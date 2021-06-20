 نصائح ذهبية لمواجهة تعرّق الرجلينّ! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.06.2021

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منوعات

نصائح ذهبية لمواجهة تعرّق الرجلينّ!

التعرق الشديد ورائحة القدمين الكريهة أمر محرج بلا شك. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤرق هذه المشكلة الكثيرين، إليك هنا بعض النصائح للتغلب على روائح القدم الكريهة ومعرفة مسبباتها التي قد تكون مؤشراً لمرض ما.

Sommer Deutschland 2012

مع مجيء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تصبح حاجة الجسم أكبر إلى إفراز العرق. والتعرق بشكل عام هي ظاهرة طبيعية وصحية لتنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية، إذ يقوم الجسم بإفراز كميات من العرق تتناسب مع المجهود البدني والنفسي المبذول ودرجة حرارة المكان، إلا أن البعض يصاب بما يعرف بتعرق القدمين الشديد، وهو ما يجعل من القدمين في حالة بلل ، ويساعد ذلك على إصدارها لروائح كريهة، ما يسبب إحراجاً شديداً لمن تواجهه هذه المشكلة.

مختارات

السير تحت المطر والاستمتاع بالمشروبات الدافئة خلال الليالي الباردة متع يعرفها محبو الشتاء. لكن هذا الفصل البارد يرتبط لدى آخرين بشعور مزعج ببرودة القدمين بشكل دائم، وهي مشكلة يمكن حلها بخطوات بسيطة.

هل تعاني من مشكلة رائحة الاحذية الكريهة والمحرجة؟ ربما يساعد اختيار الحذاء السليم على التخلص من هذه المشكلة المحرجة، لكن هناك مزيلات طبيعة أيضا تخلصك من رائحة حذائك الكريهة.

قبل الغوص في البحث عن حلول وتجربة العديد من النصائح، قد يكون مهماً معرفة أن العرق المفرز حديثاً لا يصدر رائحة عادة، إلا أن البكتيريا الموجودة في الجسم، أو بعض الفطريات، تعمل على إطلاق بعض الروائح النفاذة. لذلك قد تكون زيارة الطبيب ضرورية لمعرفة إن كان سبب هذه الروائح فطريات موجودة في القدم.

الحذاء والجوارب

يقدم موقع "ميركور" بعض النصائح من أجل مواجهة رائحة القدم المزعجة. وطبقاً للموقع، فإن المسببات كثيرة، إلا أن أهم الأمور الواجب اتباعها متعلقة أولاً بالحذاء ومن ثم الجوارب.

وطبقاً للموقع المختص، فإن اختيار الحذاء مهم جداً لمواجهة هذه المشكلة، فاختيار أحذية مكشوفة قد يكون مفيداً، وذلك كونه يسمح بدخول الهواء إلى القدمين وإبقائهما جافتين. أما بالنسبة لمن يضطر إلى لبس أحذية مغلقة طوال الوقت، فقد يكون من المجدي اختيار مواد طبيعية تسمح بدخول الهواء إلى القدمين. ويعتبر الحذاء المصنوع من الجلد الطبيعي من الأحذية المفضلة، كونه يسمح بدخول الهواء للقدمين.

ومن الأمور المهمة الأخرى لمواجهة ظاهرة التعرق هي الجوارب، فاختيار جوارب قطنية ناعمة يعد أمراً فعالاً لمكافحة التعرق وروائح القدم الكريهة، فالقطن قادر على امتصاص العرق، ما يبقي القدمين جافة لأكبر قدر ممكن ويخفف من إصدار الروائح الكريهة.

السير حافي القدمين قد يكون من الأمور المفيدة لمواجهة التعرق

السير حافي القدمين قد يكون من الأمور المفيدة لمواجهة التعرق

جفاف القدمين

من جهتها، تؤكد مجلة "شتيرن" الألمانية أن السير حافي القدمين قد يكون من الأمور المفيدة. لذلك يفضل السير بدون أحذية كلما تسنى لنا ذلك. كما تؤكد المجلة الألمانية على ضرورة تجفيف القدمين جيداً بعد الاستحمام، وإن لزم الأمر استخدام المجفف الكهربائي في بعض الأحيان. كما تنصح المجلة كذلك باستخدام مضاد تعرق للقدمين، وهي موجودة بشكل بخاخ أو مسحوق، لأن هذا يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في القدمين، ويعمل استخدامها على كسر الروائح النفاذة التي يطلقها الجسم.

قد يكون أيضاً من المفيد معرفة أن من جرب هذه الأمور ولم تساعده بشكل فعال في مكافحة هذه المشكلة، قد يكون التعرق الموجود لدية مسببه مرضي أو مؤشراً على خلل في وظائف معينة بالجسم، ذلك أن التعرق المستمر قد يرجع لعدة أسباب أهمها خلل في عمل الغدد الدرقية أو النخامية. كما أن هناك أدوية معينة تسبب زيادة في إفراز العرق من الجسم، أو قد يكون هذا مؤشراً على انخفاض مستوى السكر في الجسم.

علاء جمعة/ ع أ ج

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.