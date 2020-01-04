 نصر الله يتوعد جنود أمريكا في المنطقة ثأرا لمقتل سليماني | أخبار | DW | 05.01.2020

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أخبار

نصر الله يتوعد جنود أمريكا في المنطقة ثأرا لمقتل سليماني

توعد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجيش الأمريكي بـ"دفع الثمن"، عقب مقتل الضابط الإيراني البارز قاسم سليماني. وحدد نصر الله أن الهدف سيكون: كل جندي أمريكي في المنطقة.

حسن نصر الله يلقي خطابا

حسن نصر الله يتوعد الجيش الأمريكي

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن الجيش الأميركي هو الذي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما في العراق، وهو الذي "سيدفع الثمن".

مختارات

قال الرئيس ترامب إن بلاده حددت 52 موقعا إيرانيا، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية، ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري قاسم سليماني. (05.01.2020)

انتقدت صحيفتان أميركيتان مواقف لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اتّهم فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بأنه ساعد منفّذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. فهل يدفع بنس بنظرية المؤامرة حول دور سليماني؟ (05.01.2020)

يغلب التشاؤم على تقديرات غالبية الخبراء الأمريكيين بشأن الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني. ويقول خبراء إن العالم قد يُقبل على مرحلة عدم يقين تحتاج لدرجة عالية من اليقظة والحكمة لتجنب انزلاقات قد لا تحمد عقباها (05.01.2020)

وقال نصرالله في حفل تأبين لسليماني والمهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت: "القصاص العادل هو (من) الوجود العسكري الأميركي في المنطقة: القواعد العسكرية الأميركية، البوارج العسكرية الأميركية، كل ضابط وجندي في المنطقة"، مؤكدأ أن المدنيين الأمريكيين ليسوا مستهدفين.

وأكد نصر الله أن "قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا بحتا، واصفا إياه بأنه يعني كل محور المقاومة"، في إشارة إلى الحلف الذي يضم عدة جماعات وأنظمة في المنطقة، من بينها حزب الله اللبناني، وفصائل وأحزاب شيعية في العراق واليمن، إضافة للنظام السوري.

ف.ي/أ.ح (أ.ف.ب)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

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