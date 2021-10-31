 نصائح ذهبية لتوفير استهلاك الطاقة في المنازل  | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 12.11.2021

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علوم وتكنولوجيا

نصائح ذهبية لتوفير استهلاك الطاقة في المنازل 

مع ارتفاع أثمان الكهرباء واعتماد حياتنا الحديثة على الطاقة بشكل متزايد، بات ارتفاع استهلاك الطاقة مشكلة كبيرة للكثيرين. نقدم إليك بعض النصائح الذهبية للمساعدة في توفير استهلاك الطاقة في المنازل.

ارتفاع استهلاك الطاقة بشكل متزايد بات مشكلة

ارتفاع استهلاك الطاقة بشكل متزايد بات مشكلة

مع انتشار مظاهر الحياة الحديثة بما فيها من أجهزة منزلية كثيرة، بات ارتفاع استهلاك الطاقة بشكل متزايد مشكلة متجددة. كيف نوفر في استهلاك الطاقة؟ سؤال يتردد كثيرا. فيما يلي أوجزنا لكم بعض النصائح المفيدة:

1- لا تترك القدر بدون غطاء: عند وضع غطاء القدر عليه توفر استهلاك ربع كمية الطاقة، فالحرارة تبقى في القدر وتقلل من المدة التي يحتاجها الطعام لينضج. ومن المهم أيضا عدم رفع الغطاء باستمرار حتى لا تتسرب الحرارة خارج القدر، لذلك في إن الأغطية الزجاجية الحديثة جيدة لهذا الغرض. وينطبق الكلام على الفرن فكلما زاد عدد المرات التي تفتح فيها بابه وتغلقه تطول المدة التي يحتاجها لإنجاز المهمة المستخدم لها، حسب ما ينصح موقع "إكسبرس" الألماني.

2- استخدم الغلاية الكهربائية بدلا من الموقد الكهربائي: من يريد غلي ماء ليضع فيه المعكرونة مثلا، عليه أن يغلي الماء باستخدام الغلاية الكهربائية (كِتِلْ) بدلا من وضع الماء في قدر فوق الموقد حتى يغلي. فالموقد يحتاج إلى وقت ليسخن والقدر يحتاج أيضا وقتا ليسخن وحتى بعد الانتهاء من المهمة يبقى الموقد ساخنا لمدة تصل لعشرين دقيقة وهذا فيه إهدار للطاقة. وباستخدام الغلاية الكهربائية نوفر نسبة الثلث في استخدام الطاقة، ونوفر معها نقودا كانت ستسدد ثمنا للكهرباء. وبالنسبة لمن يستخدم موقد الغاز فإن غلي الماء يكون أرخص من استخدام الغلاية الكهربائية. ومن المهم في كل الأحوال غلي كمية الماء التي يحتاجها المرء فقط.

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3- لا داعي لرفع حرارة غسالة الملابس: بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت في صناعة غسالات الملابس ومساحيق الغسيل أصبحت مقولة أن "الملابس تكون أنظف عن استخدام ماء أكثر سخونة" مقولة تنتمي للماضي. فسخونة الماء يكاد لا يكون لها تأثير الآن على نظافة الملابس. والأفضل هو ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 وحتى 40 درجة مئوية وبذلك نوفر كثيرا من الطاقة التي كانت تستخدمها الغسالة في تسخين المياه. كما أن الغسالات الحديثة مزودة ببرامج غسيل موفرة للطاقة. مع ذلك ينصح بغسيل الملابس الداخلية وأغطية الفراش في درجة 60 مئوية حتى لا ندع فرصة للجراثيم والميكروبات.

4- غسالة الأطباق توفر بالنسبة للأسرة: من لديه عائلة كبيرة ويستخدم أطباقا وملاعق وكؤوسا وغيرها بكثرة عليه استخدام غسالة الأطباق بدلا من غسيل الأواني يدويا. ويجب أن يملأ الغسالة تماما، وهنا تكون موفرة في هذه الحالة. أما من يأكل خارج منزله ويقل استخدامه للأواني فتشغيل غسالة الأطباق يمثل إهدارا للطاقة.

