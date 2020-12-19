نصائح طبيعية لخفض مستوى السكر في الدم

يشير مستوى السكر إلى كمية الغلوكوز في الدم، ويعد الغلوكوز من أهم مصادر الطاقة في جسمنا وخاصة لخلايا المخ وكريات الدم الحمراء. ويقوم هرمونا الانسولين وغلوكاغون بتنظيم مستوى السكر في الدم، فبينما يخفض الانسولين مستويات السكر في الدم يقوم الغلوكاغون برفعها. وبالإضافة إلى الغلوكاغون هناك هرمونات أخرى تساهم بدورها في رفع مستويات السكر في الدم كالأدرينالين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية.
ولخفض مستويات السكر في الدم بطريقة طبيعية ينصح موقع "غيزوندهايت"، المهتم بشؤون الصحة، المصابين بمرض السكري باتباع عشر نصائح من شأنها أن تكون أيضا مهمة لغير المصابين بهذا الداء، إذا أُخذت على محمل الجد:
- يقوم الجسم بإنتاج هرمون الكورتيزول، الذي يرفع مستوى السكر في الدم، عند تعرض الشخص للإجهاد المفرط. لذلك ينصح موقع "غيزوندهايت" الصحي بالابتعاد عن الإجهاد.
- الاعتماد في التغذية على وجبات ذات مؤشر غلايسيمي منخفض لأن مكونات هذه الوجبات تتحلل ببطء وتُطلق الغلوكوز بشكل تدريجي للدم وتجعل مستوياته غير مرتفعة.
- إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من النمط الثاني من مرض السكري فعليك خفض وزنك. فقد بينت آخر الأبحاث أن البدانة تقاوم مفعول هرمون الأنسولين الذي يخفض مستويات السكر في الدم.
- الامتناع عن الإفراط فيأكل الوجبات الدسمة لأنها تقاوم بدورها مفعول هرمون الانسولين المسؤول عن خفض مستويات السكر في الدم.
- لا يجب فقط الانتباه للطعام، ولكن أيضا لبعض المشروبات التي بإمكانها أيضا رفع مستوى السكر كعصير الفواكه المعلب والمشروبات الغازية الغنية بالسكر.
- عند ممارسة الرياضة تعمل العضلات بجهد وتستهلك طاقة أكثر وتحرق المزيد من الغلوكوز، مما يؤدي حتما إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.
- ينصح موقع "غيزوندهايت" الصحي بتعويض السكر العادي لتحلية المشروبات ببديل السكر، الذي ينتج من المواد المضافة للأغذية ويعطي نفس تأثير السكر على حاسة التذوق، وميزاته أنه لا يحتوي على كربوهيدرات.
- تعد القرفة واحدة من أكثر المواد فعالية لخفض نسبة السكر في الدم على الإطلاق، لذلك يُنصح باستعمالها بشكل منتظم في الطهي.
- تحتوي الفواكه على كميات كبيرة من المواد الباليستية التي تنظم انتقال السكر من الأطعمة إلى الدم بشكل بطيء، ومن بين الفواكه الغنية بالمواد الباليستية التفاح والحمضيات.
- وأخيرا يُنصح بتناول وجبات غنية بكميات كافية من الزنك والكروم لتأثيرها الكبير على خفض السكر وتحسين عمل الانسولين وضمان تنظيم أمثل للسكر في الدم. ويوجد الكروم في خبز القمح والعدس أو الدجاج، أما الزنك فيوجد في المحار ونخالة القمح وبذور عباد الشمس.
