 نصائح ذكية لتوفير النقود وزيادة مدخراتك | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 05.05.2022

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منوعات

نصائح ذكية لتوفير النقود وزيادة مدخراتك

يعتبر التوفير أمرا مهم في جميع مراحل حياتنا، وضمن عالم متقلب ماليا، يصبح التوفير ركنا مهما من أجل الحصول على الأمن المالي. كيف نعرف أننا بحاجة إلى خطة مالية جديدة وهل هناك مخرج من اجل التخلص من التبذير، إليك هذه الخطط.

توفير النقود

قاوم ضعفك أثناء التسوق وتجنب الكماليات

 

هل اشترى زميلك بالعمل سيارة مما يدخره من راتبه في حين أن راتبك ينفد قبل نهاية الشهر؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهذا مؤشر على احتياجك لخطة اقتصادية مبسطة للتوفير. تكتشف أحيانا أن مرتبك نفد رغم مرور أسبوعين فقط من الشهر؟ أو أنك غير قادر على السفر لعطلة الصيف رغم أن جميع زملائك سافروا لقضاء العطلة؟ أنت إذن بحاجة لتنظيم أمورك المالية. وتساعد الخطوات التالية التي استعرضها موقع "غوفيمنين" الألماني، في تحقيق أقصى استفادة من النقود المتاحة لك:

مختارات

بدلا من دفع قيمة فاتورة الكهرباء أو تكاليف مراكز التدريب الرياضية يمكن للمرء الحصول على طاقة كهربائية كافية ليوم واحد من خلال استغلال طاقة الجسم الميكانيكية. مهندس هندي يبتكر طريقة لإنتاج الكهرباء مجانا من خلال ممارسة.

نسمع كثيراً عن دعوات لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لحماية البيئة. ربما يتجاهل البعض هذه الدعوة، معتقدين أن الدول الصناعية هي المسؤولة، إلا أننا كأفراد يمكننا أن نساهم في ذلك بتخفيض استهلاك الكهرباء بأسلوب بسيط جداً.

1- دفتر الميزانية: يساعدك هذا الدفتر في معرفة أوجه الإنفاق التي يمكن التوفير فيها ويمكن عمل هذا الدفتر ببساطة عن طريق تدوين المعلومات الأساسية، والتي تشمل راتبك وإيجار شقتك وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وأي نوع من التأمين الذي تدفعه شهريا، ومصاريف المحمول والإنترنت ومستحضرات النظافة الشخصية والأدوية والمواد الغذائية. وأيضا الخروج مع الأصدقاء، ومصاريف السيارة ،والهوايات والملابس. ومع نهاية الشهر ستعرف بالتحديد أوجه الإنفاق الخاصة بك وما الذي يمكن توفيره منها.

2- قاوم ضعفك أثناء التسوق: من لا يستطيع مقاومة شهوة الشراء، فعليه طرح هذا السؤال قبل اتخاذ قرار شراء أي من الأشياء غير الأساسية كفستان جديد مثلا: كم يتكلف هذا الفستان على مقياس ساعات العمل؟ وهل يجدي أن أدفع أجر يوم عمل كامل للحصول على فستان؟

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الطاقة: كيف نوفرها؟

3- ابحث في دفاترك القديمة: بما أن الموضة تجدد نفسها، فبحثك في الملابس أو الاكسسوارات القديمة يمكن أن يقودك للعثور على أشياء مناسبة تماما يمكن أن ترتديها هذا الموسم، وبالتالي لا تحتاج لشراء ملابس أو حقائب جديدة.

4- تجنب بطاقة الائتمان: ينصح الخبراء بالدفع الكاش لأن هذا يزيد الشعور بالمبالغ المدفوعة على عكس بطاقات الائتمان التي تجعل الأمر يبدو وكأنه شديد السهولة.

5- اطبخ بنفسك: تجنب الذهاب للمطاعم أثناء فترة الاستراحة من العمل وابدأ في طهي الطعام في البيت، فالطعام المنزلي دائما ما يكون أوفر.

