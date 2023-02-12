نصائح وأطعمة تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم

يوصي الأطباء والخبراء الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، باتباع أسلوب حياة صحي الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنظيم وتخفيض نسبة الكوليسترول وبالتالي تحسين صحة القلب. وذلك عبر إجراء بعض التعديلات في نمط الحياة المتبع وأيضا في الحمية الغذائية.

وينصح الخبراء بممارسة الرياضة بشكل مستمر والمحافظة على الحركة والنشاط، إذ يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم. وطبعا مما لا شك فيه أن الإقلاع عن التدخين سيساهم بشكل كبير في تحقيق الهدف الصحي المنشود، فضلا عن توفير بعض المال. بحسب ما نشر موقع (إن دي تي في فود) الأمريكي.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في رحلة خفض مستوى الكوليسترول أبرزها:

المكسرات:

المكسرات، مثل الجوز واللوز، إذ أنها غنية بالمعادن الأساسية ويمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. ومع ذلك يجب تناولها باعتدال وتجنب الإفراط في ذلك.

الشوفان:

نظرا لأن الشوفان يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، فهو أحد أفضل الأطعمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. ومن الأفضل اختيار الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.

فول الصويا:

تشير العديد من الدراسات إلى أن فول الصويا يحتوي على دهون مشبعة أقل مقارنة باللحوم. ويمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بفول الصويا مثل التوفو وحليب الصويا طريقة جيدة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الخضروات:

ينصح المصابون بارتفاع الكوليسترول في الدم وأيضا المصابون بمرض السكري بتناول المزيد من الخضروات غير النشوية مثل الخضروات الورقية بأنواعها والكوسة والطماطم والباذنجان والخيار والجزر وغيرها. بحسب ما نشر موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

الأسماك:

تعتبر الأسماك، مثل التونة والسلمون، من أهم المصادر لأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول الضار.

الفاصوليا:

تعتبر الفاصوليا مصدرا ممتازا للألياف القابلة للذوبان وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ر.ض