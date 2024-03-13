نظام غذائي نباتي بمعظمه.. توصيات جديدة للحفاظ على البيئة

كشفت جمعية التغذية الألماينة "DGE" عن مجموعة من التوصيات الجديدة المتعلقة بالأغذية، والتي تأخذ بعين الاعتبار البيئة. وأكدت جمعية التغذية الألمانية على أهمية تعزيز استهلاك الأطعمة النباتية بشكل أكبر، وفق ما أورده موقع قناة "ن.ت.ف" الألمانية.

وشدد برنهارد فاتس، رئيس جمعية التغذية الألمانية، على أهمية التفكير في التغذية الصحية والبيئة معا. وقال إن التوصيات الجديدة لجمعية التغذية الألمانية أخذت بعين الاعتبار جوانب مثل الاستدامة والأثر البيئي، وعادات الاستهلاك المُعتادة في ألمانيا.

أما آنا كارولين شيفر أخصائية التغذية بكاسل، فقد قالت: "نوصي بتناول الأطعمة الملونة والصحية مع الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة". وأضافت: "إننا نوصي أيضا باتباع نظام غذائي نباتي".

ما هي هذه التوصيات؟

وأوصت جمعية التغذية الألمانية بأن يتكون النظام الصحي المُعزز للصحة والمستدام بيئيا من الأطعمة النباتية بنسبة ثلاثة أرباع، وما يقرب من الربع من الأطعمة الحيوانية. مما يعني أن نسبة الاعتماد على الأغذية الحيوانية أقل من ذي قبل، وفق موقع قناة "ن.ت.ف".

إذ يكفي تناول 300 غرام من اللحوم والنقانق وبيضة واحدة كحد أقصى في الأسبوع. أما فيما يخص الأسماك، فإن التوصيات الجديدة توصي بتناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع.

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كما تعطي التوصيات أهمية خاصة لتناول البقوليات مثل الفاصوليا والعدس وأيضا المكسرات. وتوصي جمعية التغذية الألمانية بتناول الفواكه والخضراوات، حيث لاتزال التوصية الخاصة بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا قائمة.

وتنطبق توصيات جمعية التغذية الألمانية على البالغين الألمان، الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و 65 عاما، والذين يتناولون الأطعمة النباتية والحيوانية على حد سواء، ويتمتعون بصحة جيدة.

توصيات "بعيدة عن الواقع"

في المقابل، رفض اتحاد الدواجن الألماني توصيات الجمعية الألمانية للتغذية. وقال رئيس الاتحاد فريدريش أوتو ريبكه في تصريحات خص بها صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية "ما يُوصى به هنا بعيد تمام عن واقع حياة الناس".

وأضاف يُوصى بتقليل استهلاك الأطعمة الحيوانية، بما في ذلك بيضة واحدة و300 غرام من اللحوم في الأسبوع. بينما زاد الاستهلاك الشخصي للبيض في ألمانيا مؤخرا من 230 إلى 236 بيضة في السنة، كما ازداد استهلاك لحوم الدواجن.

وأردف المتحدث ذاته: "سنتحدث مع الجمعية الألمانية للتغذية من أجل معرفة كيفية وصولهم إلى تلك التوصيات". وتابع: "يوفر البيض لمستهلكينا الأحماض الأمينية الأساسية بأسعار معقولة وقيمة غذائية عالية...هل يجب أن نتخلى عن ذلك الآن؟".

ر.م