نفوق أجمل بقرة في ألمانيا "الليدي غاغا"

نفقت أجمل بقرة في ألمانيا، والملقبة باسم "ليدي غاغا"، عن عمر 13 عاما. وأعلن صاحب البقرة، هينريك فيله، أمس الجمعة ( السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2019) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البقرة من فصيلة "هولشتاين" نفقت يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر فيله أنه من الصعب وصف الشخصية الهادئة والمميزة للبقرة في عبارة واحدة، مضيفا أن أفضل وصف لها ربما يكون أنها تأتي "مرة واحدة في العمر"، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في العمر، على حد تعبيره.

يُذكر أن البقرة "ليدي غاغا" كانت تفوز في مسابقات جمال لأقرانها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة. وأنجبت البقرة ثمانية أبقار كان آخرها في (أيلول/ سبتمبر عام 2018)، ودرت البقرة على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من اللبن.

ر.م/ ع.خ ( د ب أ)