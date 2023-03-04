 نصائح من أطول الشعوب عمراً - خمسة أغذية من مطبخ اليابانيين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.03.2023

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صحة

نصائح من أطول الشعوب عمراً - خمسة أغذية من مطبخ اليابانيين

سمعة اليابان في الغذاء الصحي مشهورة جدا وهو ما ينعكس إيجاباً على متوسط أعمار اليابانيين. المطبخ الياباني لا يملك بالضرورة أسرارا يصعب الكشف عنها، بل هناك أغذية منه يمكنك أن تجدها في السوق القريبة منك.

داخل مطعم ياباني

داخل مطعم ياباني

يشتهر اليابانيون بأنهم من أكثر شعوب العالم صحة، كما أنهم يملكون متوسط أعمار هو الأعلى في العالم، ويتفوقون من هذه الناحية على نظرائهم من الشعوب الأخرى حتى الشعوب الغربية. وكثير من الأسرار في هاتين الناحيتين، الصحة وطول العمر، تعود للطعام الياباني، أو تحديداً للعادات الغذائية لدى الشعب الياباني، ما ساهم في جعل اليابان بلدأ به أكثر من 90 ألف مواطن يتجاوزن مئة عام.

مختارات

قوائم "السوبر فود" منتشرة في الإنترنت لأغذية يُعتقد أنها تساعد في تخفيض الوزن وتغذي الجسم بشكل يفوق بقية الأغذية المعروفة. ولعل أبرزها فاكهة الآساي. فما الحقيقة؟

الأطفال معرضون لخطر السمنة لأسباب كثيرة. وفي اليوم العالمي للسمنة، تظهر حاجة شديدة لمواجهة هذا الخطر عندهم، خصوصا وأن تأثيره لديهم يمكن أن يمتد حتى بعد أن يكبروا.

يبحث الكثير من الراغبين في تقليل الوزن عن اتباع حميات معينة اشتهرت عبر العالم. "الحمية المتوسطية" شهيرة لأنها سهلة وتتوفر على مأكولات نتناولها عادة. فما مكونات هذه الحمية؟

خبيرة التغذية أساكو مياشيتا من موقع "CNBC" تحدثت عن العادات الغذائية في بلادها، لافتة إلى أنه منذ الصغر، تعلمت أن الغذاء يمثل دواءً، ومن قال لها ذلك هي جدتها التي تبلغ من العمر حاليا 92 سنة، إذ يعود طول عمرها بشكل خاص إلى ما كانت تتناوله بشكل يومي وشبه يومي.

وهذه هي قائمة الطعام التي اختارتها:

البطاطس الحلوة اليابانية:

تسمى عند اليابانيين بـ"إمو"، وهي غالبا ما تؤكل عندهم كوجبة خفيفة أو كطبق ما بعد الوجبة الرئيسية. هذه الخضروات غنية جدا بالكربوهيدرات، وكذلك بالأنثوسيانين، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات الحمراء التي تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة. وتساعد هذه الخضراوات في تحسين ضغط الدم وكذلك التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحيح أنه من الصعب للغاية أن تجد البطاطس الحلوة اليابانية في كل الأسواق، ولذلك يمكنك استبدالها بالبطاطس الحلوة التي تجدها متوفرة في منطقتك. صحيح كذلك أنها ليست حلوة كاليابانية وكذلك قد لا تكون بنفس قيمتها الغذائية، ولكن هذا النوع من البطاطس معروف بفوائده الكبيرة وتناولها سيفيدك في كل الأحوال.

حساء ميسو

أشهر أنواع الحساء في اليابان. هذا الطبق هو عجينة مصنوعة من فول الصويا المخمرة ومن الحبوب. يحتوي على بكتيربا حية لها فوائد كبيرة على صحة الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة، وذكرت دراسات أن فول الصويا المخمر يقاوم الشيخوخة.

أكيد ستجد هذا الطبق في المطاعم اليابانية القريبة منك. لكن ذلك ليس مستداما لجيبك بالخصوص. الخبر السار هو أنه يمكن تحضيره في البيت، خصوصا أن معجون فول الصويا المخمر يباع في الكثير من الأسواق بأسعار مناسبة.

الفجل الأبيض

مشهور جدا في الثقافة اليابانية وكثيرا ما تشاهده في برامج الأنمي. يتميز الفجل الأبيض الياباني المعروف باسم دايكون بكميات كبيرة من فيتامين سي، وهو ما له دور كبير في منع نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة. لكن الجميل أن فوائده الغذائية يمكنك أن تجد جلها في الفجل الأبيض المتوفر في الأسواق أو حتى في أنواع أخرى من الخضار كالجزر واللفت.

الأعشاب البحرية

غنية جدا بالمعادن ومن ذلك الحديد والكالسيوم والفولات والمغنيسيوم، فضلا عن الألياف ومضادات الأكسدة. وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وهي كذلك مضادة للالتهابات وتقاوم الشيخوخة وهناك من يرى أن لها تأثيرات كبيرة ضد ظهور ونمو بعض أنواع مرض السرطان.

الأسماك

ربما ليست سرا، فالأسماك جزء من النظام الغذائي الصحي في الكثير من الحميات. تنصح الخبيرة تحديدا بالسلمون والتونة لتوفرها على الأحماض الدُهنية أوميغا 3 وعلى البروتين. ولها فوائد كبيرة في خفض ضغط الدم وتخفيف الالتهابات، وهناك دراسات تتحدث عن فوائد كبيرة ضد السكتة الدماغية وكذلك مساهمة هذا النوع من الأسماك في تخفيف الوزن.

ع.ا/ ص.ش 

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    عدم الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح