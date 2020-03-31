نصائح تحمي بها نفسك من عدوى كورونا في المكاتب

لأسابيع طويلة أثّرت جائحة كورونا على حياتنا، واضطر العديد من موظفي الشركات والمكاتب إلى العمل من المنازل، بيد أنه وبعد الحجر الصحي، بدأت مظاهر الحياة بالعودة تدريجيا، وعادت معها تقاليد العمل، والعمل مجددا في الخارج، إلا أن الكثير ما زال قلقا من عواقب هذا الأمر فأزمة كورونا لم تنته بعد.
توصى مجلة بونته الألمانية العمال والموظفين العائدين إلى أماكن عملهم بالحيطة الشديدة، فالجائحة ما زالت مستمرة ولم تنتهي، كما أن الأطباء لم يتوصلوا بعد لأي مصل يمنع المرض، فما الواجب فعله لحماية أنفسنا؟
في الطريق للعمل
من الضروري الالتزام بقواعد السلامة، ومن بينها الحذر والوقاية أثناء الطريق إلى العمل، فلا يمكن الاستغناء عن الأقنعة في هذه المرحلة، كما يجب الالتزام بمسافة أمنة بيننا وبين الآخرين لتجنب العدوى.
مطهرات وشروط السلامة
في العمل من الضروري استخدام المطهرات من أجل تعقيم مكان العمل، والأدوات المستخدمة، كما أنه من الضروري الالتزام بشرط المسافة الأمنة بين الموظفين وهي كما حددها خبراء الصحة 1.5 مترا الى مترين بين الموظفين.
منع الاكتظاظ داخل مكان العمل
وإذا تعذر القيام بهذا الأمر وفي حالة ضيق المكان، فمن الضروري أن يضع أرباب العمل خطط عمل مناسبة من أجل تقليل عدد القادمين إلى مكان العمل قدر الأماكن وذلك لتفادي الاكتظاظ ومنع انتشار العدوى. وقد يتأتى ذلك من خلال السماح لشريحة واسعة بالعمل من المنزل أو توزيع الموظفين على مكاتب منفصلة.
قواطع زجاجية
يجب على أرباب العمل أيضاً أن يوفروا تدابير وقائية مناسبة، ولكن هذه التدابير تختلف من قطاع إلى آخر. وهذا يشمل، من بين أمور أخرى، توفير المطهرات لتنظيف لوحات المفاتيح، على سبيل المثال. وما إذا كان لا يشترط اتصال مباشر بين الموظفين والعملاء فيمكن وضع قواطع زجاجية للفصل بين الموظفين.
غسل الأيدي باستمرار
بالرغم من ضغط العمل فإن غسل الأيدي باستمرار يعد وسيلة أمنة لمنع العدوى، كما يجب تعقيم غرف المكاتب والواجهات الزجاجية والحمامات ومقابض الأبواب باستمرار وانتظام.
التهوية المستمرة وعدم المصافحة
في حال السعال والعطس، يجب التأكد مما إذا كان الزميل يواجه أعراضاً مرضية أم أنه أمر عارض، كما يجب التزام الجميع بقواعد النظافة العامة واستخدام المناديل الورقية والامتناع عن المصافحة.
علاء جمعة
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تدهور في الأرباح
أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
انخفاض في المبيعات
شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
توقف ثم عمل جزئي
منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
البشائر الأولى
بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
الإقلاع من جديد
يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
معايير نظافة صارمة
تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تبخر السيولة
لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
مفاوضات مع النقابات
لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
في عين العاصفة
أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد