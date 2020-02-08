 نصف الألمان يتوقعون مشاركة ″البديل″ في الحكومة في أفق 2030 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.02.2020

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أخبار

نصف الألمان يتوقعون مشاركة "البديل" في الحكومة في أفق 2030

كشف استطلاع للرأي أن نحو نصف الألمان يتوقعون أن يتمكن حزب البديل من المشاركة في تشكيل حكومة إقليمية أو حتى على المستوى الاتحادي خلال العشر سنوات المقبلة، بيد أن أكثر من نصف الألمان يرفضون أساسا مشاركة الحزب في أي حكومة.

أرشيف: صورة لمحج رئيسي في مدينة هامبورغ الألمانية

أرشيف: صورة لمحج رئيسي في مدينة هامبورغ الألمانية

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 48 في المائة من الألمان يتوقعون أن يتمكن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من المشاركة في تشكيل حكومة على مستوى الولايات أو حتى على المستوى الاتحادي خلال السنوات العشرة المقبلة. 29% فقط من الألمان لا يتوقعون وصول الحزب للسلطة بحلول عام 2030.

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الهجوم على كنيس في مدينة هاله واغتيال السياسي لوبكه على يد متطرفين من اليمين قد نشر الخوف والرعب عام 2019. لكن غالبية الألمان ماتزال تفكر بشكل مختلف، كما يعتبر ينس توراو في تعليقه. (24.12.2019)

رفع البرلمان الألماني "بوندستاغ" حصانة ألكسندر غاولاند رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (أ.إف. دي) اليميني على خلفية الاشتباه في تهرب ضريبي. ويمنع القانون متابعة نواب البرلمان إلا برفع الحصانة عنهم. (30.01.2020)

وبحسب الاستطلاع، يرى 26 في المائة من الألمان أن مشاركة "البديل"  في حكومة ولاية أمر سليم، كما لا يرى 19 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع مشكلة في أن يشارك الحزب في حكومة على المستوى الاتحادي أيضا. وفي المقابل، رفض 59 في المائة من الألمان مشاركة الحزب اليميني في تشكيل أي حكومة من الأساس.

يأتي هذا الاستطلاع على خلفية الجدل الذي أُثير على خلفية ما عرفبـ"فضيحة تورينغن" وتعامل الأحزاب مع "البديل الألماني"، وذلك بعدما فاز السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، توماس كمريش، الأسبوع الماضي بمنصب رئيس حكومة ولاية تورينغن بدعم أصوات نواب "حزب البديل" في البرلمان المحلي للولاية وأصوات الحزب المسيحي الديمقراطي، وأضطر كمريش للاستقالة. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس حكومة بدعم من أصوات "البديل الألماني".

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هل أصبح حزب البديل اليميني الشعبوي المعادي للهجرة "صانع الملوك" في ألمانيا؟

وحدث التصويت المفاجئ بعدما رفض الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر دعم رئيس حكومة تورينغن المنتهية ولايته، بودو راميلوف، في مساعيه لتشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب "اليسار"، وبدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

ومن ناحية أخرى، ذكر 54 في المائة من الألمان أن "فضيحة تورينغن" أثرت بالسلب على ثقتهم في الديمقراطية. وأعرب  34في المائة من الألمان عن اعتقادهم بأن المستفيد الأول مما حدث في تورينغن هو حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ثم حزب "اليسار"، بحسب رأي 10في المائة، ثم باقي الأحزاب ("المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر والخضر) بنسبة تتراوح بين 3 و 4 في المائة.

وفي المقابل، يرى 28 في الماءة من الألمان أن المتضرر الأكبر من هذه الفضيحة الحزب الديمقراطي الحر، ثم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بنسبة 26 في المائة، ثم حزب "البديل الألماني" بنسبة 6 في المائة، و"اليسار" والاشتراكي الديمقراطي والخضر بنسبة 2% لكل منها.

شمل الاستطلاع 2740 ألمانيا فوق 18 عاما خلال الفترة من 7 حتى 9 شباط/فبراير الجاري.

وأجري الاستطلاع قبل إعلان رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيغريت-كرامب كارنباور عزمها التخلي عن رئاسة الحزب والترشح للمستشارية.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

 

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    الصورة التي تصدرت محور الاهتمام!

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

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  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

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  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


 

مختارات

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل. (21.07.2019)  

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