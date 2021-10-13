نصائح للتغلب على أعراض الجرعة الزائدة من الكافيين

مشروب دافئ، ذو رائحة زكية، بني اللون، يعدل مزاجنا كل صباح. بالإضافة إلى حالة النشاط والحيوية التى تؤمنها لنا، نجحت القهوة في تمكيننا من لقاء أصدقائنا والاستمتاع بها خلال مواعيدنا. لكن إلى جانب المزايا التي لا تعد ولا تحصى، فإن للقهوة أيضاً بعض الأضرار. ففي بعض الأحيان وأثناء الإنشغال بالقيل والقال أثناء محادثات القهوة المريحة، فإنك قد تستهلك كمية كبيرة من هذا المشروب وبالتالي جرعة زائدة من الكافيين دون أن تلاحظ ذلك. إلى أن يبدأ قلبك بالخفقان، تعرق اليدين ورعشة الجسم، ويمكن أن يصل الأمر إلى الشعور بالغثيان. إن كنت مدمناً عليها، فهل ستمنعك هذه النوبات من شرب القهوة؟

في هذه الحالة، يمكن للمرء تحمل هذه الأعراض المزعجة للجرعة الزائدة من الكافيين إلى أن تختفي من تلقاء نفسها أو تقللها - بالطعام والشراب. لأن الكافيين يحفز الرغبة في التبول وبالتالي يمكن أن يسبب الجفاف، فمن المهم أولاً شرب الكثير من الماء.

إن كنت تعاني من نسبة كبيرة من الكافيين في جسمك، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة الدهنية. لأن الكافيين قابل للذوبان في الدهون. وقت مناسب حتى تتمكن من تناول أطعمة مثل البيتزا، البطاطا المقلية والبرغر. ووفق دراسة نشرتها أكاديمية أكسفورد الدولية على موقعها، فإن أطباق الملفوف مثل البروكولي والقرنبيط والكرنب تساعد أيضاً في التخلص من الأعراض المزعجة.

النقطة السلبية الوحيدة، هي أن هذه الأطعمة تكون أقل فائدة أثناء شرب القهوة. لهذا يمكنك تناول وجبة خفيفة من الملفوف أو قطعة بيتزا إلى جانب فنجان القهوة؟ لكن في حالة كانت الأعراض شديدة للغاية لدرجة أنك قد تشعر بالوهن، فعليك بالتأكيد طلب المشورة الطبية. إذ يمكن للأطباء والممرضين فقط تقييم حالتك ومعرفة ما إذا كان خفقان القلب لديك خطيرا أم لا.

إ.م