصبية. وفي حالة نقص فيتامين "ب 1" ، تتعطل جميع هذه العمليات. فماذا يحدث؟
وفق مركز استشارات المستلهكين في ألمانيا، يؤدي نقص فيتامين "ب 1" إلى اضطرابات في الجهاز العصبي واستقلاب الكربوهيدرات. كما يتسبب النقص المستمر والشديد في هذا الفيتامين إلى الإصابة بمرض بيري بيري.
الأعراض المحتملة لهذا المرض تتمثل في ضعف العضلات، خدر في الذراعين والساقين، احتباس الماء أو ما يعرف بـ "الوذمة" وقصور القلب. ويمكن أن يصبح النقص الطفيف ملحوظاً، من خلال اضطرابات المشي أو وخز الجلد. كما يمكن أن يكون الصداع، التعب أو الغثيان من علامات نقص فيتامين "ب1."
متى يحدث النقص؟
ينتشر مرض بيري بيري الشديد الذي ينتج عن نقص فيتامين "ب1" بجسم الإنسان، بالأخص في البلدان التي يكون النظام الغذائي السائد فيها هو الأرز الأبيض.
كما يرتفع خطر الإصابة بهذا المرض، عندما لا يستطيع الجسم امتصاص أو معالجة ما يكفي من فيتامين "ب 1"، على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول معرضون للخطر.
ويزيد القيء أثناء فترة الحمل وأمراض الكبد والجهاز الهضمي وبعض الأمراض المعدية الأخرى أيضاً من خطر حدوثه. بالإضافة إلى أن نقص فيتامين" ب1" قد يحدث لدى كبار السن الذين يعيشون على نظام غذائي اصطناعي.
الوقاية والعلاج
إهمال علاج النقص الحاد في فيتامين "ب1" في الوقت المناسب، يمكن أن يشكل خطراً يهدد حياة الإنسان. لهذا ينصح الأطباء، الأشخاص الذين تم تشخيصهم بنقص فيتامين "ب 1"، بتناول مكمل غذائي أو تلقي حقنة بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بـ "الثيامين" ولكن بعد استشارة الطبيب.
أما الأشخاص غير المصابين بهذه الأمراض، ينصح أيضاً بتزويد أجسامهم بفيتامين "ب 1" بشكل كافٍ. ولكن في حالة ما إذا كانوا يتناولون نظاماً غذائياً متوازناً، قد لا يحتاجون إلى أي مكملات غذائية.
من جهتها توصي الجمعية الألمانية للتغذية (DGE) الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاماً، بتناول 1 ملليغرام (للنساء)، و 1.2 ملليغرام (للرجال) من فيتامين "ب 1" مع الطعام بشكل يومي.
ولكن بدءاً من سن 65 عاماً، تنخفض متطلبات الرجال إلى 1.1 ملليغرام ، وبالنسبة للنساء تظل1 ملليغرام. في حين يحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا إلى نسب أعلى من هذا الفيتامين، أي 1.4 (بنين / رجال) و1.1 (فتيات / نساء) ملليغرام من فيتامين "ب 1" يومياً.
كما تزداد الحاجة لدى النساء الحوامل والمرضعات، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى كمية أقل من فيتامين "ب1."
إ.م
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
فيتامين "أ"
ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بيوتين
فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بي 1
مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بي 6
يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
بي 12
أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
سي
الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
دي
فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
"ي"
مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
كي
في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.
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أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم
حامض الفوليك
فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.
الكاتب: عباس الخشالي