 نصائح ذهبية لعام 2021.. هكذا نحافظ على صحة الكبد! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 31.12.2020

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صحة

نصائح ذهبية لعام 2021.. هكذا نحافظ على صحة الكبد!

أثبت عام 2020 الذي ألقت جائحة كورونا بظلال ثقيلة عليه، أنه بات من الضرورة بمكان الاهتمام بصحتنا بشكل أفضل وخاصة بالعضو الأكبر في جسم الإنسان "الكبد"، فما الذي يمكن لنا القيام به للحفاظ عليه؟

الكبد عضو فريد يعمل كمصفاة طبيعية تحمينا من السموم والأمراض وتساعد على تقوية مناعة الجسم.

الكبد عضو فريد يعمل كمصفاة طبيعية تحمينا من السموم والأمراض وتساعد على تقوية مناعة الجسم.

خبز وربما بعض المربى على الفطور، أما الغداء الدسم فيتكون من أرز ولحم وشيء من السلطة، وما بين هاتين الوجبتين الكثير من الأطعمة والمشروبات اللذيذة. قد تظن أن معدتك وأسنانك تقومان بكل العمل والجهد لهضم الطعام، وتغذية جسدك، ولكن هذا جزء بسيط من الحقيقة، فالبطل المجهول هو أكبر أعضاء الجسم، وله قدرة فريدة على تجديد نفسه...نعم! نحن نتحدث عن الكبد!

يذكر موقع ويب إم دي الطبي، أن وظيفة الكبد الرئيسية هي تصفية الدم القادم من الجهاز الهضمي وإزالة السموم الموجودة فيه وتمريره إلى بقية أنحاء الجسم، ويقوم بتصنيع العصارة الصفراء التي تساعد بشكل رئيسي لإتمام عملية الهضم.

إذن فإن هذا العضو الفريد يعمل كمصفاة طبيعية تحمينا من السموم والأمراض وتساعد على تقوية مناعة الجسم، وربما تمكن من إنقاذنا خلال هذا العام الذي طفح بفيروس كورونا من كل حدب وصوب، فكيف بالإمكان حمايته بدورنا مع بداية العام الجديد؟

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الكبد - حديث مع خبير

السمنة عدوة الصحة ...والكبد!

لم تكن إجراءات الإغلاق جيدة لمن يرغبون بفقدان الوزن، فقد تحدث الخبراء عن "تطور دراماتيكي" ازداد سوءاً بسبب الإغلاق مع تقييد فرص ممارسة الرياضة، وزيادة استهلاك الوجبات السريعة، بحسب موقع "هايل براكسيس" الطبي.

مختارات

وتذكر مؤسسة الكبد الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الحفاظ على وزن صحي من أهم الطرق لحماية الكبد، فمع ازدياد الوزن فإن الإنسان معرض لخطر الإصابة بدهن الكبد، والذي قد يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو أحد أسرع أشكال أمراض الكبد نمواً. ولذلك فإن فقدان الوزن يمكن له أن يلعب دوراً مهماً في المساعدة على تقليل الدهون في الكبد.

ويوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد الألماني البروفيسور مايكل مانز، وذلك في لقاء مع موقع "هايل براكسيس"، أن مرض الكبد الدهني قد يؤدي إلى الإصابة بتليف الكبد وسرطان خلايا الكبد.

وينصح الموقع بتناول نظام غذائي متوازن، وتجنب السعرات الحرارية العالية والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة العادية، والأرز الأبيض والسكريات، وضرورة تناول الألياف الموجودة في الفواكه والخضار. وكذلك ممارسة الرياضة بشكل مستمر، والذي يساعد على حرق الدهون الثلاثية، ما يعني تقليل دهون الكبد.

تجنب السموم والكحول

ليس من الغريب قول "تجنبوا شرب الكحول بشكل غير مسؤول لحماية الكبد"، فوظيفة هذا العضو هي التخلص من السموم، ولهذا يجب حمايته من التعرض للكثير منها، بحيث لا يستطيع مواكبة الأمر. وكما يذكر موقع مؤسسة الكبد الأمريكية فإن الكحول يمكن أن تدمر أو تتلف خلايا الكبد.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن نقلل من تعرض الجسم للمنظفات، والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية، وعدم تعاطي المخدرات والعقاقير غير المشروعة. ويدخل اتباع تعليمات استخدام الأدوية ضمن حماية الجسم من السموم، إذ إن تناولها بشكل غير صحيح قد يتسبب بضرر كبير للكبد.

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النظافة الشخصية وممارسة الجنس الآمن

عدم التعرض لبيئة ملوثة يشمل أيضاً عدم التعرض لدم ملوث، فكما يذكر موقع مؤسسة الكبد الأمريكية، أنه من الضروري عدم مشاركة أدوات النظافة مع أفراد آخرين، مثل شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان ومقصات الأظافر، والتي تحتوي على مستويات مجهرية من الدم أو سوائل الجسم الأخرى والتي قد تكون ملوثة. وضرورة غسل اليدين بشكل مستمر بعد استخدام المراحيض وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

وينصح الموقع أيضاً بممارسة الجنس الآمن، فالجنس غير المحمي أو ممارسة الجنس مع شركاء متعددين يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد B، والتهاب الكبدC .

الوقاية أساس الصحة

ينصح الخبراء بالحصول على لقاحات ضد التهاب الكبد A وB، وللأسف لا يوجد حتى الآن لقاح ضد فيروس التهاب الكبدC. بالإضافة إلى ضرورة فحص صحة الكبد بشكل دوري، لحمايته من أي أمراض مستقبلية.

م.ش/ أ.ح

  • Grafik Leber im menschlichen Körper (dpa-infografik)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    معمل كيميائي يثير حيرة العلماء

    في بطن كل إنسان معمل كيميائي عالي التخصص، يُدهش العلماء مراراً وتكراراً بعمله على إزالة السموم وإنتاج الهرمونات والمساعدة في هضم الدهون لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية والتحكم بمستويات السكر في الدم. إنه الكبد الذي يعلّم حتى جهازنا المناعي على التمييز بين الصديق والعدو وبنحو 500 عملية استقلابية يحمي الكبد أعضاء الجسم ويضمن ديمومة عافيتها.

  • Übergewicht Fettleibigkeit Gesundheit (picture-alliance/dpa/F. Leonhardt)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    عادات غذائية سيئة

    لكن هذا العضو وبكل ما يمنحه لديمومة الحياة، يعاني ببطء، بسبب العادات الغذائية السيئة تتزايد أعداد المصابين بما يسميه الأطباء "الكبد الدهني" أو "تدهن الكبد". وتقول الإحصائيات إن كل ثالث شخص بالغ في الدول الصناعية المتقدمة يعاني من "الكبد الدهني غير الكحولي" المتأتي من التغذية الخاطئة وزيادة الوزن وقلة الحركة.

  • Mann benutzt seinen Laptop Cybermobbing Symbolbild (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    ما هي الأعراض؟

    مرض الكبد الدهني من الأمراض الصامتة عموماً، ليست له أعراض، وخصوصاً في مراحله الأولى. ومع تقدم المرض يمكن أن تظهر بعض الأعراض مثل التعب وفقدان الشهية والضعف والغثيان وتأثر القدرة على اتخاذ القرارات ومشاكل التركيز. وفي حالات أخرى: أوجاع البطن، خصوصاً في الجانب الأيمن العلوي منه، وظهور بقع داكنة في بعض أماكن الجسم، خصوصاً على الرقبة ومنطقة تحت الإبطين.

  • Injektion von Insulin mit einem Injektor (picture-alliance/imageBROKER/J. Tack)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    علاقة وثيقة بمرض السكري

    ويتحدث الأطباء عن الـ "كبد الدهني" فقط عندما يخزن العضو أكثر من خمسة بالمائة من وزنه من الدهون. ويرتبط هذا المرض ارتباطاً وثيقاً بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2. وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

  • Mikroskopaufnahme Fettleber (picture-alliance/A.& H.-F.Michler/OKAPIA)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    سيد التجديد

    لا توجد أدوية تقلل من تراكم الدهون على الكبد، لكن الكبد نفسه هو سيد التجديد، كما تقول الدراسات العلمية، إذ يمكن له يتعافى تماماً حين يغير المصابون بهذا المرض نمط حياتهم في الوقت المناسب.

  • Symbolbild Ballaststoffreiche Diät - Vollkornspaghetti mit Maßband (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    هكذا يذوب دهن الكبد

    العلاج الأكثر فعالية لمرض الكبد الدهني في مراحله البسيطة هو: فقدان الوزن. والقليل منه يأتي نتائج كبيرة، فإنقاص الوزن بنسبة 5 بالمئة فقط يمكن أن يكون كافياً لتقليل نسبة الدهون من 20 إلى 30 بالمئة، كما جاء في دراسة لمستشفى توبينغن التعليمي. وينصح الأطباء بـ "إنقاص الوزن المؤهل" المعتمد على تغيير غذائي طويل الأجل، يُستغنى فيه عن الفركتوز والكربوهيدرات والأحماض الدهنية المشبعة.

  • Symbolbild - Insulin: Hilfspfleger unter Mordverdacht (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    مرضى السكري

    أما المرضى الذين يعانون من مرض السكري فيجب أن يُدعمون بأدوية السكر في الدم والتي تساعد أيضاً في إنقاص الوزن. عن ذلك يقول اختصاصي أمراض الكبد أندرياس فريتشه: "عندما يجتمع السكري والكبد الدهني، نفضل وصف أدوية انقاص الوزن مثل نظائر GLP-1 ومثبطات SGLT-2".

  • verschiedene Nüsse (Colourbox)

    الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه!

    المكسرات بدلا من الكعك.. والخضروات بدلا من الشوكولاتة الحلوة

    بمجرد أن يصبح الكبد في صحة جيدة يستطيع هذا العضو المهم تنفيذ مهامه الأيضية مرة أخرى دون قيود، ما ينعكس على كافة أعضاء جسم الإنسان، فتتحسن حساسية الكبد للأنسولين وينخفض معدل السكر في الدم وتتراجع نسبة الدهون في الدم. ولتحقيق ذلك يجب جعل المكسرات بديلاً عن المعجنات والابتعاد عن كل ما يحتوي على معدلات عالية من السكر، مقابل تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة منخفضة الدهون.


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