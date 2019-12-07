 نفوق أجمل بقرة في ألمانيا ″الليدي غاغا″ | عالم المنوعات | DW | 07.12.2019

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منوعات

نفوق أجمل بقرة في ألمانيا "الليدي غاغا"

بعدما اعتادت الفوز على باقي منافساتها في مسابقات الجمال، نفقت أجمل بقرة في ألمانيا والمُلقبة باسم "الليدي غاغا" عن عمر 13 عاماً. واعتبر صاحب البقرة أنها "تأتي فقط مرة واحدة في العمر".

حازت هذه البقرة على شهرة واسعة في ألمانيا وخارجها.

اعتادت البقرة "الليدي غاغا" على الفوز في مسابقات جمال البقر.

مختارات

نفقت أجمل بقرة في ألمانيا، والملقبة باسم "ليدي غاغا"، عن عمر 13 عاما. وأعلن صاحب البقرة، هينريك فيله، أمس الجمعة ( السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2019) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البقرة من فصيلة "هولشتاين" نفقت يوم الثلاثاء الماضي.

 وذكر فيله أنه من الصعب وصف الشخصية الهادئة والمميزة للبقرة في عبارة واحدة، مضيفا أن أفضل وصف لها ربما يكون أنها تأتي "مرة واحدة في العمر"، حيث إنه لا يمكن مقابلة بقرة مثل تلك سوى مرة واحدة في العمر، على حد تعبيره.

 يُذكر أن البقرة "ليدي غاغا" كانت تفوز في مسابقات جمال لأقرانها منذ عام 2013، وكانت تشارك في عروض متعددة. وأنجبت البقرة ثمانية أبقار كان آخرها في (أيلول/ سبتمبر عام 2018)، ودرت البقرة على مدار حياتها أكثر من 120 ألف لتر من اللبن.

ر.م/ ع.خ ( د ب أ)

  • In einem Kuhstall stehen ganz viele Kühe nebeneinander aufgereiht. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .

  • Interessierte Landwirte stehen um eine Kuh herum und betrachten das prall gefüllte Euter. Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.

  • Oldenburg Deutschlands schönste Kuh steht zur Wahl (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.

  • In einer großen Halle präsentieren viele Landwirte ihre schönsten Milchkühe. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.

  • Deutschland Wahl der besten Holstein-Kuh (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.

  • Zwei kleine Kälber liegen im Stroh. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.

  • Die Siegerkuh Lady Gaga mit ihrem Landwirt und seiner Familie. (Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.

    الكاتب: هبة الله إسماعيل


مختارات

"ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

توجت البقرة "ليدي غاغا" بلقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، في هذه المسابقة. (12.06.2015)  

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