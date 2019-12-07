نفوق أجمل بقرة في ألمانيا "الليدي غاغا"

نفقت أجمل بقرة في ألمانيا، والملقبة باسم "ليدي غاغا"، عن عمر 13 عاما. وأعلن صاحب البقرة، هينريك فيله، أمس الجمعة ( السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2019) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البقرة من فصيلة "هولشتاين" نفقت يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر فيله أنه من الصعب وصف الشخصية الهادئة والمميزة للبقرة في عبارة واحدة، مضيفا أن أفضل وصف لها ربما يكون أنها تأتي "مرة واحدة في العمر"، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في العمر، على حد تعبيره.
يُذكر أن البقرة "ليدي غاغا" كانت تفوز في مسابقات جمال لأقرانها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة. وأنجبت البقرة ثمانية أبقار كان آخرها في (أيلول/ سبتمبر عام 2018)، ودرت البقرة على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من اللبن.
ر.م/ ع.خ ( د ب أ)
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.
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"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا
الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.
الكاتب: هبة الله إسماعيل