نصائح لها.. خطوات بسيطة تجعلكِ أكثر إنتاجيةً يومياً

يتوجب عليكِ القيام بالعديد من المهام المنزلية والعملية، وترغبين في قضاء بعض الوقت مع العائلة والأطفال، فتشعرين بأنك بحاجة لأكثر من 24 ساعة لإنجاز كل تلك الأمور معاً. في الحقيقة إن الأمر لا يتطلب منك سوى إدارة الوقت وتنظيم المهام والأولويات بشكل مناسب. إليك بعض النصائح البسيطة التي يمكنك توظيفها لزيادة إنتاجيتك وإنجاز ما عليك من مهام يومياً بنجاح:
- الاستيقاظ باكراً: تعودي أن تستيقظي قبل ساعة من موعد استيقاظك المعتاد، حددي المواعيد الطبية ومارسي الجري ثم تناولي وجبة فطور مغذية. فقد تساعدك هذه الأمور على التعامل بشكل إيجابي وأكثر استرخاء مع مهامك الأخرى. بحسب ما نشره موقع "إم إس إن" الألماني.
- استغلال الوقت: يمكنك أن تستمتعي ببعض الهدوء في المطبخ قبل استيقاظ الأطفال أو في المكتب قبل وصول الزملاء وتحددي مهامك عبر تنظيمها بخطة وتحديد الأولويات.
- تجنب تعدد المهام: حاولي عدم القيام بعدة أشياء في نفس الوقت. تعدد المهام ليس الطريقة الصحيحة لمعالجة قائمة المهام بشكل منتج وفعال. سيقودك إلى التوتر والتعثر فقط، وفي أسوأ الحالات نسيان شيء ما كنت تودين القيام به. بحسب ما نشره موقع "ذا سيغنال" الأميركي.
- فرق تسد: عند تراكم المهام والشعور بالضغط، يجدر بك تقسيمها إلى مهام صغيرة، ثم تقييم ما عليك القيام به بنفسك وما الذي يمكن للآخرين إكماله.
- التركيز على هدف واحد في وقت واحد تجنباً للتشتت الذي يقود إلى التوتر، وتحديد العقبات والتخلص منها.
- تتبعي التقدم المنجز: احتفلي بإنجازاتك (الكبيرة والصغيرة) من خلال تتبع التقدم المنجز الخاص بك.
- احصلي على فواصل راحة: لا تضغطي نفسك بالمهام المتلاحقة، احصلي على بعض الراحة لاستعادة طاقتك بين مهمة وأخرى.
-نصيحة مهمة: تجنبي التخطيط لأيامك بطريقة غير منطقية تضعك تحت وطأة الضغط. فقد يتركك ذلك منهكة ومحبطة في نهاية اليوم بسبب كل الأشياء التي لم تتمكني من إنجازها. اتركي بعض وقت الفراغ. بحسب ما نشره موقع "مونستر" الأميركي.
وأخيراً استمتعي بأشعة الشمس عندما يكون الطقس لطيفاً.
ر.ض/ص.ش
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