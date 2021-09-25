 نصائح تقيك من نزلات البرد خلال فصل الخريف | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.10.2021

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صحة

نصائح تقيك من نزلات البرد خلال فصل الخريف

بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.

Symbolbild Erkältung Arzneimittel

أكد أطباء أمريكيون مختصون أن المرء يحتاج ما بين 7 و9 ساعات من النوم في فصل الخريف

في فصل الخريف تنخفض دراجات الحرارة تدريجيا. ورغم الاستعانة بالملابس الدافئة يصاب الكثيرون بالتهاب الحلق ونزلات البرد. وينصح الخبراء باتباع أربع نصائح مهمة تساعد على الوقاية من نزلات البرد خلال فصل الخريف.

1ـ نظام عذائي موسمي

مختارات

يحلّ علينا الخريف والشتاء هذا العام وما يترافق معهما من إنفلونزا وزكام في ظل جائحة كورونا، ما يحتم علينا دعم جهازنا المناعي بالفيتامينات والمعادن. إليكم أهم ستة أنواع من الخضروات الموسمية للمحافظة على صحتكم.

يلعب النظام الغذائي المناسب دوراً مهماً في تقوية مناعة الجسم. فنسبة 70 بالمئة من جميع الخلايا المناعية توجد في الأمعاء. ولتفادي المرض والحفاض على صحة جيدة خلال الخريف ينصج باتباع النظام الغذائي الموسمي، بمعنى شراء واستهلاك المواد الغذائية التي سيتم حصادها في فصل الخريف سواء تعلق الأمر بالفواكه أوالخضروات ومن الأفضل أن تكون محلية وغير مستوردة، حسب موقع "ومنس هيلث" المتخصص في النصائح الطبية.

 ومن بين الخضر الموسمية المفيدة للمناعة الجزر واليقطين. فالجزر يتوفر على الفيتامينات A و C و E وهي مضادة لنزلات البرد. أما اليقطين فهو مليئ بالزنك الذي يقوي جهاز المناعة. يضاف إليها ملفوف كرنب السافوي الغني بفيتامين C وحامض الفوليك. كما أن الفجل الأبيض مفيد للجسم ضد السعال والتهاب الحلق وضغط الدم وغيرها من الأمراض.

2ـ دعم جهاز المناعة

إضافة إلى أهمية المواد الغذائية المناسبة لدعم جهاز المناعة توجد طرق أخرى لتقويته خلال فصل الخريف والشتاء. أبرزها:

النوم الكافي: وأكد أطباء أمريكيون مختصون أن المرء يحتاج ما بين 7 و9 ساعات من النوم في فصل الخريف. وأكد خبراء ألمان أن النساء يحتجن لساعات نوم أطول من الرجال.

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ما السبيل للتعافي من نزلات البرد؟

الذهب إلى الحمام البخاري (الساونا): تدعم الحرارة داخل الساونا نظام القلب والأوعية الدموية وتقوي المناعة بسبب تعريض الجسد لدرجات حرارة مرتفعة وباردة. وينصح المتخصصون بالذهاب إلى الساونا قبل الإصابة بنزلات برد وليس أثناء المرض، يضيف موقع "ومنس هيلث".

غسل اليدين: يجب غسل اليدين عدة مرات على مدار اليوم للتخلص من مختلف البكتريا بها. وفقا لدراسة قامت بها جامعة ريغنسبورغ الألمانية يجب علينا غسل اليدين بالصابون لمدة 30 ثانية على الأقل للتخلص من تلك البكتيريا.

3ـ الحركة والرياضة

نقضي في فصل الصيف وقتا أكبر في الخارج ونتحرك كثيراً. وخلال فصل الخريف يفضل الكثيرون البقاء في أماكن دافئة هروبا من البرد. وينصح الخبراء بالخروج إلى الطبيعة والاستفادة من أشعة الشمس ومن الضوء الطبيعي الذي يساعد الجسم على إفراز فيتامين السعادة D. وبالنسبة للإشخاص الذين لا يتحملون البرد في الخارج يمكن أن يقوموا بتمارين رياضية داخل البيت أو صالات اللياقة الرياضية أو الذهاب إلى المسبح المغطى.

 4ـ  التأقلم مع فصل الخريف

في الخريف يصير النهار قصيراً والليل أطول وهو أمر مثالي للتركيز على الذات وشرب الشاي أو باقي المشروبات الدافئة، والمشي لمسافات طويلة أو الاسترخاء داخل البيت، إضافة إلى الاستمتاع بقراءة الكتب الجديدة. فالخريف هو الفصل المثالي للاسترخاء.

