 نصائح لنوم مريح وممتع في عزّ الصيف القائظ! | التغيرات المناخية | DW | 27.06.2022

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بيئة ومناخ

نصائح لنوم مريح وممتع في عزّ الصيف القائظ!

تقلب في السرير ورمي غطاء النوم والتنقل بين السرير والأريكة وحتى الصعود إلى سطح المنزل. النوم في ليالي الصيف الحارة أمر ليس بالسهل. فيما يلي أهم النصائح لتجنب الأرق والاستمتاع بنوم هانئ.

الملابس السميكة وأغطية النوم الثقيلة تصعب النوم في الصيف

الملابس السميكة وأغطية النوم الثقيلة تصعب النوم في الصيف

تضرب أجزاء من الكرة الأرضية هذه الأيام، ومنها العالم العربي وألمانيا، موجة حر شديدة. درجات الحرارة العالية نسبياً والتعرق وضيق النفس الناتجان عنها تؤدي إلى اضطرابات في نومنا.

مختارات

؟

لا تخلو أمسيات الصيف الجميلة من زائر غير مرغوب فيه: البعوض، الذي ينجذب لناس دون غيرهم. ما السر وراء ذلك؟

تأثير السفر والعطل على الصحة، ليس بالأمر الجديد، لكن دراسة حديثة كشفت عن نتائج مدهشة حول فوائد العطل على أداء الموظفين بشكل خاص وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام.

فيما يلي أهم النصائح لتنعم بنوم مريح، حسب موقع "بزنس إنسايدر" بنسخته الألمانية:

نظم درجة حرارة بيئة نومك!

تختلف درجة الحرارة المثالية لغرفة النوم من شخص لآخر، ولكنها عادة ما تكون من 16 إلى 19 درجة مئوية.

من خلال الخطوات التالية، يمكنك تبريد شقتك في الليل حتى بدون إشعال جهاز تكييف الهواء أثناء النهار:

• اغلق الستائر لمنع حرارة الشمس من دخول المنزل. الإضاءة الأقل تؤدي أيضاً إلى نوم أفضل.

• شغل شفاط الغاز فوق الموقد أثناء الطهي.

• افتح النوافذ ليلاً للسماح بدخول هواء أكثر برودة.

• ضع وعاء من الثلج أمام المروحة وسيصبح الهواء أكثر برودة.

• احرص على النوم في الطابق الأرضي أو القبو أكثر من الطوابق العلوية.

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هل تنام الأشجار؟

تخفّف!

الملابس السميكة وأغطية النوم الثقيلة تحتفظ بالحرارة وقد تجعل من الصعب على الجسم أن يبرد. وجدت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Nature and Science of Sleep أن ارتداء مواد أخف وزناً مثل القطن بدرجة الحرارة 22 درجة يساعد على النوم بشكل أسرع. يمكن أيضاً أن يساعد النوم عارياً في تبريد الجسم وتحقيق درجة حرارة مثالية للنوم.

خذ حماماً دافئاً قبل النوم!

عندما يكون الجو حاراً في الليل، قد يبدو الاستحمام بالماء البارد هو الحل، ولكن في الواقع قد يكون الاستحمام الدافئ أكثر فائدة. خلصت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Sleep Medicine Reviews إلى أن الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم بـ 60 إلى 90 دقيقة يمكن أن يؤدي إلى جودة أفضل وغفيان أسرع. والسبب في ذلك هو أن الاستحمام بالماء الدافئ يحسن الدورة الدموية في اليدين والقدمين، مما يعني أن الجسم يطرد الحرارة بشكل أكثر فعالية.

لا تمارس الرياضة قبل النوم!

