 نصف عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا من أصول أجنبية | أخبار | DW | 18.11.2019

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أخبار

نصف عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا من أصول أجنبية

يبدو أن الهجرة تؤثر على مستوى البطالة في ألمانيا. فطبقا لبيانات جديدة بشأن عدد العاطلين عن العمل وكذلك من يتلقون إعانة البطالة، ارتفع عدد العاطلين من ذوي الأصول المهاجرة مقارنة مع ما كان عليخ الوضع قبل خمس سنوات.

Deutschland Jobcenter Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

واحد من كل اثنين من العاطلين عن العمل في ألمانيا له أصول مهاجرة، إما أن يكون هو نفسه مهاجرا أو من أسرة يكون فيها أحد الزوجين على الأقل مهاجرا، حسبما كشفت أحدث أرقام حول البطالة في ألمانيا، نشرتها صحيفة بيلد الشعبية الواسعة الانتشار.

وتقول الأرقام التي تعود إلى منتصف هذا العام، أصدرتها "المؤسسة الاتحادية للعمل" إن 47.2 في المائة من العاطين عن العمل هم من أصول مهاجرة، 27 في المائة منهم قدموا إلى ألمانيا كمهاجرين. بينما كانت نسبة العاطلين عن العمل من أصول مهاجرة عام 2014 تبلغ 36.4 في المائة، 16.4 في المائة منهم مهاجرون.

مختارات

تثير موجة الاستغناء عن آلاف الوظائف في الشركات الألمانية مخاوف كثيرين من البطالة وصعوبة الحصول على عمل. هل هذه المخاوف في محلها بالنسبة للاجئين والمهاجرين العرب إلى ألمانيا؟ أين تكمن فرصهم وكيف يمكن استغلالها؟ (14.07.2019)

الفرص المتاحة في سوق العمل الألمانية قليلة للأجانب مقارنة مع ما هو متاح للألمان في البلاد. ويعاني من ذلك المهاجرون من الدول العربية بشكل خاص، كما يقول معهد الاقتصاد الألماني. (15.09.2013)

في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الأجانب والمهاجرين في ألمانيا على تحقيق المزيد من الاندماج بأسرع ما يمكن، أعلنت الحكومة الألمانية عن سعيها إلى تسهيل عملية الاعتراف بالشهادات التي حصل عليها المهاجرون في بلدانهم الأصلية. (09.02.2009)

وبالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على مساعدة البطالة الثانية في ألمانيا والمسماة "هارتس 4" فإن أكثر من نصفهم من أصول مهاجرة. وتبلغ نسبتهم 52.7 في المائة بينما كانت قبل خمس سنوات 41.2 في المائة.

31.8 في المائة ممن يحصلون على "هارتس 4" هم مهاجرون، بينما كانت نسبتهم في عام 2014، 19.5 في المائة.

وطبقا لمكتب الإحصاء الاتحادي كانت نسبة السكان من أصول مهاجرة في عموم ألمانيا عام 2016 في حدود 22.5 في المائة من السكان هم من أصول مهاجرة منهم 10.9 في المائة من الأجانب.

ويندرج تحت تعبير "عاطلون من أصول مهاجرة" في هذه الإحصائيات، الأشخاص الذين عادوا إلى ألمانيا من مناطق الرايخ الألماني السابقة (معظمها في روسيا حاليا) ومنهم من يحمل اليوم الجنسية الألمانية، حسبما أوضحت بيلد.

ص.ش/ح.ز

  • Hans Dietrich Genscher Geburtshaus Begegnungsstätte Deutsche Einheit Gütersloh Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    المدن والأقضية الأفقر في ألمانيا

    ذكر تقرير "فينانز ريبورت كومونال" الأخير الصادر من مؤسسة يبرتيلسمان، أن ميزانيات المدن والأقضية المحلية في ألمانيا ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، لكن الفارق بين المدن الغنية والفقيرة ما زال كبيرا، وذلك بالاعتماد على معدل الدخل ونسبة الضرائب المستقطعة من العاملين. وفيما وصل معدل استقطاع الضرائب في أغنى مدينة وهي ميوينخ إلى 3440 يورو سنويا لكل شخص تراجع إلى 462 يورو فقط في أفقرها.

  • Deutschland Weimarer Zwiebelmarkt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة فايمار في تورنغن

    فايمار هي إحدى المدن المهمة في تاريخ ألمانيا وفيها عاش الأديب الألماني الشهير غوته والشاعر المسرحي شيلر، وفيها تأسست الجمهورية الألمانية الأولى بعد إسقاط الملكية في سنة 1919 وسميت بجمهورية فايمار نسبة إليها. وكانت تعد من أهم المدن الألمانية في القرن العشرين وحتى قدوم النازية. أما اليوم فتعد المدينة من الأفقر في ألمانيا واحتلت المركز 17 في القائمة.

