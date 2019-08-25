نصر الله يهدد إسرائيل مرة أخرى وإسرائيل تهدد إيران

ظهر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد (25 آب/ أغسطس 2019) في كلمة جاءت عبر شاشة عملاقة في مهرجان إحياء الذكرى الثانية لتحرير جرود لبنان الشرقية من المجموعات الإرهابية في بلدة العين في البقاع الشمالي بشرق لبنان. وقال نصر الله إن "ما حصل ليلة أمس هو خطير جداً.. ما حصل ليلة أمس هو هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على هدف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وشرح الزعيم اللبناني الشيعي معطيات الصراع الإسرائيلي مع حزب الله، ماراً على تاريخ يعود حتى عام 2006، معتبراً أن تنظيمه قد تعايش مع تجربة الطائرات المسيرة عبر مطالباته القانونية بالمعالجة وفق قرار مجلس الأمن المرقم 1701 والذي يمنع الخروقات.

ثم عاد نصر الله إلى لغة الوعيد مهدداً بإسقاط أي طائرة إسرائيلية تدخل المجال الجوي اللبناني، ومؤكداً أنه وحزبه سينفردان بتعامل "حازم" مع إسرائيل لا يشبه تعامل العراقيين مع طائرات تستهدف مقرات وقيادات الحشد الشعبي.

وهدد نصر الله أنه في حال تعرض مقرات حزبه في سوريا لهجمات إسرائيلية فإنه سيرد عليهم في لبنان وليس في الأراضي السورية. واعتبر نصر الله أنّ الهجوم الإسرائيلي على هدف بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس هو "أول خرق واضح وكبير لقواعد الاشتباك التي رسمت في عام 2006".

تزامناً مع هذه التطورات، وفي سياق ذي صلة، قالت إسرائيل الأحد إن ضربة جوية ضد ذراع للحرس الثوري الإيراني في سوريا تظهر لطهران أن قواتها معرضة للاستهداف في أي مكان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته "استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقاً من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، وهو أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، للصحفيين إن هذه القوات كانت تعد يوم الخميس لإطلاق "عدد من الطائرات المسيرة الهجومية" في توقيت متزامن على شمال إسرائيل، وإن كل طائرة منها كانت ستحمل بمتفجرات تزن عدة كيلوغرامات، لكن إسرائيل أجهضت هذه الخطة.

م.م/ ي.أ (د ب أ، رويترز)