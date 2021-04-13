 نصائح قد تحتاجها في رمضان.. أطعمة تساعد في تحسين عملية الهضم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.04.2021

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صحة

نصائح قد تحتاجها في رمضان.. أطعمة تساعد في تحسين عملية الهضم

قد يعاني البعض في شهر رمضان من انتفاخ وآلام البطن، الغازات المحرجة والإمساك. هذه الأعراض لسيت مزعجة، فحسب بل تؤثر على مزاج الإنسان خلال الصوم. غير أن علاج عسر الهضم قد يكون في مطبخك!

Symbolbild Magenschmerzen

كيف يمكن علاج عسر الهضم بشكل طبيعي؟

آلام البطن، الغازات والإمساك ليست أعراض مزعجة فحسب، بل تؤثر أيضاً على مزاجنا. خلال شهر رمضان قد يعانى البعض من مشكلة عسر الهضم والتي قد يكون لها أسباب متعددة مثل تغير النظام الغذائي، الإجهاد أو بسبب الحساسية من بعض أنواع الأطعمة. مجلة فرويندين Freundin الألمانية تكشف عن أربعة أغذية تساعد على تسهيل عملية الهضم:

بذور الشيا

الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف، مثل بذور الشيا، تساعد على الهضم  والتالي تسرع عملية تخليص الجسم من السموم. أفضل طريقة لاستهلاك بذور الشيا هي على شكل الحلوى الشحمية أو البودينق (Pudding). للحصول عليها،  تترك الحبوب في الماء حتى تتشكل كتلة شبيهة بالهلام. لا يحفز جل بذور الشيا عملية الهضم فحسب، بل يغطي ويحمي أيضاً الغشاء المخاطي المعوي. للألياف أيضاً تأثير جانبي كبير يتمثل في إبقاء الشعور بالشبع لفترة طويلة.

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لقاء مع طبيب حول الأمعاء

ثمرة الأفوكادو

للأفوكادو تأثير إيجابي على عملية الهضم بفضل الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل بيتا كاروتين الموجود في الأفوكادو في الجسم إلى فيتامين أ، والذي يحتاجه جسمنا لبناء غشاء مخاطي صحي في الجهاز الهضمي.

سبب آخر قد يدفعك لتناول المزيد من الأفوكادو، إذا تعرفت على ما توصلت إليه دراسة أمريكية مؤخراً.  فقد وجد العلماء أن تناول نصف حبة أفوكادو، خاصة أثناء استراحات الغداء، يقلل من الشهية بنسبة تصل إلى 40 في المائة في فترة ما بعد الظهر، وبالتالي يساعد على الإنقاص من الوزن، لمن يرغبون في ذلك.

الماء الدافئ مع الليمون

 زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل ونجوم آخرون مثل جينيفر أنيستون وميراندا كير، أفصحوا مؤخراً عن سر من أسرارهم، وهو أنهم يبدأون يومهم بمشروب الماء الدافئ مع الليمون. بالإضافة إلى فيتامين سي، فإنه يحتوي على ما يسمى البكتين، والذي يدعم عملية الهضم. ماء الليمون مفيد بشكل خاص في الصباح على معدة فارغة.

شراب الكفير

 شراب الكفير أو ما يعرف أيضا بالفطر الهندي له فوائد كثيرة وعجيبة على جسم الإنسان . جرب الكفير بدلاً من الزبادي. الكفير له طعم حامض يشبه اللبن الرائب، ولكنه يحتوي على حمض الكربونيك. منتج الحليب السميك الذي يرجع أصله من منطقة القوقاز، غني ببكتيريا حمض اللاكتيك، التي تعتبر صحية للأمعاء وتزيل البكتريت المسببة للأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن شراب الكفير أسهل في الهضم لأنه يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بالزبادي العادي.

إ.م/ع.ج.م

  • Symbolbild Magenschmerzen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تلعب الألياف دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف غير قابلة للهضم والتي توجد في الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة.

  • Leinsamen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تنصح جمعية التغذية الألمانية (DEG) بتناول كمية 30 غراماً من الألياف على الأقل في اليوم الواحد. وتعتبر بذور الكتان مصدراً مهماً للألياف النباتية.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تعتبر الحبوب الكاملة مورداً رئيسياً للألياف، فأربعة شرائح من الخبز الكامل تحتوي على 15 غراماً من الألياف.

  • Hülsenfrüchten

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    البقوليات بدورها تتوفر على كميات مهمة من الألياف، إذ أن 100 غرام من البقوليات تحتوي على سبع غرامات من الألياف. لكن يجب توخي الحذر، فتناول البقوليات بكميات كبيرة يتسبب في انتفاخ البطن.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ينصح أيضاً بتناول وجبات تحتوي على الخضار أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهي تحتوي على كثير من الألياف التي تحفز الأمعاء. وينصح بصفة خاصة بتناول القرنبيط والجزر والبطاطس.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ما قيل عن الخضار ينطبق أيضاً على الفواكه، وبصفة خاصة أنواع التوت المختلفة.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تساعد الفواكه المجففة مثل الخوخ والمشمش والتين على التخلص من الإمساك. وتحتوي مائة غرام من الفواكه المجففة على ثمانية إلى 10 غرامات من الألياف.

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    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    إلى جانب تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل.

    الكاتب: ع.ش