يؤدي نقص الكالسيوم إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل ترقق العظام. ولنقص الكالسيوم في الجسم أسباب مختلفة منها عدم تناول منتجات غنية بالكالسيوم مثل الحليب والخضروات.

يعد الكالسيوم من أكثر أنواع المعادن وفرة في جسم الإنسان، فالكالسيوم مهم لنمو العظام وتكوينها. ويرجع خبراء الصحة نقص الكالسيوم إلى أسباب مختلفة منها عدم تناول المنتجات الغذائية مثل الحليب ومنتجات الألبان والخضروات وغيرها من الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم، فضلا عن أن هناك بعض العناصر الغذائية تعزز امتصاص الجسم للكالسيوم مثل فيتامين "D" والفوسفور والمغنيزيوم، ونقص هذا المواد في الجسم يؤدي إلى انخفاض الكالسيوم أيضا. وبالنسبة للنساء فإن انقطاع الطمث لديهن، من الممكن أن يعرضهن لنقص في الكالسيوم، فانقاطاع الطمث يسبب انخفاضا في مستوى هرمون الأستروجين، ولهذا الهرمون دور مهم للحفاظ على الكالسيوم داخل العظام.