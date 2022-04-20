نقابات صحافية كبرى تطالب بإطلاق سراح أسانج

دعا قادة نقابات الصحافيين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا اليوم الأربعاء (22 يونيو/حزيران 2022) من جنيف إلى "إطلاق سراح" مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.
ويرى موقّعو الدعوة أنّ قرار الحكومة البريطانية بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة يحمل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان" ويُظهر "احتقاراً كاملاً لحرية الصحافة".
وقال قادة النقابات الموقّعون على الدعوة إنّ تسليم أسانج "ستكون له تداعيات خطيرة على الصحافة الاستقصائية بحيث يمكن مقاضاة أيّ استخدام لما يسمى الوثائق السرية"، ما يدفع إلى عدم "الكشف عن معلومات ذات مصلحة عامة يمكن الحصول عليها من مصادر رسمية محمية".
وأعلنت الحكومة البريطانية في 17 حزيران/يونيو أنّها وقّعت المرسوم الخاص بتسليم الأسترالي البالغ 50 عاماً إلى الولايات المتحدة .
ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عاماً في السجن لنشره في العام 2010، حوالي 700 ألف وثيقة سرية تتعلّق بنشاطات الجيش الأمريكي، خصوصا في العراق وأفغانستان، على موقع ويكيليكس الخاص به.
عائلة أسانج تدعو ألمانيا لتبني قضيته
يذكر أن والد أسانج وشقيقه كان قد دعوا الحكومة الألمانية الإثنين الماضي إلى التوسط في قضية مؤسس ويكيليكس والطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن إسقاط التهم ضده.
جون شيبتون، والد أسانج التقى بممثلي عدد من الأحزاب الألمانية ودعا برلين للتدخل لصالح ابنه.
وقال غابرييل شيبتون شقيق أسانج في مؤتمر صحافي في برلين "يجب على الحكومة الألمانية أن تعرب للرئيس بايدن عن قلقها بشأن هذه القضية وأن تطلب إسقاطها". ودعا الوالد والشقيق ألمانيا إلى استخدام نفوذها في حلف شمال الأطلسي وقمة مجموعة السبع المرتقبة في بافاريا لإثارة قضية أسانج.
غابرييل شيبتون شقيق أسانج في مؤتمر صحافي في برلين (20.06.2022)
لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت قال الاثنين إنه لا يرى كيف يمكن لألمانيا أن تتدخل على المستوى السياسي في إجراءات قانونية في دولة أخرى. وأضاف "هذه عملية قانونية جارية، لذا سأكون حذرا قليلا من التدخل السياسي"، مشيرا الى أن ألمانيا سوف تواصل مراقبة القضية عن كثب.
وأطلقت ملاحقات لأسانج بتهمة "القرصنة المعلوماتية" في شكل سري نهاية 2017. لكن تهمة "التجسس" لم توجه إليه سوى في أيار/مايو 2019 بموجب قانون أقر العام 1917 لمنع كشف معلومات سرية في زمن الحرب.
وتؤكد السلطات الأمريكية أن أسانج ليس "صحافيا" و"لا ناشرا صحافيا" وقد عرض عملاء ومصادر عسكرية للخطر ، لكن الملف يثير أسئلة قانونية صعبة في وقت ينشط المواطنون الصحافيون عبر الإنترنت.
وأسانج محتجز منذ عام 2019 في سجن مشدد الحراسة في جنوب شرق لندن منذ عام 2019 لخرقه شروط كفالة في قضية سابقة اتهم فيها بالاعتداء الجنسي في السويد . وقبل ذلك أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنب ترحيله إلى السويد، واعتقل بعد تغير الحكومة في كيتو وخسارته الحماية الدبلوماسية.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
ويكيليكس يحرج قادة العالم
استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
تسريب وثائق سرية
بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
الهروب إلى بريطانيا
بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا
منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
لم يغادر مقره لسبع سنوات
ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
أسانج مكبلا بالقيود
خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
تحقيق قضائي ضد مجهول
من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
التجسس على ميركل
كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."
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أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
اتهامات موجهة نحو روسيا
نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.