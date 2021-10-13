نصائح للتغلب على أعراض الجرعة الزائدة من الكافيين

مشروب دافئ، ذو رائحة زكية، بني اللون، يعدل مزاجنا كل صباح. بالإضافة إلى حالة النشاط والحيوية التى تؤمنها لنا، نجحت القهوة في تمكيننا من لقاء أصدقائنا والاستمتاع بها خلال مواعيدنا. لكن إلى جانب المزايا التي لا تعد ولا تحصى، فإن للقهوة أيضاً بعض الأضرار. ففي بعض الأحيان وأثناء الإنشغال بالقيل والقال أثناء محادثات القهوة المريحة، فإنك قد تستهلك كمية كبيرة من هذا المشروب وبالتالي جرعة زائدة من الكافيين دون أن تلاحظ ذلك. إلى أن يبدأ قلبك بالخفقان، تعرق اليدين ورعشة الجسم، ويمكن أن يصل الأمر إلى الشعور بالغثيان. إن كنت مدمناً عليها، فهل ستمنعك هذه النوبات من شرب القهوة؟
في هذه الحالة، يمكن للمرء تحمل هذه الأعراض المزعجة للجرعة الزائدة من الكافيين إلى أن تختفي من تلقاء نفسها أو تقللها - بالطعام والشراب. لأن الكافيين يحفز الرغبة في التبول وبالتالي يمكن أن يسبب الجفاف، فمن المهم أولاً شرب الكثير من الماء.
إن كنت تعاني من نسبة كبيرة من الكافيين في جسمك، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة الدهنية. لأن الكافيين قابل للذوبان في الدهون. وقت مناسب حتى تتمكن من تناول أطعمة مثل البيتزا، البطاطا المقلية والبرغر. ووفق دراسة نشرتها أكاديمية أكسفورد الدولية على موقعها، فإن أطباق الملفوف مثل البروكولي والقرنبيط والكرنب تساعد أيضاً في التخلص من الأعراض المزعجة.
النقطة السلبية الوحيدة، هي أن هذه الأطعمة تكون أقل فائدة أثناء شرب القهوة. لهذا يمكنك تناول وجبة خفيفة من الملفوف أو قطعة بيتزا إلى جانب فنجان القهوة؟ لكن في حالة كانت الأعراض شديدة للغاية لدرجة أنك قد تشعر بالوهن، فعليك بالتأكيد طلب المشورة الطبية. إذ يمكن للأطباء والممرضين فقط تقييم حالتك ومعرفة ما إذا كان خفقان القلب لديك خطيرا أم لا.
إ.م
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بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم
الشاي الأسود أو الأخضر
بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.
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بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم
تقليل حرارة الغرفة
قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.
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بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم
جولة في الهواء الطلق
الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.
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بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم
تجنب السكريات
حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.
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بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم
الموسيقى مصدر للسعادة
يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.
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بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم
تيار الماء البارد
سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.