 نصائح لممارسة رياضة الجري في الشتاء بدون مشاكل! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.10.2020

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صحة

نصائح لممارسة رياضة الجري في الشتاء بدون مشاكل!

لهواة ممارسة رياضة الجري في الشتاء نقدم إليك أهم سبع نصائح يفضل اتباعها للرياضيين والهواة في فصل الشتاء، والتي من شأنها أن تقيك شرّ الأمراض وتحافظ على لياقتك البدنية.

فتاة تمارس رياضة الجري في الشتاء

التركيز مهم جداً أثناء الجري في الشتاء، لأن التركيز يجعلك منتبهاً إلى طريقة التنفس

هواة الرياضة، وخاصة رياضة الجري المفيدة لتخفيف الوزن، لا يجب أن يتخلوا عن ممارسة رياضاتهم أثناء فصل الشتاء. لذلك، نقدم لكم أهم ما يجب اتباعه لكي تمارس رياضة الجري في الشتاء بدون أي مشاكل، بحسب موقع "مائة نصيحة صحية" الإلكتروني الألماني

ارتداء الملابس المناسبة – إنه خطأ يرتكبه المستجدون على رياضة الجري أثناء الشتاء، وذلك بارتدائهم ملابس دافئة وثقيلة، إلا أنك قد تجازف بارتفاع درجة حرارتك فوق حدود المعقول. والأفضل اتباع مذهب طبقات البصل، أي ارتداء عدد من الطبقات فوق بعضها البعض، كي تتمكن من نزع طبقة أي اثنتين إذا ما شعرت بالحرارة. والأهم من ذلك ارتداء ملابس تساعد على التعرق وتتمتع بخاصية السماح للجسد بالتنفس.

مختارات

يعتقد البعض أن فصل الشتاء يثير الشهية ويمكن أن يُكسب الإنسان المزيد من الكيلوجرامات والدهون، التي تقوم بـ"بيات شتوي" داخل بعض مناطق الجسم، رافضة الخروج بمختلف الطرق والأساليب. لكن دراسة حديثة تقول عكس ذلك.

حذاء مناسب للجو – عند تساقط الثلوج أو عندما تقترب درجات الحرارة من الصفر أو أقل من ذلك، يفضل ارتداء حذاء جري رياضي بنعل ثابت أو يحوي تعرجات تمنع الانزلاق على طبقات الجليد المتكوّنة أو المياه.

لا تنسى القفازات أو القبعة – من المهم للغاية ارتداء قفازات اليدين والقبعة أثناء الجري في الجو البارد، لأن اليدين تبردان بسرعة. لذلك فإن القفازات ضرورية كي تمنع تجمد اليدين أو الشعور بالألم فيها. والأمر كذلك بالضبط بالنسبة للرأس، الذي يفقد الإنسان عبره 40 في المائة من حرارة الجسد.

الإضاءة الصحيحة أثناء الليل – الجري على طرق غير مضاءة ليلاً يتطلب ارتداء مصباح صغير على الرأس لرؤية الطريق وتجنب أي عثرات، لاسيما أثناء الجري في طرق داخل الغابة. كما أن المصباح يعطي العدائين الآخرين وغيرهم إشارة مسبقة عن وجودك لتجنب أي اصطدام.

الإحماء الصحيح والتمدد – الإحماء مفيد وضروري دائماً قبل الجري، إلا أن ضرورته تزداد أكثر في الشتاء، وذلك لتجنب أي تشنج في العضلات ناتج عن برودة الجو.  فبدلاً، مثلاً، من الجري الخفيف لمدة عشر دقائق على سبيل الإحماء، يُنصح بالجري الخفيف لمدة 15 دقيقة في الشتاء. لكن العكس صحيح بالنسبة للتمدد بعد الجري، إذ يُنصح بتقصير المدة في الشتاء، وأن تتمدد في مكان دافئ بدلاً من الخارج البارد.

التنفس بشكل صحيح – الجري في الشتاء يتوقف على التنفس بشكل صحيح، إذ ينصح بالشهيق من الأنف، وذلك لتدفئة الهواء الداخل إلى الجسم، والزفير من الفم. وفي درجات حرارة ما دون الصفر المئوي، يفضل ارتداء منديل يغطي الأنف والفم معاً، وذلك كي لا يسبب الهواء الداخل إلى الجسم ألماً في الشعيرات الهوائية.

تكييف طريقة الجري مع الجو – التركيز مهم جداً أثناء الجري في الشتاء، لأن التركيز يجعلك منتبهاً إلى طريقة التنفس ومصادر الخطر على الطريق ويؤدي إلى اختيار السرعة المناسبة. وبعكس الصيف، يُنصح بالجري بسرعة أقل مما أنت معتاد عليه، ولا تحمّل جسمك فوق طاقته، لأن الأمر ليس متعلقاً بالجري بأسرع ما عندك، وإنما بتدريب جسدك على التحمل، وهذا ما يتأتى من خلال السرعة المنخفضة.

ي.أ/ ع.أ.ج

  • Vater bringt seinem Sohn Fahrradfahren bei

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    قد تكون هذه هي المرة الأولى لهذا الطفل وهو يقود دراجته الهوائية بمفرده، لكنها حتما لن تكون الأخيرة. يشجع الأهل أبناءهم ويعلمونهم قيادة الدراجة في سن مبكرة من حياتهم.

  • Radfahrer in Münster

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    مدينة مونستر تعد الأولى بعدد الدراجات في ألمانيا، حيث فيها 100 ألف دراجة، تتبعها مدينتا كارلسروهه وفرايبورغ.

  • Bildergalerie Ahr Radweg EINSCHRÄNKUNG

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    تنظم رحلات خاصة في فصل الصيف لسائقي الدراجات الهوائية لاستكشاف المناطق الطبيعية والتعارف والاستمتاع في أوقات الفراغ.

  • Schild Fahrrad Fußgänger Weg

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    توجد مسارات ودروب خاصة للدراجة الهوائية في المدن الألمانية. ويمنع حتى على المشاة استخدامها إذا كانت هناك إشارة أو لوحة تدل على أنها مخصصة للدراجات فقط..

  • Deutschland Fahrradfahrer in Berlin

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    توجد في ألمانيا الكثير من الجمعيات الخاصة بسائقي الدراجات، تنظم مهرجانات وفعاليات لهم وتمثلهم أمام الهيئات الألمانية وتطالب بحقوقهم.

  • Flash-Galerie Tour de France 2011 16. Etappe

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    تنظم سباقات الدراجات الدولية في أغلب المدن الكبيرة في ألمانيا. سائقو الدراجات المحترفين يحظون برعاية خاصة من قبل متبرعين أو من قبل الشركات.

  • Flasche Jägermeister

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    هناك قوانين وقواعد على سائقي الدراجات التقيد بها، فمثلا يمنع قيادة الدراجة لدى شرب الكحول كما هو الحال مع سائقي السيارات. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبة.

  • Smart eBike

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    من يخالف القانون تطبق عليه عقوبات قوانين السير والمرور، وقد تسحب منه رخصة قيادة السيارة.

  • Zusammanfaltbares Fahrrad Mju EX

    قيادة الدراجة في ألمانيا ليست رياضة فقط!

    ومن لا يستغني عن دراجته ويريد أن يحملها معه حيثما يذهب، هناك دراجات هوائية قابلة للطي يمكن حملها كالحقيبة.

    الكاتب: كاتي موسر


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