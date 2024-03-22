نصائح بسيطة وفعالة للتخلص من مشكلة الجوع المتواصل

يعاني البعض من شعور دائم بالجوع، قد يصبح الأمر مزعجا مما يؤثر على الحياة والقدرة على التركيز. كما أن البحث عن طعام لتناوله بين الوجبات قد يغدو محرجا للغاية. نقدم مجموعة من النصائح الفعّالة للتغلب على الجوع المتواصل.

الجوع المتواصل مشكلة قد تكون مزعجة أكثر مما يعتقد الكثير من الناس، فهي لها توابع صحية خطيرة كما أنها تسبب إحراجا بسبب أنها قد تصبح مثار حديث الناس وتندرهم. يقدم موقع بيلد دير فراو الألماني مجموعة من النصائح للتغلب علىالجوع المتواصل.ما يميز هذه النصائح أنها غير مكلفة وبسيطة، كما أن مكوناتها متوفرة باستمرار.

من المهم تشخيص المشكلة، فإن لم يكن ما تعاني منه نتيجة عوامل صحية أو تكميم للمعدة، فقد يكون من الأفضل دراسة عاداتنا اليومية والتي قد تؤثر على أفعالنا طوال اليوم فأحيانا تناول الطعام بسرعة، بسبب ضيق الوقت يجعلنا نتناول كميات أكبر من الطعام في حال تناولنا نفس الطعام، ولكن ببطء. من المهم بمكان أن تناول طعامنا بتمهل وبدون مشوشات خارجية مثل الهاتف أو التلفاز فهذا سيجعلنا نعرف مقدار الكمية التي نتناولها كما أننا سنشعر بالشبع بكمية طعام أقل.

نصائح بسيطة وفعالة

بالإضافة لما سبق نقدم مجموعة من النصائح قد تساعد بالتغلب على مشكلة الجوع المتواصل أو تقليل آثارها:

تناول تفاحة قبل الوجبات، تعمل التفاحة على تخفيف شعورك بالجوع وتساعدك على تناول كمية طعام أقل.

تناول الفواكه المجففة: استمتع بالفوائد الغذائية للفواكه المجففة، فهي تحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف التي تساعد في الشعور بالشبع.

لا تنسَ شرب الماء: قد يكون الشعور بالجوع ببساطة نتيجة حاجة الجسم إلى ماء ، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

الجأ لاختبار جسمك: تناول بعض الطعام الذي لا تحبه سيكشف لك هذا الاختبار إن كنت جائعا حقا أم لا.

ركز على تناول السلطات والحساء والفواكه والخضروات للشعور بالشبع وتقليل الجوع.

لا تحرم نفسك من الدهون الصحية: استمتع بالزيوت الصحية مثل زيت الزيتون الذي يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

تناول الطعام الدافئ: استمتع بوجبة دافئة تساعد على الشعور بالشبع والراحة

اختر تشكيلة صغيرة: حاول تجنب التعرض لمجموعة كبيرة من الأطعمة لتقليل احتمالاتالإفراط في تناول الطعام.

البقوليات: جرِّب تناول البقوليات التي تساعد في الشبع بشكل أكبر.

استخدم الخل: أضف قطرات من الخل إلى وجبتك للمساعدة في تثبيط الشهية.

استخدم التوابل: أضف النكهة والطعم إلى وجبتك بالتوابل التي تساعد في التحكم بالشهية.

تذكر الوجبة السابقة: استمتع بتذكر الوجبة السابقة للشعور بالشبع والراحة.

مضغ العلكة: استمتع بالمضغ لتقليل الشعور بالجوع المستمر وإرسال إشارات الشبع إلى الدماغ.

جرِّب هذه النصائح البسيطة وانعم بشعور بالشبع والراحة طوال اليوم، وابدأ رحلة التغلب على الجوع المستمر اليوم!

ع.أج