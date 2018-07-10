 نصائح ذهبية لتحسين الصحة النفسية | عالم المنوعات | DW | 30.10.2018

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منوعات

نصائح ذهبية لتحسين الصحة النفسية

لا تقل الصحة النفسية أهمية عن الصحة الجسدية، لذلك يجب المحافظة على التوازن من خلال التعامل مع الضغوطات والمشاكل والقلق بشكل جيد، كي لا تتحول إلى أمراض نفسية خطيرة. نقدم لك عشر نصائح للمحافظة على السلامة النفسية.

Symbolbild glückliche junge Frau (Colourbox/E. Marongiu)

مشاغل الحياة، والضغوط اليومية، والتوتر، والقلق، الذي قد نواجهه يومياً من شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية، وعلى التوازن النفسي. فما هي أهم الطرق والأساليب الوقائية، التي بإمكاننا اتباعها للمحافظة على صحتنا العقلية، بعيداً عن تناول الأدوية الكيميائية وزيارة العيادات الطبية؟

-خصص وقتاً لنفسك: تعامل مع نفسك باحترام وتوقف عن جلد الذات. خصص وقتاً لممارسة هواياتك ومشاريعك المفضلة أو توسيع آفاقك. قم بالعناية بالحديقة وزرع نباتات جديدة، أو خذ دروساً في السباحة أو الرقص، أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو تعلم لغة أخرى.

مختارات

لا تتردد بتقديم المساعدة والدعم للأشخاص الذين يحتاجون إليها. إذ أن تقديمك يد العون يساعد في تعزيز صحتك وبث شعور السعادة في نفسك، فقد أظهرت الدراسات أن مساعدة الآخرين من شأنه أن يخفف الشعور بالتوتر والقلق. كيف ذلك؟ (06.09.2018)

الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يضر بالصحة وقد يؤدي إلى أمراض بعضها قاتل. لهذا السبب يجب الاهتمام أكثر بالحياة الاجتماعية وقضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة. تعرف على بعض النصائح للتغلب على الشعور بالوحدة. (26.09.2018)

-إبدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب تحبه: يرتبط استهلاك القهوة بانخفاض معدلات الاكتئاب. إذا لم تستطع شرب القهوة بسبب الكافيين، جرب مشروباً آخراً مثل الشاي الأخضر، واستمع إلى الموسيقى.

-الاهتمام بصحتك الجسدية: العناية بصحتك الجسدية ستقودك إلى تحسين صحتك العقلية. تأكد دائماً من تناول غذاء صحي. تجنب السجائر. اشرب الكثير من الماء جميعها تساعد على تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج. بحسب ما نشره موقع جامعة ميشيغان الأميركية.

-الحياة الاجتماعية: يتمتع الأشخاص الذين يخصصون وقتاً للعلاقات الأسرية أو الاجتماعية القوية بصحة أفضل من أولئك الذين يفتقرون إلى الحياة الاجتماعية. ضع خططاً لنشاطات مع أفراد العائلة والأصدقاء، أو ابحث عن الأنشطة التي يمكنك من خلالها التعرف على أشخاص جدد.

-مساعدة الآخرين: تطوّع وخصص جزءاً من طاقتك لمساعدة شخص آخر. ستشعر بارتياح كبير من خلال العطاء.

-تعلم كيفية التعامل مع القلق: القلق حقيقة لا يمكن تجنبها من الحياة. ولكن بإمكانك التدرب على مهارات التأقلم: مثل ممارسة الرياضة، أو المشي في الطبيعة، أو اللعب مع حيوانك الأليف، أو التأمل.

-حدد أهدافاً واقعية: حدد ما تريد تحقيقه أكاديمياً، ومهنياً، وشخصياً، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك. كن واقعياً ولا تجهد نفسك بما لا قدرة لك عليه. إذ أن الإنجازات البسيطة، التي تحققها وأنت تتقدم لتحقيق أهدافك الكبرى، من شأنها أن تمنحك شعوراً رائعاً لتقدير الذات.

-كسر الرتابة: على الرغم من أن الروتين قد يعزز من شعورنا بالأمن والسلامة، إلا أن التغيير أمر ضروري جداً، وقد يكون من خلال أمور بسيطة، التخطيط لرحلة، أو تجربة مطعم جديد، أو تعليق بعض الصور.

-الحب: أظهِر بعض الحب لشخص ما في حياتك. العلاقات العاطفية الوثيقة قد تكون مفتاح الحياة السعيدة والصحية. بحسب ما نشره موقع (مينتال هيلث أميركا) الأميركي.

-تجنب الكحول والمخدرات: يلجأ بعض الناس في بعض الأحيان إلى تناول الكحول أو المخدرات "للتداوي الذاتي"، غير أن هذه الطريقة تؤدي إلى تفاقم المشاكل أكثر.

-قم بطلب المساعدة عندما تحتاج إليها.

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    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


مختارات

اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

تشدد الأبحاث العملية على أهمية الابتسامة وايجاياتها على الصحة النفسية وعلى التواصل مع الآخرين. هذه الجولة المصورة تستعرض بعض الحقائق العلمية حول الضحك. (07.05.2018)  

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