نصائح من أطول الشعوب عمراً - خمسة أغذية من مطبخ اليابانيين

يشتهر اليابانيون بأنهم من أكثر شعوب العالم صحة، كما أنهم يملكون متوسط أعمار هو الأعلى في العالم، ويتفوقون من هذه الناحية على نظرائهم من الشعوب الأخرى حتى الشعوب الغربية. وكثير من الأسرار في هاتين الناحيتين، الصحة وطول العمر، تعود للطعام الياباني، أو تحديداً للعادات الغذائية لدى الشعب الياباني، ما ساهم في جعل اليابان بلدأ به أكثر من 90 ألف مواطن يتجاوزن مئة عام.

خبيرة التغذية أساكو مياشيتا من موقع "CNBC" تحدثت عن العادات الغذائية في بلادها، لافتة إلى أنه منذ الصغر، تعلمت أن الغذاء يمثل دواءً، ومن قال لها ذلك هي جدتها التي تبلغ من العمر حاليا 92 سنة، إذ يعود طول عمرها بشكل خاص إلى ما كانت تتناوله بشكل يومي وشبه يومي.

وهذه هي قائمة الطعام التي اختارتها:

البطاطس الحلوة اليابانية:

تسمى عند اليابانيين بـ"إمو"، وهي غالبا ما تؤكل عندهم كوجبة خفيفة أو كطبق ما بعد الوجبة الرئيسية. هذه الخضروات غنية جدا بالكربوهيدرات، وكذلك بالأنثوسيانين، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات الحمراء التي تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة. وتساعد هذه الخضراوات في تحسين ضغط الدم وكذلك التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

صحيح أنه من الصعب للغاية أن تجد البطاطس الحلوة اليابانية في كل الأسواق، ولذلك يمكنك استبدالها بالبطاطس الحلوة التي تجدها متوفرة في منطقتك. صحيح كذلك أنها ليست حلوة كاليابانية وكذلك قد لا تكون بنفس قيمتها الغذائية، ولكن هذا النوع من البطاطس معروف بفوائده الكبيرة وتناولها سيفيدك في كل الأحوال.

حساء ميسو

أشهر أنواع الحساء في اليابان. هذا الطبق هو عجينة مصنوعة من فول الصويا المخمرة ومن الحبوب. يحتوي على بكتيربا حية لها فوائد كبيرة على صحة الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة، وذكرت دراسات أن فول الصويا المخمر يقاوم الشيخوخة.

أكيد ستجد هذا الطبق في المطاعم اليابانية القريبة منك. لكن ذلك ليس مستداما لجيبك بالخصوص. الخبر السار هو أنه يمكن تحضيره في البيت، خصوصا أن معجون فول الصويا المخمر يباع في الكثير من الأسواق بأسعار مناسبة.

الفجل الأبيض

مشهور جدا في الثقافة اليابانية وكثيرا ما تشاهده في برامج الأنمي. يتميز الفجل الأبيض الياباني المعروف باسم دايكون بكميات كبيرة من فيتامين سي، وهو ما له دور كبير في منع نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة. لكن الجميل أن فوائده الغذائية يمكنك أن تجد جلها في الفجل الأبيض المتوفر في الأسواق أو حتى في أنواع أخرى من الخضار كالجزر واللفت.

الأعشاب البحرية

غنية جدا بالمعادن ومن ذلك الحديد والكالسيوم والفولات والمغنيسيوم، فضلا عن الألياف ومضادات الأكسدة. وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وهي كذلك مضادة للالتهابات وتقاوم الشيخوخة وهناك من يرى أن لها تأثيرات كبيرة ضد ظهور ونمو بعض أنواع مرض السرطان.

الأسماك

ربما ليست سرا، فالأسماك جزء من النظام الغذائي الصحي في الكثير من الحميات. تنصح الخبيرة تحديدا بالسلمون والتونة لتوفرها على الأحماض الدُهنية أوميغا 3 وعلى البروتين. ولها فوائد كبيرة في خفض ضغط الدم وتخفيف الالتهابات، وهناك دراسات تتحدث عن فوائد كبيرة ضد السكتة الدماغية وكذلك مساهمة هذا النوع من الأسماك في تخفيف الوزن.

ع.ا/ ص.ش