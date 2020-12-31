 نصائح مضمونة.. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.01.2021

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صحة

نصائح مضمونة.. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة!

رائحة الفم الكريهة قد تكون مزعجة لك ولمن حولك، ويؤكد المختصون أن هناك أسبابا عدة لهذه المشكلة، فكيف بالإمكان تحديدها، وما هي الأمراض التي تسبب رائحة الفم الكريهة، وكيف يمكن التخلص منها؟

صورة رمزية

يقول موقع علمي أمريكي إن رائحة الفم الكريهة تنشأ من البكتيريا الموجودة على الأسنان وبقايا الطعام الموجودة على اللسان.

أزمة كورونا جعلتنا نشتاق للعلاقات الإنسانية، وفي حين ينتظر الجميع اللحظة التي نتمكن بها من الاجتماع بأحبتنا لعناقهم وتقبيلهم، فالبعض منا يجب عليه معالجة "رائحة الفم الكريهة" قبل أن يقوم بهذا العناق الذي طال انتظاره، فكيف بالإمكان تحقيق ذلك؟

كيف تنشأ رائحة الفم الكريهة؟

يذكر موقع كلية الطب بجامعة هارفرد الأمريكية أن رائحة الفم الكريهة تنشأ عادةً بسبب البكتيريا الموجودة على الأسنان وبقايا الطعام الموجودة على اللسان. لذلك ليس من المستغرب أن ترتبط معظم حالات رائحة الفم الكريهة بسوء نظافة الفم وأمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم السن وجفاف الفم، وهي حالة لا تستطيع فيها الغدد اللعابية إنتاج ما يكفي من اللعاب للحفاظ على رطوبة الفم.

وقد يكون التهاب اللوزتين والتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية، وبعض أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد أو الكلى المتقدمة والسكري؛ مسؤولة عن عدد قليل من حالات رائحة الفم الكريهة، كما يؤكد الموقع.

وينصح المختصون بزيارة طبيب الأسنان لاستبعاد أمراض اللثة والأمراض الأخرى، وتحديد أسباب رائحة الفم الكريهة.

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ما العمل للتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

كيف يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة؟

النظافة أولاً!

يشرح موقع مجلة "صحة الرجال" الألماني إلى أن الوقاية من رائحة الفم الكريهة يأتي بالأساس من الحفاظ على نظافة الفم، وينصح القراء بتنظيف الأسنان بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع التركيز على الفراغات بين الأسنان، فيما تؤكد كلية الطب لجامعة هارفرد على ضرورة غسل الأسنان مرتين على الأقل يومياً، بمعجون أسنان مفلور، وضرورة الغرغرة بغسول فم خالٍ من الكحول قبل النوم.

تجنب التدخين

مختارات

رغم أنه ينظر إليها على أنها أقل ضررا من السجائر العادية، تنطوي السجائر الإلكترونية على مخاطر عديدة. دراسة حديثة تكشف أن السجائر الإلكترونية تحدث تغيرا في البكتيريا النافعة بالفم وهو أمر له تداعيات خطيرة. فكيف يحصل ذلك؟

علاقة الفم بخصوبة الإنسان موضوع جديد للمرأة والرجل، ويثار اليوم بعد أن اعتاد الناس على سماع عبارة "صحة البدن تبدأ من صحة الفم"، ويرى كثيرون أن أمراض خطيرة ومنها السكر والجلطات القلبية والدماغية تبدأ من الفم.

لا يمكن إنكار ما يفعله الدخان بلون الأسنان وصحة اللثة، بالإضافة للرائحة الكريهة، ولذلك تنصح كلية الطب في هارفرد إلى تجنب التدخين أو منتجات المضغ التي تحتوي على التبغ.

وما قد يزيد هذا سوءاً؛ هو شرب القهوة مع التدخين، والذي يترك مزيجاً من الرائحة الكريهة قد تبعد أحبتك عنك، حسب مجلة "صحة الرجال". وتضيف المجلة إلى أنه من الضروري تجنب الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، مثل الثوم والبصل.

شرب كمية كافية من المياه

إذا كنت تعاني من جفاف الفم، فتأكد من شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم، واستخدم عوامل الترطيب المتاحة دون وصفة طبية، مثل بخاخ الفم الجاف أو غسول الفم أو هلام ترطيب الفم الجاف.

