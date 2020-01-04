نصر الله يتوعد جنود أمريكا في المنطقة ثأرا لمقتل سليماني

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن الجيش الأميركي هو الذي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما في العراق، وهو الذي "سيدفع الثمن".

وقال نصرالله في حفل تأبين لسليماني والمهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت: "القصاص العادل هو (من) الوجود العسكري الأميركي في المنطقة: القواعد العسكرية الأميركية، البوارج العسكرية الأميركية، كل ضابط وجندي في المنطقة"، مؤكدأ أن المدنيين الأمريكيين ليسوا مستهدفين.

وأكد نصر الله أن "قاسم سليماني ليس شأنا إيرانيا بحتا، واصفا إياه بأنه يعني كل محور المقاومة"، في إشارة إلى الحلف الذي يضم عدة جماعات وأنظمة في المنطقة، من بينها حزب الله اللبناني، وفصائل وأحزاب شيعية في العراق واليمن، إضافة للنظام السوري.

ف.ي/أ.ح (أ.ف.ب)