 نصائح ذهبية من أجل حياة خالية من الصداع | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.08.2021

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صحة

نصائح ذهبية من أجل حياة خالية من الصداع

الصداع مشكلة تؤرق الكثيرين، خاصة من يعملون أوقاتاً طويلة ويعانون من التوتر والمشاكل الصحية. وبالرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن للصداع أنواع مختلفة، بيد أن التخلص منه ليس صعبا دائما، ولا يحتاج بالضرورة لعقاقير طبية.

التوتر بالطبع من أسباب الصداع. لذلك يجب تعلم تقنيات وتدريبات تساعد على الاسترخاء.

التوتر بالطبع من أسباب الصداع. لذلك يجب تعلم تقنيات وتدريبات تساعد على الاسترخاء.

المعضلة في الصداع أنه يعيقنا عن ممارسة حياتنا اليومية. وتشير الأبحاث إلى أن هناك أكثر من 200 نوعاً من الصداع، ولكن الخبر المفرح هو أن هناك طرقاً وسبلاً للتخلص من الصداع دون الحاجة إلى تناول العقاقير الطبية. موقع "فيم" الألماني الإلكتروني يورد نصائح للحيلولة دون الإصابة بالصداع.

مختارات

تتراوح شدة نوبات الصداع النصفي (الشقيقة)، لكن الإصابة بالمرض غالبا ما تعيق أو على الأقل تؤثر بالسلب على أداء أنشطة الحياة اليومية. فكيف لعدد من المشروبات البسيطة أن تساعدنا في التخفيف من آلام الصداع النصفي؟

الصداع النصفي هو واحد من أسباب ضعف القدرة على الإنتاج والعمل حول العالم، وأحيانا لا تكون العلاجات المتاحة كافية للتخلص منه بشكل كامل. إلا أن دراسة حديثة اقترحت طريقة إضافية للمساعدة في الحد من ألم الصداع النصفي. ما هي؟

طعمها شهي، وتضيف نكهة خاصة على الأطعمة. ليس هذا فحسب، فهناك ما يشير إلى أن القرفة تحمل مكوناً علاجياً مميزاً للتخلص من آلام الصداع النصفي. فما هو؟

انخفاض نسبة السكر في الدم تؤدي إلى الصداع. لذلك يجب تناول الطعام بشكل دوري دون انتظار أعراض الجوع. وينصح بأكل أغذية تحتوي على المغنيسيوم، مثل الأسماك والمكسرات، لأنها تهدئ العضلات والأعصاب. كما يجب في المقابل تجنب أطعمة تحتوي على السكر والدهنيات والنبيذ والشوكولاتة والقمح وأي غذاء يحتوي على مادة الغلوتامات. وإذا ما أصيب المرء بالصداع ، فيمكن لقدح من القهوة أن يخفض أعراضه، على ألا يكون الجسم يحتوي بالفعل على مادة الكافيين.

صرير الأسنان قد يكون أحد أسباب الصداع. لذلك، لابد من الذهاب إلى الطبيب لمعالجة هذه المشكلة، إذ يمكن تصميم تقويم خاص للفك يتم ارتداؤه للحد من الضغط على الفك.

الجلوس لفترات طويلة أمام الحاسوب يؤدي إلى آلام في الرقبة، والتي تسبب بدورها الصداع. في هذه الحالة، يُنصح باستخدام مجفف الشعر، الذي يطلق هواءً ساخناً، وتصويبه على العنق والأكتاف ومؤخرة الرأس.

إذا كان الصداع يصيب المرء خلال أيام الإجازات أو في صباح أول يوم عمل في الأسبوع، ينبغي التدقيق في انتظام وعدد ساعات النوم. فقلة النوم أو زيادتها تتسبب في الإصابة بالصداع. لذلك، ينصح الموقع الألماني حتى في العطلات بالاستيقاظ مبكراً وعدم الإطالة في النوم.

الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم لديهم طول أو قصر نظر ويعانون في ذات الوقت من الصداع، خاصة بعد القيام بأعمال تتطلب القراءة أو الكتابة، عليهم الذهاب إلى طبيب العيون لفحص حدة النظر.

- التوتر بالطبع من أسباب الصداع. لذلك يجب تعلم تقنيات وتدريبات تساعد على الاسترخاء.

شرب الماء من أهم عوامل تفادي الإصابة بالصداع. لذلك، ينصح بشرب ما لا يقل عن لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يومياً.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تزود الجسم بكمية كبيرة من الأكسجين. وينصح بممارسة الرياضة 30 دقيقة في الأسبوع على الأقل للحد من الإصابة بالصداع.

تدليك منطقة الصدغ والرقبة بزيوت عطرية أو باستخدام كيس الجيل البارد تساعد على التغلب على الصداع.

وأخيراً، إذا لم تنجح هذه الطرق في القضاء على لصداع، فلا يوجد مفر من الذهاب إلى الصيدلية وشراء الأدوية التي قد تتغلب على ذلك.

هـ أ & ع.ا.ج

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مشكلة الصداع

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