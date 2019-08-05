 نقص التمويل يهدد عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط | سياسة واقتصاد | DW | 16.10.2019

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سياسة واقتصاد

نقص التمويل يهدد عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط

مهام البحث والإنقاذ الخاصة التي تقوم بها منظمات إنسانية في البحر المتوسط تعتمد على التبرعات من أجل الاستمرار. بيد أن العديد من مهام الإنقاذ هذه لا تستفيد من الدعاية والترويج وجذب المتبرعين، ما يهدد بحصول عجز في تمويلها.

Lampedusa Hafen Sea Watch 3 Anlandung Bootsflüchtlinge (picture-alliance/Photoshot)

عمليات الإنقاذ البحري للمنظمات غير الحكومية عادت مرة أخرى إلى دائرة الضوء في أوروبا بعد القرار التي اتخذته قائد سفينة الإنقاذ الخاصة سي ووتش 3، كارولا راكيته بالرسو في ميناء لامبيدوزا الإيطالي في 29 يونيو /حزيران من هذا العام، رغم عدم حصولها إذن بدخول الميناء والرسو فيه.

كان على متن السفينة التي قادتها راكيته 42 مهاجرا تقطعت بهم السبل في البحر لأكثر من أسبوعين، وبعد مواصلة إيطاليا عرقلة عمل بعثات الإنقاذ الخاصة، ومنع سفن الإنقاذ من دخول موانئها، قامت راكيته بالتوجه إلى الميناء الايطالي، مبررة عملها بأنه لم يكن لديها قرار آخر، بسبب حالة الإرهاق الشديد للمهاجرين على متن السفينة وتخوفها من قيامهم بأي عمل يائس من شأنه تعريض حياتهم للخطر بعد الاكتئاب الشديد الذي كان مسيطرا عليهم. احتفى كثيرون براكيته (31 عاما) التي فضلت إنقاذ الأرواح على القرارات السياسية المتعلقة بالأمر. 

بيد أن تصرف راكيته هذا لم يلق الترحيب ذاته في إيطاليا، حيث وصفها وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني بأنها "مجرمة وتهدد الأمن الوطني الايطالي" وبأنها أيضا "شيوعية ألمانية مدللة". راكيته أصبحت بتصرفها وجها إعلاميا يمثل مكافحة تحديات الهجرة في أوروبا، ونظر إليها كثيرون كقدوة لهم. بعد فتره وجيزة من رسوها بسفينتها في لامبيدوزا، ألقي القبض على راكيته وأفرج عنها بعد ذلك بوقت قصير. لكنها لا تزال قيد التحقيق وتواجه عقوبة السجن لمده تصل إلى 15 عاما، في حال تم إدانتها بالتهم الموجهة إليها.

قصه نجاح قصيرة الأمد

وإدراكا منهم أنها قد تواجه تكاليف قانونيه باهظه، احتشد مؤيدو راكيته حولها وفي غضون 48 ساعة من اعتقالها الأولي في 29 يونيو/ حزيران، حيث تم تأمين أكثر من مليون يورو لتمويل الدفاع عنها ودعم المراقبة البحرية بشكل عام. وأصبحت قصه كارولا راكيته واحده من أكبر القصص التي جذبت التبرعات لمبادرات الإنقاذ البحري الخاصة. وكانت مبادرة التمويل الجماعي بقياده المذيع الألماني الساخر، يان بومرمان، الذي دعم الحملة واستخدم شهرته لجذب التبرعات، لها الأثر الأكبر في نجاح الحملة ودعم راكيته.

بيد أن هذا الحماس من أجل دعم عمليات الإنقاذ البحري قد فتر. فبعد شهرين من حملة التبرعات الخاصة براكيته، اتبع كلاوس بيتر رايش قبطان سفينة الإنقاذ ايلينور، التابعة لبعثة شريان الحياة مسارا مماثلا لراكيته، حيث قام بدخول ميناء صقلية والرسو هناك بسفينته التي كان على متنها 100 مهاجر، بالرغم من عدم حصوله على أي إذن مسبق من السلطات الإيطالية.

مختارات

واعتقل رايش لفترة وجيزة، وتم الإفراج عنه فيما بعد انتظارا لمحاكمته. ولكن إذا لم تسقط التهم الموجهة إليه، فإنه يمكن أن يواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 20 عاما، فضلا عن غرامه تصل قيمتها إلى 300 ألف يورو. بيد أن ما قام به رايش والعقوبة التي تهدده لم يلق الصدى الذي حصل مع كارولا راكيته، حيث حاول ناشطون تأمين المبلغ المطلوب لدفع الغرامة، بيد أنه تم جمع 19 ألف يورو فقط على مدار ثلاثة أسابيع، وهو ما يوازي خمسة بالمئة فقط من المبلغ المطلوب.

محاولة أخرى تبوء بالفشل

التمويل الجماعي والتبرعات ليست كافية لوحدها من أجل إنقاذ الناس وتسيير مهام البحث، ففي عام 2018، جمع مذيع التلفزيون الألماني كلاس هويفر أوملاوف حوالي 300 ألف يورو لتمويل شراء سفينة جديدة من أجل إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر المتوسط، لكن المشروع لم يكلل بالنجاح. فبعد إنفاق معظم الأموال المتبرع بها من أجل تحديث السفينة التي أطلق عليها "غولفو اتسورو" وتجهيزها وتسجيلها رسميا تحت راية دولة بنما من أجل التمكن من التحرك في البحر، نفد المال بسرعة وواجهت السفينة المزيد من العراقيل.

