 نصب تذكاري جديد في برلين للتحذير من الدكتاتورية | عالم المنوعات | DW | 02.12.2019

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منوعات

نصب تذكاري جديد في برلين للتحذير من الدكتاتورية

أقام فنانو "مركز الجمال السياسي" الألماني نصباً تذكارياً لضحايا النازيين أمام البرلمان الألماني، وهو عبارة عن عمود فولاذي يحتوي على رماد اليهود المقتولين في محارق هتلر للتذكير ببداية الحكم النازي.

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أقام "مركز الجمال السياسي" نصباً تذكارياً من الفولاذ المقاوم للصدأ بارتفاع 2.5 متر وبوزن أربعة أطنان في الساحة ومقاومة من الفولاذ المقاوم للصدأ يبلغ ارتفاعه 2.5 متر في ساحة "كرول أوبر" في منتصف المسافة بين مبنى البرلمان الألماني "رايشستاغ" ومبنى المستشارية.

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المكان الذي اختاره المركز لإقامة النصب الذي أطلقوا عليه "عمود الذكرى"، جاء شديد الرمزية، ففي هذا المكان وضع المحافظون الألمان الديمقراطية في يد الدكتاتور النازي آدولف هتلر قبل 86 عاماً بالتحديد. فعاث الأخير فساداً وأباد ملايين البشر بعد ذلك. وفي بيان له على موقعه في الإنترنت، قال المركز إن الهدف من إقامة هذا النصب هو أنه لا يوجد حتى اليوم أي نُصب في ألمانيا يذكر "بخيانة المحافظين الألمان الغادرة للديمقراطية".

ولوضع النصب، درس القائمون على المركز لمدة عامين عدة أماكن، مارس فيها النازيون القتل الجماعي بحق الأبرياء بكل وحشية.

نصب لرماد ضحايا النازية أمام البرلمان الألماني بوندستاغ في العاصمة برلين

اجتذب "مركز الجمال السياسي" الانتباه في عدة مناسبات من خلال أعمال تسببت في ضجة كبيرة.

ووقع الاختيار على الساحة التي كان يقوم عليه مبنى "كرول أوبر" السابق، حيث صوت نواب الرايشستاغ لصالح قانون التمكين في آذار/ مارس 1933، ليطلقوا يد هتلر والنازيين في كل أرجاء ألمانيا. وفي هذا السياق، قال مؤسس المركز، الفنان فيليب روخ: "يتعلق الأمر بالدكتاتورية الألمانية الأخيرة وما إذا كانت تهددنا مرة أخرى".

جزء من هذا النصب الفني عبارة عن عمود فولاذي يحتوي على رماد ضحايا جرائم القتل الجماعي للنازيين. وجاء في بيان المركز: "واجهنا السؤال التالي: أين هو رماد ملايين المقتولين على أيدي النازيين؟ ماذا حدث لبقاياهم؟". فاستخدمنا آلاف المصادر والوثائق للوقوف على ذلك.

ووجد الباحثون في المركز أن رماد الضحايا استخدم في بناء السدود أو دُفن في الحقول أو نُثر في الأنهار. "أخذنا 248 عينة من التربة في 23 موقعاً وأرسلناها إلى المختبرات. في 175 من العينات تم العثور على دليل بقايا بشرية". ويضيف بيان المركز: "في أحد أماكن الرعب وجدنا طبقة تبلغ عدة أمتار من رماد الجثث المحترقة والعظام المتفحمة. يخلد النصب بداخله جزءً من هذا الرماد".

اجتذب "مركز الجمال السياسي" الانتباه في عدة مناسبات من خلال أعمال تسببت في ضجة كبيرة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، على سبيل المثال، أقيمت نسخة طبق الأصل من النصب التذكاري لضحايا الهولوكوست في برلين أمام منزل السياسي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بيورن هوكه، في تورينغن.

ع.غ/ ي.أ

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    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

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    تمكن هتلر من اجتياح باريس منتصف حزيران/ يونيو 1940. وفي 22 من الشهر ذاته استسلمت فرنسا وقسمت لقسمين، جزء تابع لألمانيا النازية وجزء آخر يحمل اسم "فرنسا فيشي" خاضع لحكومة الجنرال بيتان.

  • Großbritannien Deutschland Zweiter Weltkrieg Coventry Blitz Zerstörung

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1940

    بعد ذلك توجه هتلر نحو بريطانيا ودمر الكثير من المدن على غرار مدينة كوفتري. غير أن القوات الجوية الملكية تصدت بقوة للجيوش الألمانية ودفعتها للتراجع في منتصف عام 1941.

  • Überfall der Wehrmacht auf die UdSSR.

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1941

    في 22 يونيو/حزيران 1941 بدأ الجيش الألماني غزوه للاتحاد السوفياتي، وأطلق على تلك العملية اسم "عملية برباروسا". وقد ارتكب جنود هتلر جرائم حرب لا تحصى في هجومهم على دول الاتحاد السوفياتي.

  • Auschwitz-Birkenau 1944 Ankunft Juden

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1942

    بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

  • 2. Weltkrieg Schlacht um Stalingrad

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1943

    شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

  • Saint-Aubin-sur-mer Juno Beach Normandie 1944

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1944

    في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

  • Flash-Galerie Keitel unterschreibt Kapitulationsurkunde

    بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

    1945

    في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش


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بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية

في الأول من أيلول/ سبتمبر 1939 أعطى الديكتاتور أدولف هتلر أوامره للجيش الألماني بمهاجمة بولندا. ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ 8 أيار/ مايو 1945 دخل العالم في حرب ثانية كلفت البشرية ملايين الأرواح. (01.09.2019)  

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