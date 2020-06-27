نصائح بسيطة لتنعم بنوم هادئ في ليالي الصيف الحارة!

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف قد تحول دون حصول العديد من الناس على قسط كاف من النوم والاستيقاظ في الصباح مرهقين. هناك من يلجأ إلى المكيفات الهوائية، لكن هناك من يتجنب استخدامها بسبب أضرارها الصحية. لكن التغلب على هذه المشكلة، ليس بالأمر المستحيل، كما كشف موقعWissen الألماني المتخصص في مواضيع العلوم والتكنولوجيا، والذي قدم بعض النصائح والأمور التي باتباعها يمكن التمتع بنوم هادئ رغم حر الصيف.

التحضير للنوم من الصباح!

أول نصيحة يقدمها الموقع لقرائه هي فتح نوافذ غرفة النوم وتهويتها بشكل جيد، حتى يعم هواء الصباح البارد جميع أرجائها. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، يجب غلق النوافذ من جديد وتعتيم الغرفة باستخدام الستائر منعاً لدخول أشعة الشمس إلى الغرفة. كما يوصي الموقع أيضاً بغلق جميع الأجهزة الكهربائية المتواجدة داخل غرفة النوم، لأنها قد تساهم في رفع درجة حرارة الغرفة.

عند المساء ومع انخفاض درجات الحرارة يمكن إعادة فتح النوافذ مرة أخرى لدخول الهواء. لأن النسيم البارد والهواء النقي يساعدان كثيراً على النوم، لكن يجب الحذر لأن التيار الهوائي الذي قد يتسبب في نزلات البرد.

مشاهدة الفيديو 03:33 شارك النوم تحت سماء مرصعة بالنجوم على كرسي الشاطئ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3eOta النوم تحت سماء مرصعة بالنجوم على كرسي الشاطئ

هناك من يلجأ إلى الاستغناء عن الملابس والأغطية، لكن فكرة النوم عارياً قد لا تساعد كثيراً، كما جاء في تقرير للموقع، بل على العكس من ذلك. فقد يصاب الأشخاص خاصة أولئك الذين يتعرقون كثيراً بالزكام. وبدلاً من ذلك يُنصح باستخدام الأقمشة الخفيفة والمصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن في ملابس النوم والأغطية.

وجبة خفيفة وحمام دافئ!

إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة، الوجبات الثقيلة والمشبعة بالدهون وحدها كافية للحرمان من النوم طيلة الليل، حسب موقع" Fit For Fun" الألماني والذي حذر من الذهاب للنوم في الليل بمعدة ممتلئة. لأن ذلك يتسبب في إرهاق الجهاز الهضمي طوال الليل، ما يجعل النوم أمراً صعبا للغاية خاصة خلال ليالي الصيف الطويلة. وينصح بدلاً من ذلك الاعتماد على وجبة تحتوي على البروتين، لأنه ليس سهل الهضم فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز النوم الهادئ بفضل حمض التربتوفان الأميني الذي يساعد على النوم.

يُنصح أيضاً بالتقليل قدر الإمكان من الكافيين أو الكحول قبل الذهاب للنوم وشرب اثنين إلى ثلاث لترات من السوائل وخاصة الماء على مدار اليوم. يفضل ألا تكون المشروبات حارة أو باردة جداً، لأنه على عكس ما هو شائع، فالمشروبات الباردة المثلجة تسخن الجسم بدلاً من منحه الشعور بالبرودة والانتعاش. وما ينطبق على المشروبات، ينطبق أيضاً على الحمام الذي ستأخذه قبل النوم. فالاستحمام بماء دافئ، يفتح المسام ويطلق حرارة الجسم المكبوتة، بالإضافة إلى أنه يساعد على استرخاء العضلات والنوم.

إ.م/ ع.ج