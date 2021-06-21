مع موافقة البرلمان الإسرائيلي/ الكنيست على حكومة نفتالي بينيت انتهت حقبة بنيامين نتنياهو صاحب أطول فترة في تولي الحكومات الإسرائيلية. ما الجديد في الحقبة الجديدة وهل يصمد الائتلاف الحكومي الحالي رغم هشاشته؟

يترأس نفتالي بينيت حزب "يمينا" الصغير اليميني المتطرف الذي فاز بسبعة مقاعد فقط في انتخابات البرلمان الإسرائيلي التي جرت 2021. وقد عمل لسنوات مع بنيامين نتنياهو كحليف قبل أن ينقلب عليه ويتحالف مع اليسار الإسرائيلي وزعيم القائمة العربية منصور عباس لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة يشارك فيها عرب للمرة الأولى.