5- تقليل درجة سطوع شاشة التلفاز: حسب موقع "دي شتروم شبار انستياتيفه" الألماني فإن الشركات المنتجة لأجهزة التلفاز تبيع أجهزتها مع سطوع مبالغ فيه للصورة، وأنه بالإمكان تقليل درجة سطوع الصورة دون أن يؤثر ذلك على جودتها، وبهذه الطريقة يمكن توفير الطاقة. وكلما كان حجم شاشة التلفاز كبيرا زاد استهلاكه للكهرباء، وبتقليل درجة سطوع الصورة يقل الاستهلاك كما أن هناك منتجين يزودون أجهزتهم بإعدادات موفرة للطاقة أيضا.

6- التخلص من الأجهزة القديمة التي تفترس الطاقة: كثيرون منا لا يزال يوجد في بيته أجهزة كهربائية قديمة تلتهم الطاقة التهاما ولا سيما الثلاجات وأجهزة التبريد الأخرى. لذلك ينبغي التخلص من تلك الأجهزة وشراء أجهزة حديثة بدلا منها ومراعاة أن تكون تلك الأجهزة موفرة للطاقة. والأحرى هو الاقتصار على استخدام الأجهزة التي يحتاجها البيت فقط وإغلاق تلك التي تبقى شهورا في وضع الاستعداد (ستاندباي) أن يستخدمها الشخص.

ص.ش/ع.أ.ج

  • Symbolbild leerer Kühlschrank

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    الثلاجة هي أكبر مستهلك للكهرباء في المنزل والسبب بسيط وهو أنها في حالة عمل مستمر ليلا ونهارا. ولتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء يجب التقليل من فتح بابها قدر الإمكان مع عدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها علاوة على ضبط درجة حرارتها عند 7 درجات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

  • Deutschland Frau mit Wäsche und Waschmaschine

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    يمكن تقليل استهلاك الغسالة للكهرباء بمراعاة بعض الأمور عند الشراء والاستهلاك ومنها شراء أجهزة موفرة للطاقة والاستغناء عن برامج الغسيل عند درجات حرارة مرتفعة أو الغسلة التحضيرية، لأن فوائدها لا تقارن بحجم الكهرباء التي تستهلكها.

  • Symbolbild Geschirrspülmaschine

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    لا تستهلك غسالة الأطباق الكثير من الكهرباء فحسب ولكن الماء أيضا، وهنا ينصح الخبراء وفقا لموقع صحيفة "دي فيلت"، بملئ الغسالة جيدا قبل الاستخدام وشراء أجهزة تحتوي على برامج خاصة للتعامل مع الأطباق غير المتسخة كثيرا، بأقل قدر من الماء والكهرباء.

  • Symbolbild Betreuungsgeld Herdpremie

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    تحقق أجهزة البوتجاز الكهربائية (الموقد) انتشارا كبيرا كما يمكن تقليل استهلاكها للكهرباء من خلال الحرص على ألا يكون وعاء الطبخ أصغر من عين البوتجاز الموضوع عليها، كما يفضل استخدام أوعية بأغطية زجاجية لا تحتاج لفتحها كل مرة للتأكد من درجة غليان ما بداخلها.

  • Fraunhofer IAF LED-Lampe

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    تتجه الكثير من الدول للتخلص من المصابيح التقليدية والاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة (إل إي دي) والتي وبالرغم من ارتفاع سعرها نسبيا، الإ أنها تستهلك كميات قليلة جدة من الكهرباء.

  • Symbolbild - Kind vor einem Fernseher

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    كلما زادت درجة حداثة التليفزيون، كلما ارتفعت درجة استهلاكه للكهرباء. وما يزيد من استهلاك التليفزيون للكهرباء هو أن معظم الناس يتركون الجهاز في وضعية "الاستعداد للتشغيل" حتى وهو مغلق، لذا ينصح بغلق الجهاز تماما بعد الاستخدام وهذا ما ينطبق على كافة الأجهزة الأخرى.

  • DW Shift Netzneutralität W Lan Router

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    لا تخلو معظم البيوت حاليا من كمبيوتر عادي وكمبيوتر لوحي وجهاز طباعة وراوتر الانترنت اللاسلكي وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا والاعتماد على الطابعات متعددة الوظائف.


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