ف. ي

  • St. Martin's parade in Germany (picture-alliance/dpa/O. Spata)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    عيد القديس مارتن

    كل عام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحتفل العائلات الألمانية مع أطفالهم الصغار بعيد القديس مارتن عبر غناء الأغاني والسير في الطرقات بالفوانيس الورقية التي يعدها الصغار. يتذكر الكبار والصغار في هذا اليوم القديس مارتن تورز، الذي يقال إنه تقاسم عباءته مع متسول أثناء عاصفة. وغالباً ما يرافق موكب الأطفال شخصاً يلعب دور القديس مارتن يعتلي حصاناً.

  • Carnival celebration in Cologne (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    انطلاق الكرنفال

    في نفس اليوم الذي يحتفل فيه بعيد القديس مارتن وتحديداً، في اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر في تمام الساعة 11:11 صباحاً تحتفل "معاقل" الكرنفال الألماني : كولونيا، ودوسلدورف، وماينز بانطلاق الكرنفال من خلال تجمع الناس بأزياء تنكرية في مركز المدينة.

  • Chestnuts (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    اللعب مع الكستناء

    يجمع الأطفال الكستناء المخبأة في قشرة شائكة- غير صالحة للأكل- المتساقطة في الحدائق في فصل الخريف. إذ يمكنهم تحويلها إلى قلادات أو أشكال صغيرة عبر ربطها بأعواد تنظيف الأسنان.

  • Man collecting mushrooms in a basket in the forest (picture alliance/dpa)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    جمع الفطر

    قد يكون جمع الفطر أحد أجمل الأشياء التي يوفرها فصل الخريف بألمانيا. وإذا حالفك الحظ قد تعثر على أنواع جيدة من الفطر. ويعتبر الألمان خبراء فعلاً في أنواع الفطر، إذ بإمكانهم تمييز الأنواع السامة عن غيرها بسهولة.

  • Women with dog and stroller walking through leaves in the city (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    الاستمتاع بأوراق الأشجار

    يعد المشي في الغابة للاستمتاع بأوراق الخريف بألوانها الجميلة أحد الأنشطة المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع. في المدينة، تتراكم الأوراق على الرصيف، في انتظار أن يتم جرفها.

  • A group of people in a spa (picture-alliance/dpa/P.Pleul)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    المنتجعات الصحية

    على الرغم من أن العديد من المجمعات الصحية مفتوحة طوال العام، غير أنها تجذب الزوار بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء عندما تأخذ الحرارة بالانخفاض. وقد يفاجأ الكثير من الأجانب باكتشاف أن العري هو أحد المتطلبات في بعض مناطق المنتجع الصحي- لذا من الضروري إحضار منشفة للجلوس على مقاعد حمامات الساونا.

  • Wool socks (imago/CHROMORANGE)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    ملابس صوفية

    يفضل العديد من الآباء الألمان أن يرتدي أطفالهم الملابس المصنوعة من الصوف الطبيعي من الرأس حتى أخمص القدمين، كما أن العديد من البالغين يميلون لارتداء الجوارب الصوفية الطويلة. وتعتبر هذه الملابس باهظة الثمن، غير أنها الأمثل للحماية من برد الشتاء. كما تحتاج إلى طريقة تخزين خاصة خلال فصل الصيف.

  • Setting the temperature on a heater (imago/Waldmüller)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    عودة تشغيل التدفئة

    عندما يصبح الجو بارداً، تعود أجهزة التدفئة للعمل في البيوت الألمانية. على الرغم من أن معظم الشقق يتم تدفئتها بالغاز، غير أن بعض المنازل القديمة ما زالت تعتمد على الفحم كما في الزمن القديم.

  • House with open windows in the fall (DW/E. Grenier)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    فتح النوافذ

    التهوية..كلمة مهمة في البيوت الألمانية خلال الخريف والشتاء، من العادات الألمانية، فتح النوافذ لبضع دقائق لتهوية المنزل حتى عندما يكون الجو بارداً للغاية لمنع الرطوبة والعفن.

  • Advent calendars (Colourbox)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    تقويم عيد الميلاد

    تقليد ألماني لطيف آخر وهو اقتناء تقويم عيد الميلاد والذي يستخدم لحساب آخر 24 يوماً قبل عيد الميلاد 24 كانون الأول/ ديسمبر. وتستغل المحلات التجارية الألمانية هذا التقويم لعرض منتجاتهم وبيعها عبره. أما بالنسبة لتقويم عيد الميلاد الخاص بالأطفال فهو يخبئ لهم قطعة من الحلوى كل يوم. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.


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