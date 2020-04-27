 نصائح خبراء تغذية في وجبات الإفطار والسحور الرمضانية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.04.2020

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صحة

نصائح خبراء تغذية في وجبات الإفطار والسحور الرمضانية

صيام شهر رمضان له تأثير إيجابي ويحسن من الصحة العامة للإنسان إذا تم بطريقة صحيحة. نصائح لخبراء تغذية ألمان في محتوى وجبات الفطور والسحور في رمضان، وكيفية تعويض الفيتامينات الضرورية التي قد يفقدها بسبب الصيام.

حساء مكون من عناصر نباتية

ينصح خبرء طعام ألمان بتنظيم المواد الغذائية المتناولة في وجبتي الإفطار والسحور

البعض يشكو من زيادة في الوزن خلال شهر رمضان وآخرون يشكون من مشاكل صحية، نظرا لاختلاف طبيعة التغذية وأوقاتها في هذا الشهر. خبراء صحة ألمان يقدمون بعض النصائح لصيام صحي ولتغذية سليمة ومتوازنة.

تكمن المشكلة كما يرى خبراء التغذية في تناول أما تناول وجبة كبيرة من الإفطار وخاصة تلك التي تكون مليئة بالتوابل فقد تسبب آلاما وحرقة في المعدة وتسبب مشاكل في الهضم. وتناول الحلويات بصورة كبيرة يسبب هو الآخر مشاكل طبية وزيادة في الوزن. ولذلك ينصح خبراء موقع "غيسوندهايت" الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية، بتجنب تناول بعض المواد الغذائية وتنظيم المواد الغذائية المتناولة في وجبتي الإفطار والسحور.

مختارات

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وجبة السحور:

يجب أن تكون هي الوجبة الغذائية الرئيسية ويجب أن تكون مليئة بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية التي تجعل الإنسان يصوم يومه دون مشاكل صحية. ويجب أن تحتوي وجبة السحور على السكريات والنشويات التي تزود الجسم بالطاقة وتجعله لا يشعر بالجوع، بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد في دفع الغذاء داخل الجهاز الهضمي.

بعض المواد الغذائية المناسبة لوجبة السحور:

· الخبز من القمح والخبز الأسمر

· البقوليات وخاصة العدس

· النشويات بطيئة الامتصاص كالأرز أو البرغل والرقائق

· الحليب ومشتقاته

الطبخ في رمضان يجب أن يكون صحيا

الوجبة الغذائية الرئيسية يجب أن تكون مليئة بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية

وجبة الإفطار:

وجبة الإفطار التقليدية تبدأ بتناول التمر الذي في تزويد الجسم بالسكريات التي يفقدها خلال اليوم،بالإضافة إلى المواد الغذائية المتنوعة.

· نوع من النشويات، كالأرز أو المعكرونة أو البطاطس أو البرغل

· نوع من اللحوم، مثل اللحم الأحمر أو الدجاج

· يمكن الاستعاضة بالسمك بدلا عن اللحوم

· الخضار المطبوخة

· شرب كميات مناسبة من الماء وعلى أوقات متفرقة

· شرب المشروبات الباردة والحارة، كالشاي، يمكنه تعويض الجسم عما فقده من السوائل أثناء اليوم.

أما الأشياء التي لا ينصح بتناولها أو يجب الإقلال منها في شهر رمضان فهي الحلويات والسكريات، وخاصة بعد الفطور لتفادي أية زيادة في الوزن ولتجنب أمراض القلب والشرايين. وينصح خبراء التغذية الألمان بتجنب الجلوس أو النوم بعد الإفطار، وبدلا عن ذلك ينصح بالمشي لمدة ساعتين على الأقل بعد الإفطار لتسهيل عميلة هضم الغذاء، وفقا لما أورده موقع "غيسوندهايت".

ز.أ.ب / ع.أ.ج

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  • Palästina, Ramadan beginnt in Nablus

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    نفحات رمضانية من مدينة نابلس الفلسطينية

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    الكاتب: علاء جمعة


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