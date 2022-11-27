 نصائح وحيل سهلة لخسارة الوزن بشكل أسرع | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.02.2023

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صحة

نصائح وحيل سهلة لخسارة الوزن بشكل أسرع

يحاول كثير من الأشخاص بطرق مختلفة خسارة الوزن للحصول على جسم صحي أو رشيق ووزن مثالي. إليك بعض الحيل البسيطة التي تساعد في تحقيق هذا الهدف وإنقاص الوزن بوقت أسرع وشعور أفضل.

Symbolbild Magersucht im Sport

إضافة ألوان مختلفة من الفواكه والخضروات إلى كل وجبة سيضمن ذلك حصولك على مجموعة متنوعة من الفيتامينات

فقدان الوزن والحصول على  الجسم المثالي  أو المتوازن يحتاج إلى اتباع بعض النصائح المجربة والصحيحة. باستشارة المختصين في مجال التغذية ستكون في طريقك إلى التخلص من الوزن بأكثر الطرق أمانا وفعالية.

مختارات

لا حاجة للتخلي عن تناول الخبز إذا كنت ترغب باتباع نظام غذائي صحي دون حدوث زيادة في الوزن. إذ يوجد الكثيرمن أنواع الخبز الصحية التي توفر العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. تعرف هنا على بعضها!

 تشارك أخصائية التغذية الدكتورة ليزا آر يونغ، على موقع (إيت ذس نات ذات) بعض النصائح الأكثر فاعلية لخسارة الوزن غير الرغوب به، والتي يجب اتباعها لتحقيق أقصى قدر من النتائج في رحلة التخسيس:

تناول طعامك كـ (قوس قزح)

ربما قد سمعت أنه كلما زادت الألوان في طبقك، كان ذلك أكثر  صحة. وفقا لموقع ( بين ميديسين) الأمريكي، فإن إضافة ألوان مختلفة من الفواكه والخضروات إلى كل وجبة سيضمن ذلك حصولك على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى.

المزيد من الألياف

إن زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية إذا كنت تحاول إنقاص وزنك. وتقول الأخصائية يونغ إن السبب في ذلك أن الألياف تبقيك ممتلئا لفترة أطول من الوقت. ومع زيادة الألياف، تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم، وقلل من استهلاكك للمشروبات المليئة بالسكر مثل الصودا والعصائر الجاهزة، التي ستعرقل جهودك في إنقاص الوزن.

الدهون الصحية والكربوهيدرات الصحية الصديقة

قد تؤدي كلمات "الدهون" و "الكربوهيدرات" على الفور إلى دق أجراس الإنذار في رأسك. لكن اعلم أن الدهون الصحية والكربوهيدرات الصحية هي في الواقع صديقة للحمية.

تقول يونغ: "من المهم تناول (الدهون الصحية) باعتدال. أحد المصادر الرائعة للدهون الصحية في الطعام هو الأفوكادو أو زيت الزيتون أو المكسرات، أو البذور لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية. وأيضا الكينوا والشوفان والقمح الأسود وغير ذلك الكثير. ما يهم هو الانتباه إلى أحجام الحصص".

تخطيط وتحضير الوجبات

تنصح الأخصائية بأهمية تحضير الوجبات مسبقا عند الرغبة بخسارة الوزن وذلك تجنبا لتناول الأطعمة الجاهزة أو غير المناسبة عند الجوع.

تناول الطعام في المنزل

يعد تحضير الوجبات المطبوخة في المنزل طريقة صحية أكثر من طلب الوجبات الجاهزة أو الخروج لتناول العشاء. وتوضح يونغ أنه عندما تقوم بطهي وجباتك في المنزل، فإنك تكون على دراية بالمكونات التي تضيفها، في حين أن المطاعم تميل غالباً إلى استخدام الكثير من الزبدة والزيت مما قد يشكل خطرا على الصحة إذا كنت تتناول الطعام في الخارج كل ليلة.

استمتع بالطعام الذي تتناوله

 جرب فواكه وخضروات جديدة. تعرف على كيفية تحضير أطباق جديدة خاصة بالحمية بالمكونات التي تحبها، وأضف الأعشاب والتوابل لزيادة النكهة.

تناول طعامك ببطء

ينصح بمضغ الطعام جيدا وببطء، لأنه يساعد في تحسين الهضم وأيضا يساعد في تناول كميات أقل من الطعام حيث يسهّل تناول الطعام ببطء ‫على المخ إدراك إشارات الشبع التي يرسلها الجسم، في حين تزداد صعوبة ‫هذه العملية عند تناول الطعام بسرعة. بحسب ما نشره موقع (إيفري داي هيلث).

الرياضة لمدة 30 دقيقة

تخصيص 30 دقيقة على الأقل لبعض النشاط البدني كل يوم يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.

ر.ض

  • Frau mit Banane (picture-alliance/ZB/J. Kalaene)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الموز

    بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.

  • Avodaco (picture-alliance/empics/N. Ansell)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الأفوكادو

    تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.

  • Deutschland Tiefkühlerbsen (picture-alliance/dpa /S. Kahnert)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البازلاء أو الجلبانة

    تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.

  • Maiskolben (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الذرة

    كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.

  • Süßkartoffeln von Ivan Sulog (DW/N. Tomasovic)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البطاطا الحلوة

    كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.

  • Bangladesch Litschies (DW/M. Mamun)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الليتشي

    يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.

  • Getrocknete Datteln, (Colourbox)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    التمر

    يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.

  • Knoblauch (Colourbox/Haivoronska_Y)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الثوم

    قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.

  • Mediterrane Ernährung - Oliven und Basilikum (Colourbox/E. Karandaev)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الزيتون

    يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.


 

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