  • Eifel Immerath Wiesen Felder Einsamkeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    كوسيل في راينلاند فالتس

    تعد مدينة كوسيل في ولاية راينلاند فالتس أصغر مدينة فيها إدارة محلية كقضاء في ألمانيا ويسكنها نحو 5 آلاف شخص فقط. وهي أفقر مدينة في ولايات جمهورية "ألمانيا الغربية سابقا" وفي المركز 16 في عموم ألمانيا. يدفع سكان المدينة في المعدل نحو 564 يورو من الضرائب سنويا.

  • Görlitz Denkmalgeschütze Gebäude aus der Gründerzeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    غورليتس في سكسونيا

    تعد مدينة غورليتس من المدن التاريخية المهمة في ألمانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وترسيم الحدود وقعت المدينة مباشرة على الحدود مع بولندا. وتوجد في المدينة أكثر من 4000 قطعة وبناية مسجلة ضمن قوائم "المعالم الأثرية الثقافية" في المدينة، ولذلك تضم المدينة أكبر تجمع للإرث الثقافي والعمراني في ألمانيا. أما في قائمة الضرائب فاحتلت المركز الثامن في قائمة المدن الأفقر في ألمانيا.

  • Verfallenes Haus

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء غرايفسفالد في مكلينبورغ فوربوميرن

    تعد مدينة غرايفسفالد عاصمة قضاء غرايفسفالد بولاية مكلينبورغ فوربوميرن من المدن الشهيرة والقديمة في شمال شرق ألمانيا وتطل مباشرة على بحر البلطيق، وعرفت بمدينة "الرومانسية". وتشتهر المدينة كذلك بإحيائها للكثير من الفعاليات الثقافية والموسيقية لكنها رغم الغناء الثقافي والعلمي تعد فقيرة جدا مقارنة بالمدن الأخرى ولا يدفع سكانها سوى 518 يورو ضرائب في السنة.

  • Deutschland Halle Sachsen-Anhalt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة هاله/ زاله في سكسونيا

    تقع مدينة هاله على نهر زاله في ولاية سكسونيا أنهالت ويقطنها أكثر من 230 ألف شخص واشتهرت تاريخيا بمدينة الملح وكانت مركزا لصناعته وتجميعه. وفيها جامعة قديمة شهيرة. ورغم أنها نجت من الحرب العالمية الثانية دون أضرار كبيرة قبعت المدينة في قائمة المدن الفقيرة في ألمانيا ولم يتجاوز معدل استقطاع الضرائب من ضريبة الدخل سوى 513 يورو، وحلت بذلك في المركز السادس في القائمة.

  • Tracht in Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء ألتينبورغر لاند في تورنغن

    المدينة الألمانية الساحرة ألتينبورغ هي عاصمة قضاء ألتينبورغر لاند في ولاية تورنغن وكانت تعد من المدن المهمة في القرون الماضية وفيها الكثير من القلاع القديمة. كما اكتشف فيها ورق اللعب الشهير في القرن التاسع عشر، ويقام فيها مهرجان الملابس الفلكلورية. أما اليوم فتقبع في المركز الثالث بقائمة أفقر المناطق في ألمانيا وبلغ معدل استقطاع الضرائب من رواتب السكان فيها 497 يورو فقط.

  • SLM Johanngeorgenstadt Stadtansicht Altstadt

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء إرتسغيبيرغس في سكسونيا

    جمال الطبيعية والريف الساحر قد يجلب الهدوء والراحة والسرور لكنه لا يجلب المال دائما. فلذلك قبعت منطقة إرتسغيبيرغس الواقعة في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا في المركز قبل الأخير في قائمة أفقر المناطق في ألمانيا. معدل استقطاع الضرائب كان فيها 485 يورو فقط سنويا من كل فرد.

  • Lutherstadt Eisleben Marktplatz

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء مانسفيلد زود هارتس في سكسونيا أنهالت

    أيسليبن هي المدينة الثانية في قضاء مانسفيلد زود هارتس ورغم غناها الثقافي والتاريخي كونها المدينة التي ولد ومات فيها مارتن لوثر وفيها أحد أهم معالم الإرث الحضاري العالمي لكنها تعد أفقر منطقة في ألمانيا. ووصل معدل استقطاع الضرائب من العاملين في قضاء مانسفيلد زود هارتس إلى 462 يورو سنويا فقط.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفقر المدن في ألمانيا

ألمانيا من الدول الغنية والمتطورة في العالم، لكن ذلك لا يمنع وجود فقراء ومدن فقيرة فيها. في بعض المدن تبدو ظاهرة الفقر واضحة للعيان ويمكن للزائر ملاحظتها فور دخوله المدينة. فما هي المدن الأفقر في ألمانيا؟ (14.05.2016)  

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