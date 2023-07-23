 نصائح للحفاظ على دماغ سليم مع التقدم في العمر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.07.2023

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صحة

نصائح للحفاظ على دماغ سليم مع التقدم في العمر

هناك العديد من الطرق للمحافظة على نشاط الدماغ، وخصوصا مع التقدم في العمر، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي متوازن. إليك نصائح هامة للمحافظة على صحة الدماغ.

الدماغ

يعد الانخراط في أنشطة التحفيز الذهني أمرا بالغ الأهمية لصحة الدماغ.

مختارات

من المهم جدا إعطاء اهتمام خاص لصحة الدماغ فصحة الجسم من صحته. والأمر يتطلب اتباع بعض النصائح أو الخطوات الاستباقية التي يمكن اتخاذها لدعم صحة الدماغ ونشاطه مع التقدم في العمر، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تصيب الدماغ مثل الزهايمر  والخرف.

التحفيز الذهني

يعد الانخراط في أنشطة التحفيز الذهني أمرا بالغ الأهمية لصحة الدماغ. يمكن أن تساعد القراءة وحل الألغاز وتعلم مهارات جديدة والعزف على الآلات الموسيقية أو الانخراط في ألعاب استراتيجية مثل الشطرنج  في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز القدرات المعرفية.

ممارسة الرياضة

لا تقتصر فوائد  التمارين الرياضية  على صحة البدن فحسب، بل تدعم أيضا صحة الدماغ. إذ تعمل التمارين الهوائية المنتظمة، مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة، على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز المرونة العصبية وتقليل خطر التدهور المعرفي. بحسب ما نشره موقع (زي نيوز) الأمريكي.

غذاء صحي

إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات أمر ضروري لصحة الدماغ.

النوم الجيد

النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة. احرص على الحصول على قسط من النوم الجيد لمدة سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.

التواصل الاجتماعي

يساعد الانخراط في الأنشطة الاجتماعية وقضاء الوقت مع الأصدقاء والمشاركة في المناسبات الاجتماعية على تحفيز الدماغ وتعزيز الحالة المزاجية وتقليل مخاطر التدهور المعرفي.

لا تتوتر

يمكن أن يكون للتوتر المزمن آثار ضارة على الدماغ. في هذه الحالة ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا تساعد في تقليل مستويات التوتر.

تدريب الذاكرة

التحكم بنسبة السكر في الدم

مرض السكري يساهم بشكل أو بآخر بارتفاع خطر الإصابة بالخرف. يمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على وزن مناسب. ولكن إذا ظل معدل السكر في الدم مرتفعا، فستحتاج إلى دواء لتحقيق تحكم جيد. بحسب ما نشره موقع جامعة هافرد.

حماية الرأس

لا تهمل ارتداء الخوذة عند ممارسة أنشطة قد تنطوي على خطر إصابة الرأس، مثل ركوب الدراجة. وأيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع السقوط والتعثر.

الحد من استهلاك الكحول

استهلاك الكحول المفرط يؤثر سلبا على صحة  الدماغ.

التوقف عن التدخين

تجنب التبغ بكافة أنواعه لتأثيره الضارعلى الصحة بشكل عام وصحة الدماغ بشكل خاص.

ر.ض

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم