 نفي رصد أمراض معدية بينهم.. الحجاج يتدفقون على منى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2023

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نفي رصد أمراض معدية بينهم.. الحجاج يتدفقون على منى

بدأ أكثر من 1,6 مليون حاج بالتدفق من مكة باتجاه منى لقضاء "يوم التروية"، في أجواء شديدة الحر في اليوم الثاني من أيام الحج الذي يتوقع أن يسجّل أعدادا قياسية. ونفت السعودية رصد أمراض معدية بين الحجاج، لكنها وجهت تنبيهات.

حجاج يؤدون طقوس الحج في مكة تحت درجات حرارة شديدة السخونة ( 23.6.2023)

بدأ أكثر من 1,6 مليون حاج بالتدفق من مدينة مكة باتجاه منى لقضاء يوم التروية، في أجواء شديدة الحر في اليوم الثاني من أيام الحج

 نفت وزارة الصحة السعودية، رصد أية أمراض معدية بينالحجاج، الذين استقروا اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة في مشعر منى لقضاء "يوم التروية".

مختارات

وكانت وزارة الصحة السعودية أطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين (26 يونيو/ حزيران 2023)، تنبيها للحجاج من الإصابة بالإجهاد الحراري حيث يشهد موسم هذا العام ارتفاعا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرا على صحتهم.

وأكدت الوزارة على أنّ استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

 

الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات 

في غضون ذلك اكتمل وصول الحجاج اليوم، الثامن من شهر ذي الحجة، إلى مشعر منى لقضاء "يوم التروية". وفاضت شوارع منى، التي استحالت أكبر مدينة خيام في العالم، بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء الفريضة هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه رافق توافد الحجاج إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة وصولهم.

هذا وتُضخ نقاط رذاذ الماء الموزعة في أرجاء مشعر منى وتتطاير تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة على جموع الحجاج. وتسهم هذه الطريقة في تخفيض درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات، إذ تشهد المشاعر المقدسة بحسب المركز الوطني للأرصاد، درجات حرارة تتراوح ما بين 42 - 45 درجة مئوية خلال موسم حج هذا العام.

وخصصت وزارة الصحة 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة، إضافة إلى توفير عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وزودت جميع المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح.

ويقع مشعر منى بين مكة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Vorbereitung auf den Haddsch

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    حجاج من 160 دولة

    تتوقع وزارة الحج السعودية أن يصل العدد الإجمالي للحجاج هذا العام إلى نحو 2.3 مليون حاج، قادمين من نحو 160 دولة ما يعني وصول معدلات الحجيج إلى وتيرتها المعتادة قبل جائحة كورونا. وخلال العام الماضي، وصل عدد الحجاج إلى مليون شخص في أول موسم حج بعد انحسار الجائحة.

  • Saudi-Arabien Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt

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    نهاية قيود كورونا

    ويعد موسم الحج هذا العام الأول من دون القيود التي فرضتها السلطات السعودية منذ تفشي جائحة كورونا عام 2019، إذ كانت مواسم الحج الثلاثة السابقة مقيدة بإجراءات مواجهة الوباء مع تقييد أعمار الحجيج وأعدادهم وحركتهم والحرص على التباعد بين الحجيج.

  • Saudi-Arabien | Beginn der Hadsch in Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    طواف القدوم

    بدأ الحجاج أداء مناسك الحج بـ "صواف القدوم" الأحد (24 يونيو / حزيران) فور وصولهم الحرم الملكي في أجواء حارّة وخانقة. وطاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء بينهم نساء ارتدى بعضهنّ عباءات ملوّن.

  • BG Hadsch Saudi-Arabien

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    وقفة عرفة

    تتوج مناسك الحج بأداء ركنه الأعظم المتمثل في الوقوف على جبل عرفات الواقع على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة وذلك في يوم التاسع من ذي الحجة الذي يوافق هذا العام الثلاثاء (27 من يونيو/ حزيران). وبعد الوقوف بعرفة، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة ثم يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى.

  • Saudi Arabien Hadsch 2023

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    مراقبة على مدار الساعة

    يتم مراقبة حركة الحجاج مناسك الحج من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية. وتعتمد السلطات السعودية على مراقبة الحركة في المسجد الحرام على مدار الساعة عبر شاشات العرض كما هو الحال في مركز المراقبة 911. وكانت السلطات السعودية قد تعرضت لانتقادات بعد حادثة تدافع عام 2015 وراح ضحيتها مئات الحجاج.

  • Saudi Arabien Hadsch 2023

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    حضور نسائي في التنظيم

    قررت السلطات السعودية الاستعانة بالنساء في إدارة شؤون وتنظيم مناسك الحج. وتحضر الشرطة النسائية السعودية المؤتمر الصحفي لأمن الحج في مقر 911 في مكة المكرمة. وتعمل الشرطة النسائية على مساعدة السيدات من كبار السن والمرضى واصطحابهن لزيارة المعالم المقدسة. وكانت المرة الأولى التي شاركت فيها دوريات الأمن النسائي السعودي في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان الماضي.

  • Vorbereitung auf den Haddsch

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    استعداد جيد

    في إطار بعث رسالة تفاؤل لطمأنة الحجيج ومع رفع قيود كورونا، أقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لضمان سلامة الحجاج خاصة مع عودة معدلاتهم إلى ما قبل الجائحة. وتنتشر الباصات بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المشاعر المقدسة.

  • Saudi-Arabien | Haddsch nach Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    تعويض خسائر كورونا

    يشكّل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة حيث تُقدّر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنويًا. يأمل أصحاب الأعمال في مكّة بأن تُعوّضهم عودة الحجّ إلى طبيعته عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

  • Saudi-Arabien | Haddsch nach Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    حج "استثنائي ومميز وآمن"

    أعرب رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية عبد الرحمن السديس عن تفاؤله بـ "موسم حج استثنائي ومميز وآمن". وفي إطار استعدادتها الأمنية والصحية، قامت السلطات السعودية بوضع عشرات الخطط بهدف تنظيم مسار تحرك الحجيج في مختلف المشاعر المقدسة.

  • Saudi-Arabien | Haddsch nach Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    "الله يعيننا"

    مع تجاوز الحرارة 44 درجة مئويّة، يقوم رجال الأمن برش رذاذ المياه على الحجّاج المنهكين من الحرّ الشديد، فيما افترش بعضهم الساحات المحاذية لأبواب الحرم. وبينما ينتظر سيارة تقله خارج المسجد الحرام، قال حاج من المغرب "أنا متعب للغاية. الحرارة لا تُحتمل. الله يعيننا".

  • Vorbereitung auf den Haddsch

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    توثيق مناسك الحج

    وصلت حمى منصات التواصل الاجتماعي إلى حجاج بيت الله الحرام حيث يعمل الكثير منهم على توثيق لحظات مناسك الحج ونقلها إلى أصدقائهم وذويهم ممن لم يحالفهم الحظ في التواجد بالأراضي المقدسة بمكة والمدينة. وخلال أداء المناسك، يلتقط الكثير من الحجاج صور السيلفي. إعداد: محمد فرحان


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قالت السلطات السعودية إن عدد حجاج هذا العام سوف يصل إلى أكثر من مليوني حاج. وبدأت مناسك الحج، وهو الأول من دون قيود جائحة كورونا، بـ "طواف القدوم" مع أداء "ركن الحج الأعظم" الثلاثاء بالوقوف بعرفة.

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