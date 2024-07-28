ألمانيا تصدر عشرات الآلاف من التأشيرات لأغراض العمل

كشف تقرير إعلامي أن الخارجية الألمانية أصدرت أكثر من 80 ألف سمة دخول للراغبين في العمل بألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصا لأصحاب المهن التي تعاني من نقص العمالة الماهرة فيها.

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 80 ألف سمة دخول لأشخاص راغبين في العمل في ألمانيا. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في الوزارة أن نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا - أكثر من 40 ألف شخص - من العمال المهرة. وللمقارنة فإنه في نفس الفترة من العام الماضي تم إصدار حوالي 37 ألف تأشيرة للعمال المهرة.

وبحسب البيانات، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية أكثر من 157 ألف تأشيرة لأغراض العمل في عام 2023 بأكمله، منها 79 ألف تأشيرة ذهبت إلى عمال مهرة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى ببطاقة الفرصة التي تم تطبيقها في الأول من حزيران/ يونيو الماضي، لم يكن لها بعد تأثير كبير على عدد العمال المهاجرين. وبحسب مصادر الوزارة، تم حتى الآن إصدار ما يقرب من 200 تأشيرة على هذا الأساس القانوني.

والشرط الأساسي للحصول على بطاقة الفرصة هو إتمام ما لا يقل عن عامين من التدريب المهني المعترف به من قبل الدولة المقيم فيها المتقدم أو الحصول على شهادة جامعية تتوافق مع التخصص العملي، بالإضافة إلى اكتساب مهارات لغوية في اللغة الألمانية أو الإنجليزية. وبناء على مستوى إجادة اللغة والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا، يحصل المتقدم على نقاط تؤهله للحصول على بطاقة الفرصة.

وهناك أيضا نقاط للمؤهلات في المهن التي تعاني من نقص العمالة الماهرة في ألمانيا. ويمكن لأي شخص لديه ما يكفي من النقاط أن يأتي إلى ألمانيا ويحصل على مهلة لمدة عام للبحث عن وظيفة ثابتة. وفي ظل ظروف معينة يمكن التمديد لمدة عامين لمرة واحدة.

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وتطبق ألمانيا قانونا لهجرة العمالة الماهرة منذ عام 2020 لتعزيز استقدام العمال المؤهلين. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 دخل الجزء الأول من إصلاح هذا القانون حيز التنفيذ، وتضمن تسهيلات للحصول على "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" واستقدام العمال المهرة المعترف بهم.

ومنذ آذار/ مارس الماضي أصبح بإمكان العمال المهرة الحاصلين على شهادة جامعية وخبرة مهنية الدخول إلى ألمانيا والعمل فيها دون إجراءات اعتراف مسبقة بمؤهلاتهم، ما يعني أنه ليس من الضروري الحصول على أي تدريب معترف به في ألمانيا، ولكن يجب على العامل الأجنبي أن يكون لديه عرض عمل براتب سنوي إجمالي لا يقل عن 40 ألفا و770 يورو. وإذا كان صاحب العمل ملتزما باتفاقيات أجور جماعية، فيكفي في هذه الحالة أن يتوافق الأجر مع الاتفاق الجماعي.

واعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو الماضي تم أيضا توسيع الفرص المتاحة للعمال من دول غرب البلقان للقدوم إلى ألمانيا للحصول على عمل.

وتمنح حرية حركة العمال المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي الحق في اختيار مكان عملهم بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. ويتوقف عدد الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى ألمانيا للعمل أيضا على مدى تكلفة التقدم للحصول على تأشيرة والمدة التي يتعين على المتقدمين انتظارها للحصول على موعد لتقديم الطلب لدى السفارة الألمانية في الدولة التي سيتقدمون منها.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية أن تأشيرات العمال المهرة لها الأولوية في المعالجة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصبح عملية منح التأشيرة الألمانية رقمية بالكامل بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير 2025.

ع.غ/ و.ب (د ب أ)