ع.اع./ع.أ.ج
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
تحتوي 100 غرام من السكر على قرابة 400 سعرة حرارية وتفتقد تماماً إلى الفيتامينات. من ناحية غذائية فإن السكر ليس سوى عامل تسمين لا لزوم له. إذا كنت تريد بديلاً خالٍ من السعرات الحرارية أو على الأقل منخفض السعرات الحرارية، فهناك المحليات التالية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الزيليتول – سكر البتولا
يحتوي الزيليتول على سعرات حرارية أقل بنسبة 40 في المائة من السكر، ولذلك فإنه يخفض مستوى السكر في الدم ويقلل من تسوس الأسنان. وعلى الرغم من أن اسمه يعني "سكر البتولا" فإن بديل السكر هذا يُنتج من خلال عملية صناعية بحتة. لكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله، كباقي السكريات الكحولية، يمكن أن يتسبب في التراخي وانتفاخ البطن.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الإريثريتول
الإريثريتول هو سكر كحولي آخر ويحظى بشعبية كبيرة بين مرضى السكري. ويمكن معرفة وجوده في المواد الغذائية تحت الرمز E968. لا يحتوي الاريثريتول على سعرات حرارية تقريباً ولا يؤثر على مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن درجة حلاوة هذا البديل في المخبوزات لا تزيد عن 70 بالمائة من حلاوة السكر.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
سكر ستيفيا
ستيفيا أكثر حلاوة بمقدار 300 مرة من السكر العادي، لذلك يجب الانتباه خلال استخدامه في تحلية المواد الغذائية. وميزة هذا المسحوق الأبيض أنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية. لكن المرء يحتاج أولاً للتعود على طعمه.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
السكرين
المحليات المركبة كيميائياً كالسكرين والأسبارتام لديها قدرة تحلية أعلى بكثير من السكر وخالية من السعرات الحرارية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
الموز الناضج
يمكن لأي شخص يريد التحلية دون أي مواد كيميائية اللجوء إلى الموز الناضج. ويمكن التعرف عليه من اللون البني القاتم على قشرها. خلال شرب القهوة مثلاً لن تستمتع كثيراً بالموز، ولكن لتحلية الكعك والبسكويت، فإن الفاكهة ممتازة.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
التمر
التمر هو الآخر من أهم البدائل الصحية للسكر. ويمكن استخدامه مهروساً كمكون حلو في الخبز. على الرغم من أن التمر قليل السعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي على الكثير من فيتامين بي 6 والحديد والمغنيسيوم.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب بنجر السكر
مادة أخرى للتحلية الطبيعية هي شراب بنجر السكر. كما يوحي الاسم فإنه مصنوع من بنجر السكر. على الرغم من أن الشراب يحتوي على 300 سعرة حرارية لكل 100 غرام، إلا أنه يحتوي على قيمة غذائية أفضل بكثير من السكر وغني بحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. من حيث الطعم يشبه شراب بنجر السكر من الشعير والكراميل.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب الأغاف أو الصبار الأمريكي
يحتوي شراب الأغاف أو الصبار الأمريكي هو الآخر على مزيج خفيف من الشعير والكراميل ومحتوى مرتفع جداً من الفركتوز، ولهذا السبب تأثرت سمعته كثيراً بعد أن أشار الباحثون إلى العديد من الآثار السلبية للفركتوز شديد التركيز. على عكس محتوى الفركتوز الطبيعي في الفاكهة، فإن استهلاك الفركتوز المركز في المنتجات المصنعة من شأنه أن يزيد من خطر زيادة الوزن.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
شراب الاسفندان أو القيقب
على الرغم من أن شراب الاسفندان أو القيقب يحتوي بشكل أساسي على الفركتوز والسكروز، إلا أنه يبقى أكثر صحيا من السكر أو شراب الأغاف. أظهرت دراسة قام بها فريق بحث من جامعة ماكغيل في كيبيك الكندية أن شراب القيقب يمكن أن يزيد من فعالية المضادات الحيوية ويقلل من آثارها الجانبية.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
سكر جوز الهند
إذا كنت ترغب في طعم الكراميل، فيُوصى بسكر جوز الهند كبديل للسكر التقليدي. على الرغم من أن هذا مصنوع من عصير نخيل جوز الهند، إلا أن طعمه لا يمت لجوز الهند بأي صلة، إذ يقترب من الكراميل قليلاً. على عكس سكر المائدة، لا يرتفع مستوى السكر في الدم عند استهلاكه. لكن سكر جوز الهند له عيوبه هو الآخر...
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
تلوث البيئة
سكر زهرة جوز الهند يصنع في العادة في جنوب شرق آسيا ويُنقل في رحلة طويلة إلى سائر أرجاء العالم ما يشكل عبئاً على البيئة. كما أنه أكثر تكلفة بكثير من السكر العادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعرات الحرارية من سكر زهرة جوز الهند أقل قليلاً فقط، وحلاوته ليست أقوى من السكر العادي.
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بعيداً عن السكر.. بدائل جيدة من محليات طبيعية
العسل
إذا كنت ترغب في الطعم الحلو المذاق، فعليك بالعسل. لكنه يحتوي على سعرات حرارية تقترب من تلك الموجودة في السكر العادي. بيد أنه يبقى خياراً أفضل لما فيه من قيمة غذائية أكبر نظراً لمكوناته من المعادن والبروتينات والفيتامينات. ويُقال إن له تأثير مضاد للبكتيريا وللالتهابات. لكن تذكر أن ارتفاع درجة الحرارة عن 40 مئوية يدمر العديد من العناصر الغذائية المهمة فيه!