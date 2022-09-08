 نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته من إسكتلندا إلى إدنبره | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.09.2022

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نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته من إسكتلندا إلى إدنبره

غادر نعش ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بالمورال في طريقها إلى إدنبره. وبدا المواطنون في الاحتشاد بقرية بالاتير لمشاهدة النعش في رحلة أخيرة للملكة التي سوف تنتهى بمراسم الجنازة في 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

Großbritannien Edinburgh | Gedenken an Queen Elisabeth II

بدأ نعش الملكة إليزابيث  اليوم (الأحد 11 سبتمبر/ أيلول 2022) رحلة من منزلها في المرتفعات الاسكتلندية إلى إدنبره في مسار متمهل سيستغرق ست ساعات، ستعطي الفرصة خلاله للعامة بالاصطفاف على الطريق وتأبين الملكةالتي توفيت بعد أن اعتلت العرش لسبعة عقود. وأثارت وفاة الملكة إليزابيث عن عمر 96 عاما يوم الخميس حزنا عميقا وإشادات حارة، ليس فقط من المقربين في عائلتها والكثيرين في بريطانيا، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم في انعكاس لحضورها الذي استمر على الساحة الدولية 70 عاما.

ووُضع نعش إليزابيث، المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالراية الملكية لإسكتلندا ويعلوه إكليل من الزهور في قاعة بقلعة بالمورال، في عربة على يد ستة حراس. ومصحوبا بابنة الملكة الأميرة آن، ستتحرك العربة التي تحمل النعش ببطء من القلعة النائية وتمر عبر بلدات وقرى صغيرة في طريقها لإدنبره حيث سينقل النعش إلى غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس.

وتجمع عشرات الآلاف عند قصور ملكية خلال الأيام الماضية منذ وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس لوضع الزهور وإبداء الاحترام والتعازي. وقال ابنها الملك تشارلز في مراسم تنصيبه رسميا أمس السبت "أعلم مدى عمق تأثركم، وتأثر الأمة بأكملها، وأعتقد أنه يمكنني القول إن العالم أجمع يتعاطف معي في تلك الخسارة الفادحة التي تكبدناها جميعا". وتابع قائلا "أعظم ما يواسيني هو أن أعلم ما عبر عنه الكثيرون من التعاطف لشقيقتي وشقيقاي، وأن مثل هذا الحب الجارف والدعم يشمل أسرتنا بأكملها في حزنها".

تشارلز الثالث في أول إعلان عقب تتويجه: وفاة الملكة "خسارة لا تعوض"

وعلى الرغم من أن وفاة إليزابيث لم تكن مفاجأة بالكامل في عمرها، وحقيقة تدهور صحتها في الفترة الأخيرة ورحيل زوجها الأمير فيليب العام الماضي بعد زواج دام 73 عاما، اتسم استقبال النبأ بنوع من الصدمة. وقال حفيدها الأمير وليام، الذي أصبح الآن وريث العرش، للمعزين أمس السبت لدى لقائه الحشود عند قلعة وندسور "كنا جميعا نظن أنها لا تُقهر".

جنازة رسمية مهيبة

أعلن مسؤولون أنالجنازة الرسمية لإليزابيث ستقام في كنيسة وستمنستر في لندن يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول، الذي سيكون عطلة رسمية في بريطانيا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيحضر الجنازة، على الرغم من عدم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للحدث والحضور. وقبل ذلك، سيُحمل النعش جوا إلى لندن حيث يظل في قصر بكنجهام ثم يُنقل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك مكشوفا لأربعة أيام.

وفي عام 2002، اصطف أكثر من 200 ألف شخص لتقديم احترامهم لوالدة إليزابيث بينما كانت ترقد في نعش مكشوف، وقال مساعدون في وقت سابق إن هناك توقعات بأن الملايين قد يرغبون في زيارتها. وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء ليز تراس للصحفيين "من البديهي القول إننا يمكن أن نتوقع أعدادا كبيرة من الناس". وتنضم تراس، التي كان تعيينها رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء الماضي آخر عمل علني للملكة، إلى الملك تشارلز ليقوم الرئيس جديد للدولة ورئيسة الوزراء بجولة في دول المملكة المتحدة الأربع في الأيام القليلة المقبلة.

  • Bildergalerie Royale Babies Großbritannien Königin Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة

    وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.

  • Großbritannien 1940 Prinzessin Elizabeth & Prinzessin Margaret

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تذهب إلى المدرسة قط

    قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    ارتبطت بقريبها الأمير فيليب

    كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كان لديها مصمم أزياء شخصي

    أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.

  • Großbritannien Koh-i-Noor-Diamant in der Krone von Queen Mother Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند

    ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.

  • Großbritannien Queen Elizabeth II

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم

    أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.

  • Deutschland Ankunft der britischen Queen

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة

    بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.

  • UK | Elizabeth II. mit Corgi

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كانت تعشق كلاب كورجي

    كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

  • Claire Foy in The Crown

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني

    وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة.

  • Großbritannien Königin Elizabeth II. eröffnet das britische Parlamentsjahr mit der traditionellen Thronrede

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن أغنى شخص في بريطانيا

    تُقدر ثروة الملكية حسب مجلة فوربس بـنحو 350 مليون جنيه إسترليني (482 مليون دولار)، وتأتي هذه الثروة من استثماراتها، ومن قيمة المجوهرات والقلعتين. وتحتل إليزابيث الثانية المرتبة 372 في قائمة صنداي تايمز لأغنى 1000 شخص في المملكة المتحدة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب


وخلف تشارلز (73 عاما) والدته على الفور لكن تم تنصيبه ملكا أمس السبت في مراسم مليئة بالأبهة الملكية التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن بعد اجتماع لمجلس الخلافة في قصر سانت جيمس، وهو قصر ملكي بني من أجل الملك هنري الثامن في ثلاثينيات القرن السادس عشر. وأصبح تشارلز الملك رقم 41 الذي يعتلي عرش بريطانيا من سلسلة تعود أصولها إلى الملك النورماندي وليام الأول الفاتح الذي استولى على عرش إنجلترا عام 1066.

وكللت وفاة إليزابيث عامين اتسما بالصعوبة على العائلة المالكة التي شهدت فقدان الأمير فيليب، زوج الملكة، واتهام ابنها الثاني الأمير آندرو بارتكاب انتهاكات جنسية نفاها جميعا، وتخلي الحفيد الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية للانتقال إلى كاليفورنيا. وتم عزل هاري وميغان عن بقية الأسرة منذ ذلك الحين، وقيل إن هاري وشقيقه وليام بالكاد يتحدثان. لكن وفاة جدتهما أعطتهما فرصة لم الشمل، وظهرا مع زوجتيهما خارج قلعة وندسور للقاء الحشود أمس السبت. ووصف مصدر ملكي ذلك بأنه استعراض مهم للوحدة في وقت بالغ الصعوبة تمر به العائلة.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)

 

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