الضغوط الإيطالية حين كان اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني وزيرا للداخلية، أدت إلى وقف بنما لتعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في الإنقاذ البحري. أدى ذلك إلى إنفاق هوفر-أوملاوف وأنصاره المزيد من الأموال في محاولة لتسجيل القارب في مكان آخر لكن دون جدوى. التكاليف الإدارية المرتبطة بمحاولة تسجيل السفينة أدت إلى عدم قدرة السفينة على مزاولة أعمالها وعدم تمكنها من مغادرة الميناء من أجل إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر. هذا الأمر قام بتنبيه مهمات الانقاذ الخاصة الأخرى إلى محاولة تجنب أخطاء مماثلة كما حصل مع السفينة "غولفو اتسورو".

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منظمات الإغاثة تتحدى الاتحاد الأوروبي في مسألة إنقاذ اللاجئين من الغرق

بعيد عن العين بعيد عن القلب

أكسل شتاير، المتحدث باسم بعثه شريان الحياة قال لمهاجر نيوز، إنه وبعد أسابيع من التركيز الإعلامي والتقارير المفصلة عن كارولا راكيته، فإن العديد من الصحفيين لا يريدون سرد القصة نفسها مع بطل آخر، وتابع "هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الإعلام".

ويرى شتاير أن ما ساعد القبطان راكيته إعلاميا "أنها كانت في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وهو ما جلب اهتمام الناس إليها، وساعدها على إتمام مهمتها". وبحسب المسؤول الإعلامي فإن الحصول على دعم واهتمام الناس هو أمر مهم من أجل إتمام عمليات الإنقاذ البحري. وأضاف أنه بعد قضية كارولا راكيته "اعتقد البعض أن التبرع لأي جمعية، سيفيد بالضرورة جميع بعثات الإنقاذ البحرية الخاصة العاملة، وهذا أمر خاطئ" بحسب المتحدث الإعلامي. الذي يوضح بأن "الناس لديهم صعوبة في التفريق بين المنظمات العاملة المختلفة. إنهم يظنون أننا متماثلون، وأن جميع المنظمات مرتبطة بـ راكيته ولكن في الحقيقة، تختلف المنظمات العاملة في هذا المجال في عملها عن بعضها البعض، وأيضا بالطريقة التي تعمل بها. فهناك جمعيات تهتم بالمراقبة البحرية وأخرى عاملة في الإنقاذ وهكذا".

معجزة عيد الميلاد

وأكد شتاير أنه على الرغم من تلقي بعض المنظمات غير الحكومية الأموال من اليانصيب وغيرها بالإضافة إلى التبرعات، فإن مهمة شريان الحياة تعتمد بالكامل تقريبا على التبرعات "التي تتناقص باطراد منذ عام 2015".  ويقول "عيد الميلاد لا يزال وقتا طيبا من السنه بالنسبة لنا. وما زال لدينا مانحون يواصلون دعم عملنا. ولكن عدد الذين يقررون التبرع لنا قد تناقص بشكل كبير. ونحن نعتمد على هذه التبرعات".

معظم الأموال التي جمعتها بعثه شريان الحياة ستخصص لشراء سفن جديده بعد أن صادرت السلطات المراكب السابقة، بما فيها الينور. ويوضح شتاير "حتى لو وافق الاتحاد الأوروبي علي آليه لتوزيع اللاجئين قريبا فلا أعتقد أننا سنعود إلى قواربنا، حيث صودرت سفننا طبقا لقوانين سابقة وأنا أشك في أن أي تغيير في القانون سيطبق بأثر رجعي". "في الوقت الراهن، يتعين علينا جمع 500 ألف يورو من أجل شراء سفينة جديدة، ونحن ما زلنا في منتصف الطريق فقط". وأردف أكسل شتاير، المتحدث باسم بعثه شريان الحياة لمهاجر نيوز  "دعونا نأمل فقط أن يكون عيد الميلاد القادم موسما جيدا للتبرعات".

مهاجر نيوز - سيرتان سانديرسون/ علاء جمعة

  • في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا.وبدا صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الاحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

  • اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ما يقرب 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

  • عثر على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الانقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

  • كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

  • العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن أنقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

  • شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 اسبوع وأنقذت حياة حوالي 7000 مهاجر، كام تم غعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة بعد يومين ان عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

  • وفي 19 نيسان/إبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لوقا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم اننقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد في العشرين من نيسان/إبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من انقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

  • في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة في الخامس عشر من نيسان/أبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/أبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

  • في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الايطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

  • أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن 700 غريق، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

  • في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

  • في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 مات 9 أطفال وثلاث نساء غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني من سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

  • في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزاجنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص بينما بقي حوالي 200 شخص مفقود، ورجحت وفاتهم جميعاً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.


مختارات

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

يعرّف البحر الأبيض المتوسط بمقبرة الأحلام، حيث ابتلع المتوسط المئات من المهاجرين الحالمين بالوصول إلى شواطئ أوروبا عبر قوارب الموت. معرض صور يوثق لأكثر حوادث الغرق مأساوية منذ حادثة لامبيدوزا عام 2013. (03.03.2017)  

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منظمات الإغاثة تتحدى الاتحاد الأوروبي في مسألة إنقاذ اللاجئين من الغرق  

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