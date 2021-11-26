نصائح ذكية للتخلص من برودة القدمين في الشتاء

فصل الشتاء من الفصول المحببة للكثيرين رغم ارتباطه ببعض المشكلات، ومنها نزلات البرد والشعور المزعج ببرودة القدمين واليدين. وتتمثل أولى خطوات علاج هذه المشكلة في اتباع نصائح الجدات، إذ يساعد اختيار الأحذية الشتوية المريحة غير الضيقة والجوارب الثقيلة وحمامات المياه الدافئة على التخلص من هذا الشعور.

ولا تعتبر برودة القدمين في معظم الأحيان من الأعراض التي تدل على أمراض خطيرة. لكن من يعاني من الشعور الدائم ببرودة الأطراف حتى في فصل الصيف عليه إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لأن هذا قد يكون مؤشراً على وجود اضطراب في الدورة الدموية أو ربما الإصابة بأمراض أخرى، كاضطراب وظائف الغدة الدرقية أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وفقاً لموقع "هايل براكسيس" الألماني.

لماذا نشعر ببرودة القدمين؟

رغم أنه إحساس مزعج لمعظم الناس، إلا أن برودة القدمين خلال الشتاء علامة صحية وطبيعية على سير أجهزة الجسم بالشكل السليم، كما توضح أستاذة الطب الوقائي وإعادة التأهيل الألمانية، مونيكا باومان، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت": "يعمل جسدنا بشكل مستمر على أساس إمداد الجسم كله بالدم مع مراعاة البدء بأكثر مناطق الجسم احتياجاً للدم". ويأتي المخ على رأس هذه الأعضاء، يليه باقي الأعضاء الحيوية في منطقة الصدر والبطن. وبالتالي، فمن الطبيعي أن يتراجع ضخ الدم للذراعين والقدمين، ما ينتج عنه هذا الشعور ببرودة تلك المناطق بعض الشيء، لاسيما في فصل الشتاء.

كما أن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الشعور ببرودة القدمين، فكثرة الجلوس أثناء العمل، مثلاً، تؤدي لتراجع ضخ الدم للقدمين. وهنا ينصح الخبراء بالحرص على الحركة ولو لدقائق معدودة أثناء الدوام.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد سبب برودة القدمين يلجأ الجسم في الجو البارد إلى آلية حماية طبيعية، ليحافظ على ثبات درجة حرارة أعضائه المهمة المتمركزة في الوسط لتقوم بوظائفها. وتؤدي آلية الحماية الطبيعية إلى تقليل تدفق الدم في اليدين والقدمين أحيانا، مايؤدي إلى الشعور ببرودة في القدمين.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد ضرورة تنشيط الدورة الدموية في بعض الأحيان قد تكون برودة القدمين دليل على الإصابة بمرض معين، مايعني ضرورة استشارة الطبيب. وأما من يتمتع بصحة جيدة، فعليه أن يحسن من نشاط دورته الدموية اعتمادا على نصائح بسيطة.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد النصيحة الأولى –غسل القدمين حمام من الماء الدافئ لدقائق على القدم وباطن الأرجل، يليه حمام آخر من الماء البارد لربع دقيقة. وذلك لثلاث مرات، بدء من أصابع القدم. ويساعد الحمام المتعاقب على تنشيط الدورة الدموية وتمرين الأوعية الدموية.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد النصيحة الثانية- التدليك يمكن للتدليك أن يزيد مفعول الحمام المتعاقب. وحسب الرغبة يمكن تدليك باطن القدمين والأصابع بحركات خفيفة، سواء عبر حركات دائرية أو طولية. كما أن آلة تدليك القدم تساعد كثيرا. وهي مريحة وتعالج أسفل القدم بشكل متساوِ. كما أن شباشب التدليك تقوم بتدريب الأوعية الدموية عند كل خطوة نقوم بها، وتساعد على المدى البعيد في علاج الأقدام الباردة.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد النصيحة الثالثة- ارتداء الجوارب المناسبة مع استعمال الجوارب من مواد كيميائية تتعرق الأرجل بسرعة. وكما هو معلوم تبرد الأقدام المبتلة بسرعة. ولهذا يجب ارتداء جوارب تخلو من الألياف الصناعية وتحتوي على نسب عالية من الصوف. فهي تعمل على أن تبقى الأقدام جافة ودافئة.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد النصيحة الرابعة- الابتعاد عن الإجهاد يؤثر الإجهاد على الجسم بأكمله. وتسبب هرمونات الإجهاد ضيقا في الأوعية الدموية. ومن نتائج ذلك الحصول على أقدام باردة. ولهذا يجب أخذ قسط من الراحة حتى وإن لم يسمح الوقت بذلك. فلا بد من الجلوس قليلا، والقيام بشهيق وزفير بشكل مطول، ثم سحب الأكتاف إلى الوراء. وهذا يهديء الجهاز العصبي ويساعد على القضاء على برودة الأقدام.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد النصيحة الخامسة- ضرورة تناول السوائل تبرد الأقدام في حال كان الشخص يعاني من خلل في مستوى تدفق الدم في الأوعية. وفي هذه الحالة من المجدي تناول كميات كبيرة من السوائل، تصل إلى لترين من الماء، في صورة شاي الأعشاب أو عصير خفيف يوميا. ويفضل وضع السوائل في قنينتين بسعة لتر واحد، حتى يستطيع المرء مراقبة الكمية التي قام بتناولها.

نصائح لتدفئة القدمين والوقاية من البرد النصيحة السادسة- تسخين الجوارب قبل النوم قد تمنع الأقدام الباردة من النوم. وقبل الذهاب إلى السرير، يجب وضع الأرجل في الماء الساخن إذا اقتضت الحاجة لذلك. بعدها يتوجب مسح القدمين جيدا من الماء واستعمال جوارب، تمّ تسخينها مسبقا على المدفئة ثم الذهاب إلى السرير. عندها لا يمكن للأرجل الباردة أن تقلق نومكم. الكاتب: DW/دالين صلاحية



النساء أكثر تأثراً بالمشكلة

أثبتت الأبحاث أن النساء أسرع تأثراً ببرودة الجو من الرجال وذلك لعدة أسباب، من بينها أن ضغط الدم لدى المرأة أقل بشكل عام منه لدى الرجل، علاوة على أن زيادة الكتلة العضلية عند الرجال تساعد في تقليل شعورهم بالبرد.

ولا ينصح الخبراء بارتداء طبقات من الجوارب بهدف تدفئة القدمين، لأن هذا سيؤدي إلى التعرق وبالتالي لإحداث اضطراب في آلية تدفئة الجسم. ويعتبر حمام الماء الدافئ من أفضل الوسائل للتخلص من برودة القدمين. وأفضل طريقة لعمل هذه الحمامات، وفقاً لصحيفة "دي فيلت"، هي وضع القدمين في ماء فاتر لعدة دقائق قبل البدء بصب كميات من الماء الساخن بحرص وبشكل تدريجي، حتى تصل حرارة الماء بعد حوالي ربع الساعة إلى ما بين 41 و42 درجة مئوية.

ويساعد حمام البخار (ساونا) أيضاً في تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تحسين آلية ضخ الدم لأعضاء الجسم. كما أن الرياضة حتى بأبسط صورها المتمثلة في المشي من أفضل الوسائل للتخلص من الشعور المزعج ببرودة القدمين واليدين.

وقد يكون الشعور بالجوع أيضاً أحد أسباب الاحساس ببرودة الأطراف، وهنا ينصح الخبراء بالأطعمة الحارة التي تحفز الدورة الدموية.

ا.ف/ ع.أ.ج