6- التخلي عن الكماليات: فنجان القهوة اليومي في المقهى يمكن الاستعاضة عنه بفنجان قهوة مصنوع في المنزل. كما أن قطعة شوكولاتة في البيت يمكن أن تكون بديلا للمخبوزات الجاهزة في المقهى. أما بالنسبة للخروج مع الأصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع، فينصح الخبراء بوضع حد أقصى للإنفاق في هذه الأيام لا يتم تجاوزه.

7- حدد هدفك: رحلة لجزر المالديف أو شراء دراجة جديدة أو تليفزيون حديث.. إذا كانت هذه هي أهدافك من التوفير فاكتبها على ورقة وعلقها على خزانة ملابسك ومرآة الحمام، بحيث تراها بشكل مستمر وتكون حافزا لك على مواصلة التوفير.

ا.ف/ ع.أج

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الخضروات والفواكه الموسمية

    ينصح بشراء الخضروات والفواكه الموسمية التي تتميز بطيب طعمها وثمنها المناسب نظراً لوفرتها، بينما يجب الابتعاد عن الخضر والفواكه غير الموسمية التي تكون في الغالب غير طازجة ومرتفعة الثمن.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الاستفادة من العروض الخاصة

    غالباَ ما تقوم متاجر ومحلات بيع الأغذية بتخفيضات في أسعار بعض السلع من المواد الغذائية وغيرها. لذلك ينصح بأخذ هذه التخفيضات والعروض الخاصة بعين الاعتبار أثناء التسوق لتوفير بعض المال.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    العبوات الكبيرة أرخص

    يُنصح أيضاً بشراء السلع والمواد التي تكون في العبوات ذات الحجم الكبير. فكلما كانت الكمية أكبر، كلما كان السعر أنسب. ورغم عدم الحاجة إلى كل محتوى العبوات الكبيرة، إلا أن خبراء التسوق ينصحون بشرائها وتقاسم محتواها مع الجيران مثلاً.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    الابتعاد عن منتجات الشركات المشهورة

    تتميز المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشهورة بارتفاع سعرها، لذا ينصح بشراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بمتجر الأطعمة لأن سعرها مناسبة، ولا يختلف طعمها كثيراً عن منتجات الشركات المشهورة.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    شراء الأغذية رغم اقتراب انتهاء صلاحيتها

    انتهاء تاريخ الصلاحية لا يعني بالضرورة أن المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك، إذ يمكن لبعض المنتجات الاحتفاظ بطعمها الأصلي رغم انتهاء صلاحيتها، باستثناء بعض المنتجات الغذائية كالحليب والبيض التي يجب مراعاة تاريخ انتهاء صلاحيتها.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    كتابة قائمة التسوق

    كتابةُ قائمة التسوق يمكن من توفير الكثير من المال، فهي من جهة، تساعدنا على الاكتفاء بشراء المواد الغذائية التي نحتاجها فقط. بالإضافة إلى أنها تساعدنا في تحديد الأشياء التي نرغب بطهيها، ما يعني تحديد المشتريات بدقة.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    انتباه... السلع باهظة الثمن في أعلى الرفوف

    يتم في الغالب وضع السلع باهظة الثمن على مستوى النظر تماما، ما يغري المستهلك باقتنائها بدل البحث عن السلع الأرخص سعراً. ومن الحيل الذكية أيضا، التي يتبعها أصحاب متاجر المواد الغذائية، وضع السلع غالية الثمن في الطرف الأيمن من الرفوف، وذلك لأن معظم الأشخاص يتوجهون تلقائياً نحو اليمين.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    ابتعد عن التسوق وأنت جائع

    هذا ينطبق خاصة على أولئك الذين يتبعون نظام حمية غذائية. وينصح خبراء التسوق بعدم الذهاب إلى التسوق بمعدة فارغة لأن الشعور بالجوع يدفع إلى شراء أكثر مما قد يكون المستهلك في حاجة إليه، كما أنهم يحذرون كذلك من التسوق بشكل عفوي.

  • أفضل الطرق العمليّة للتوفير أثناء التسوق

    تجنب المنتجات الغذائية الجاهزة

    غالبا ما تكون الوجبات الجاهزة باهظة الثمن. لذلك ينصح بشراء المواد الغذائية الطازجة. فتحضير الطعام بشكل ذاتي أطيب وكلفته أقل.

    الكاتب: دالين صلاحية