نصائح لتوازن الهرمونات والتخلص من التعب مع قدوم الربيع

رغم المزايا العديدة لفصل الربيع إلا أنه مرتبط لدى الكثيرين بالشعور بالتعب والإرهاق ومشكلات الدورة الدموية فتغيير درجات الحرارة يؤثر على الشرايين وضغط الدم. وتعدأولى أيام فصل الربيع هي الأصعب على الجسم إذ تحتاج الساعة البيولوجية لوقت للتأقلم مع طول النهار وارتفاع درجات الحرارة.

ويساعد إتباع بعض النصائح التي استعرضها موقع "غيزوندهايت" الألماني، على مساعدة الجسم في التأقلم السريع على تغير الفصول وهي:

1- الحركة: الإكثار من الحركة والمشي في ضوء الشمس يساعد في تنظيم إنتاج الهورمونات في الجسم ولاسيما هورمون السيروتونين الذي يرتبط إفرازه بضوء الشمس.

2- تغيير حرارة الماء أثناء الاستحمام: يساعد تغيير حرارة الماء أثناء الاستحمام بين البارد والساخن، على الاستعداد لفصل الربيع.

3- التغذية الصحية: الاعتماد على الفاكهة والخضروات والفواكه المجففة تساعد في التخلص من الشحوم التي جمعها الجسم في فصل الشتاء.

4- الفيتامينات: إذا استمر الشعور بالإجهاد وضعف التركيز فيمكن أن تساعد أقراص الفيتامينات والمواد المعدنية في الإسراع من تأقلم الجسم مع تغيير الطقس.

ا.ف/ ع.أ.ج