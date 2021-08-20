نظرة تفاؤل..عالم ألماني يتوقع انتهاء الجائحة في بلاده بعد الشتاء

أشارت توقعات عالم الأوبئة الألماني كلاوس شتور إلى أن جائحة كورونا ستنتهي في ألمانيا في أعقاب الشتاء المقبل. وفي تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية الصادرة اليوم السبت (28 أغسطس/ آب 2021)، قال شتور: "اعتبارا من الربيع سنشهد هدوءا ملحوظا للغاية للموقف، وستنتهي الجائحة عندئذ، وسيسود في الصيف مرة أخرى وضع طبيعي تماما رغم بعض الإصابات". ورأى شتور أن الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا هي حتى الآن " تطور متوقع" و" لا تدعو للانزعاج".

في الوقت نفسه، أعرب شتور عن القلق حيال وجود أكثر من أربعة ملايين شخص في ألمانيا فوق الستين لم يتلقوا تطعيم كورونا بعد، وقال إن هؤلاء الأشخاص "معرضون بشكل تام للإصابة بالفيروس". وأضاف شتور أن هذا الأمر "يكفي في الشتاء لإحداث ارتفاع مأساوي في حالات المسارات الخطيرة للمرض وحالات الدخول إلى المستشفى، ويجب الانشغال بهذا الأمر وتحسين التقدم في حملة التطعيم"، وطالب بإفساح الأولوية لجرعات التطعيم التنشيطية وتحسين معدل التطعيم في قطاع الرعاية والتمريض.

وتلقى 60.1 في المائة من السكان في ألمانيا (ما يعادل نحو 50 مليون نسمة) حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد كورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم السبت. ووفق البيانات، تلقى أقل بقليل من 65 في المائة من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 54 مليون نسمة). وحث وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين مجددا اليوم على تلقي اللقاح، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل لقاح يساعدنا على اجتياز الخريف والشتاء معا بأمان".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10303 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 8092إصابة. وسجل المعهد 22 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 17 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

ع.ش/خ.س (د ب أ)