ممارسة الرياضة قبل النوم تزيد من درجة حرارة الجسم، وتزيد من معدل ضربات القلب، وتنشط الجهاز العصبي، مما يجعل النوم صعباً. لذلك، يجب تجنب التمارين الشاقة لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، بيد أن ممارسة الرياضة في الصباح أو بعد الظهر تحسن جودة النوم؛ إذ أن الجسم يكون لديه متسع من الوقت ليبرد طوال اليوم، ويمكن أن يساعد هذا الانخفاض التدريجي في درجة الحرارة على النوم بشكل أفضل في الليل.

خ.س

  • Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    ليس كل البعوض ضارا للبشر

    من الناحية العملية لا يمكننا قتل كل البعوض على هذا الكوكب. هناك آلاف الأنواع، لكن فقط بضع مئات منها تنشر أمراضا قد تكون خطيرة للإنسان والثدييات كأمراض الملاريا وزيكا وحمى الضنك والشيكونغونيا. لكن فقط أنثى هذا النوع من البعوض هي تسبب الضرر، كما أن بقية أنواع البعوض تجلب فوائد محتملة للنظام البيئي والحياة وتساعد في مجال الأبحاث الطبية.

  • Moskito, der sich vom Nektar des Vergissmeinnicht ernährt

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    لماذا لدغ الجلد؟

    أنثى البعوض تمتص الدم لأجل الحصول على البروتين اللازم للإخصاب، ولهذا تلدغ الإنسان والحيوان وحتى الطيور. لكن عموما يتغذى البعوض على نكتار الورود، وبهذه الطريقة يساعدها على التلقيح، خصوصا الورود والنباتات المائية حيث يقضي البعوض غالب وقته.

  • Bachstelze mit Mücken

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    الغذاء المفضل لكائنات كثيرة

    يمكن للإنسان أن يقاوم البعوض بسهولة، خصوصا مع انتشار المبيدات الحشرية، لكن كذلك تساعدنا الطبيعة، فعدد من أنواع الطيور والأسماك والضفادع والعناكب وغيرها تتغذى على البعوض. الخبراء يقولون كذلك إن هذه الكائنات قد تختفي في حال تمت إبادة البعوض.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    اللدغ ليس كله شراً

    يملك البعوض فما شبيها بالمحقنة، وعندما يلدغ البعوض الجلد، بقوم بحقن لعابه داخله حتى لا يتجلط الدم الذي يتم امتصاصه. يقول الباحثون إن كلاهما (خرطوم البعوض واللعاب) مفيد للطب البشري، فالأول يساهم في أبحاث تصميم إبر أفضل (حقن أقل إيلاماً)، بينما قد يؤدي اللعاب الذي يحتوي على بروتين يسمى الأنوفلين، إلى علاجات جديدة لتجلط الأوردة العميقة.

  • Stechmücke Anopheles

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    "تنظيف" المياه الراكدة

    يضع البعوض اليرقات في المياه الراكدة. يمنح البشر البعوض هذه الأراضي الخصبة مجانًا، غالبًا من خلال الإهمال. لكن اليرقات تقوم أيضًا "بتنظيف" الماء عن طريق تناول النفايات البيولوجية، بما في ذلك الطفيليات الأخرى. بالتأكيد لا تجعل هذه العملية المياه صالحة للشرب، لكن لها فوائد في البحث حول مكافحة التلوث.

  • Anopheles Mücke

    الجانب المضيء من البعوض.. هكذا يفيد الإنسان والطبيعة

    خرطوم البعوض

    صورة عن قرب لبعوضة الملاريا تُظهِر أعضاء الوخز والملامس، وتستخدمها لاستشعار الروائح وثاني أكسيد الكربون المنبعث من الكائنات الحية. وهذا تستخدمه للحصول على وجبة دم يتم استخلاصها من القشرة المخفية في غلاف خرطوم البعوضة. وأنثى البعوض هي تتغذّى على الدم لأنه ضروري لنضج البيوض، في حين أن الذكر يتغذّى على عصارة النباتات ورحيق الأزهار. إعداد: ذو الفقار عباني/إ.ع