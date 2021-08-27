نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة في الصيف!

في فصل الصيف ليس من المستغرب أن تشم رائحة غير مستحبة عند خلع حذائك بعد يوم عمل طويل، إذ لا يحتوي أي مكان في الجسم على العدد الذي تحتويه القدمان من الغدد العرقية.

العرق نفسه عديم الرائحة، غير أن الرائحة تتشكل عندما تقوم البكتيريا بتفكيك العرق إلى مكوناته على الجلد.

ويمكن أن يكون من بين مسببات الرائحة المعاناة من فطريات القدم كحال بعض الرياضيين، والاختلالات الهرمونية، وتناول أدوية معينة.

إليك أهم النصائح لتجنب رائحة القدم في الصيف:

الحذاء المناسب

احرص على ارتداء حذاء مفتوح قدر الإمكان أو حذاء ذي تهوية جيدة!

الجوارب الصحيحة

احرص على لبس جوارب مصنوعة من مواد طبيعية كالقطن الذي يمتص العرق، وتجنب تلك المصنوعة من مواد اصطناعية!

تبديل الأحذية والجوارب وتعقيمها

لا بد من تبديل الأحذية والجوارب وتعقيم الأحذية أكثر من مرة في الأسبوع بمعقمات خاصة بذلك. ويمكن غسل الأحذية المصنوعة من مواد معينة في الغسالة لتخليصها من البكتيريا. واحرص على ترك الحذاء يجف قبل ارتدائه من جديد.

ارتداء النعال

من الأفضل ارتداء صنادل مصنوعة من مواد طبيعية كالجلد. هناك صنادل لها خواص مقاومة للبكتيريا. وحتى الصنادل يجب أن تحرص على تبديلها باستمرار.

حمامات للقدم

حاول في الصباح وقبل ارتداء الحذاء تغطيس قدميك في ماء فيه بعض أوراق نبتة الميرمية أو الزنجبيل أو خل التفاح أو الشاي الأسود أو زيت نبتة الشاي. كل المواد السابقة مفيدة ضد بكتيريا القدم.

اقرأ أيضاً: نصائح ذهبية لمواجهة تعرّق الرجلينّ!

البودرة

الكثير ممن يعانون من رائحة القدم المزعجة يلجئون إلى البودرة التي تمتص العرق وتمنع تكاثر البكتيريا.

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

ادهن قدميك بملعقة طعام من بيكربونات الصوديوم المتوافر في كل بيت قبل ارتداء الجوارب أو ضعها مباشرة في الحذاء.

خذ حذرك في غرف تبديل الملابس!

توجد البكتيريا المسببة لروائح القدم بكثرة في غرف تبديل الملابس في الأندية الرياضية والمسابح. لذا يجب عليك ارتداء حذاء حمام لمنع تماس قدميك أو جوربيك مع الأرضية.

خ.س/ع.أ.ج