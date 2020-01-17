نقاش حول الحجاب يتحول إلى شجار في سكن جامعي في ألمانيا

تحت عنوان "الحجاب: زي أم رمز ديني أم أداة سياسية"، بدأ نقاش في سكن جامعي يوم الخميس (16 يناير 2020) في مدينة فرانكفورت في ألمانيا ليتحول في الأخير إلى شجار. ونشرت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" أن الوضع لم يستقر ويسود الهدوء إلا بعد تدخل الشرطة. وقالت متحدثة باسم الشرطة أن السلطات تقوم بإجراءات جنائية ضد عدة أشخاص بتهمة الاعتداء على الغير، كما ذكر موقع "بيلد" الألماني.
ورأى تجمع "طلاب ضد اليمين المتطرف" أن المسؤولين سيروا النقاش بشكل أحادي حيث لم تُعطى لهم الفرصة للتعبير عن رأيهم، حسب تعليقهم في الفيسبوك. بعد ذلك قام تجمع "طلاب ضد اليمين المتطرف" بالتشويش ورفعوا لافتات، فطُلب منهم مغادرة القاعة، ليحتدم الوضع بعد ذلك ويتحول النقاش إلى شجار.
النقاش عرف أيضا حضور نائلة شيخي من جمعية "تير دي فام" التي صرحت بأنها لا تريد التوقف عن التعبير عن رأيها بأن الحجاب هو علامة على "عبودية المرأة"، وأضافت أنها ستستمر في الإدلاء بموقفها طوال حياتها، حسب ما جاء في موقع "فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ" الألماني. رأي يرى فيه تجمع "طلاب ضد اليمين المتطرف" إجحاف في حق المسلمين ويقوم بإقصائهم وتهميشهم في المجتمع.
ع. اع. / ...
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
إلى جانب الحجاب العادي، ظهر في السنوات الأخيرة النقاب والحجاب الذي يحمل أبعاداً سياسياً ودينية متشددة خصوصاً في صفوف أتباع التيار السلفي أو المتعاطفات معه.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
بالنسبة للعديد من المسلمات يبقى الحجاب رمزاً لأصولهن وجزءا من هويتهن. غير أن العديد منهن مندمجات في المجتمع الألماني ولا يحمّلن الحجاب أي رسالة سياسية.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
تمارس المحجبات في ألمانيا مهناً مختلفة منها التدريس. وفي الماضي منعت عدة ولايات ارتداء الحجاب في إطار ما يسمى ب"قوانين الحياد" والتي تحظر إظهار الرموز الدينية في المدارس العمومية.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
هذه المحجبة تدلي بصوتها في الإنتخابات البرلمانية الألمانية عام 2013. فكثير من المحجبات يصوتن في الانتخابات البرلمانية والبلدية.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
في المدارس الألمانية تدرس المحجبات جنباً إلى جنب مع غير المحجبات، ويشاركن في مختلف النشاطات التي تنظمها المدارس كما هو حالهن في هذه الزيارة لمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) .
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
رغم احترام غالبية الألمان للحجاب المعتدل إلا أنهم في الغالب يجدون في النقاب استفزازاً لهم، وهذه المنقبة التي تتجول في مركز مدينة كولونيا ولاية نورد راين وستفاليا ربما استفزّ شكلها بعض الالمان.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
بعض المحجبات يمارسن الأنشطة الرياضية كالسباحة بملابس سباحة خاصة بالمحجبات. وتتفاوت نظرة الألمان لذلك بين الرفض والقبول، لكن القانون لا يمنع ذلك.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
تخصصت بعض مصممات الأزياء في ألمانيا في تصاميم خاصة بالمحجبات، تلائم الموضة. وتمزج هذه التصاميم بين الأصالة والمعاصرة، كما هو حال هذا التصميم للمصممة بلقيس بهار سيفا.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
السياسيات الألمانيات يدركن أهمية ودلالة الحجاب في بعض الدول الإسلامية ويحرصن على احترامه . في الصورة تظهر السياسية الناشطة كلاوديا روث الزعيمة السابقة لحزب الخضر خلال إحدى زياراتها لإيران.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
تقوم مؤسسة DW بحملة دعائية لتشجيع انخراط النساء المحجبات في المدارس والجامعات . هذه الحملة التي تقودها الناشطة الألمانية من أصول تركية توتكو غوليروز تحمل شعار: شابة، مسلمة وألمانية.
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الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!
الرئيس الألماني يواخيم غاوك يستقبل شباباً من أصول مهاجرة ومن بينهم محجبة. فالحجاب العادي وغير المسيس لا يلقى الرفض لدى أصحاب القرار. إعداد: عبد الرحمان عمار. تحرير: ملهم الملائكة