وتذكر جامعة هارفرد أنه إذا لم تلحظ أي تحسن، فقد ترغب في تحديد موعد لزيارة الطبيب، إذ يقدم أطباء طب الفم رعاية شاملة لأمراض الغشاء المخاطي، واضطرابات الغدد اللعابية، وحالات آلام الفم والوجه، ومضاعفات علاج السرطان في الفم.

مضغ العلكة يقتل البكتيريا

تنصح مجلة "صحة الرجال" بمضغ العلكة الخالية من السكر، إذ أنها تساعد على إنتاج لعاب يحتوي على الأكسجين، والذي بدوره يساهم في قتل البكتيريا.

م.ش/ أ.ح

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    الحمضيات

    رغم فوائد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون على الصحة، لكن أولئك الذين يعانون من اصفرار في أسنانهم، ينصحهم الأطباء بتجنب تناول الحمضيات. والسبب هو أن هذه الحمضيات تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض التي تتسبب في ليونة الطبقة السطحية من مينا الأسنان، ما يؤدي لإزالة معادنها وفقدان مينا الأسنان لكثافتها. وتصبح بذلك الأسنان حساسة لدى تناول المأكولات الباردة أو الساخنة.

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    القهوة

    تعد القهوة المشروب الصباحي المفضل لدى الكثيرين. صحيح أن القهوة تساعد على تعديل المزاج، لكن تناولها ربما يكون سببا في تغيير لون الأسنان. إذ إن مادة العفص الموجودة في القهوة تترسب على مينا الأسنان مسببة ظهور بقع بنية مشوهة للأسنان. فضلا عن أن الأحماض الموجودة في القهوة تغير قيم الحموضة في الفم، لذا من الأفضل الابتعاد عن تناول الأطعمة الحامضة بعد القهوة، فذلك يجعل الأسنان أكثر حساسية.

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    العصائر

    تتميز العصائر بأنها مشروبات غنية بالفيتامينات. ولكن الحذر من هذه المشروبات مطلوب وخاصة عصائر الفواكه، فهي تحتوي على كمية عالية من سكر الفواكه ونسبة الحموضة فيها عالية. ما يعني أن هذه الحموضة الموجودة في الفواكه تسبب انتزاع الكالسيوم من الأسنان وتآكلها. فضلا عن أن سكرالفاكهة (الفركتوز) مضر أيضا، فالبكتيريا الموجودة في الفم تقوم بتحويل السكر إلى أحماض مسببة تسوس في الأسنان.

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    الشاي

    يسبب الشاي ظهور بقع بنية على الأسنان تماما كالقهوة. والفرق الوحيد للقهوة هو لون البقع، فالشاي الأخضر يسبب ظهور بقع رمادية أما الشاي الأسود فيؤدي إلى ظهور بقع صفراء، وينصح الخبراء بتناول الشاي مع قليل من الحليب، فهذا يساعد على منع ظهور البقع القبيحة على الأسنان.

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    السبانخ

    يعتبر السبانخ من الخضار المغذية، فهو يحتوي على الكاروتين والكثير من المعادن المهمة للجسم، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. ولكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالأسنان. فالسبانخ يحتوي على حمض الأكساليك وعند اتحاد هذه المادة مع الكالسيوم، تتشكل أملاح غير قابلة للذوبان وهي أوكسلات الكالسيوم، ولهذه الأملاح تأثير على حدة الأسنان، ما يجعل مينا الأسنان أكثر حساسية.

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    العسل

    يعد العسل من المواد الغذائية المعروفة بفوائدها على الصحة منذ قديم الزمان. لكن كمية السكر الموجودة بداخل العسل تجعله مضرا بالأسنان، حاله كحال الكثير من الأطعمة المحلاة، التي تسبب تسوس الأسنان.

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    الإكثار من هذه الأطعمة "الصحية" يؤذي الأسنان

    زبادي الفواكه

    يعد زبادي الفواكه من الأطعمة المفيدة ولكنه مضر بالأسنان، فهو يحتوي على كمية عالية من السكر. لذا ينصح الخبراء بضرورة تناول الزبادي الطبيعي للحفاظ على سلامة الأسنان.

    الكاتب: دالين صلاحية


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