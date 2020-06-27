نصائح بسيطة لتنعم بنوم هادئ في ليالي الصيف الحارة!

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف قد تحول دون حصول العديد من الناس على قسط كاف من النوم والاستيقاظ في الصباح مرهقين. هناك من يلجأ إلى المكيفات الهوائية، لكن هناك من يتجنب استخدامها بسبب أضرارها الصحية. لكن التغلب على هذه المشكلة، ليس بالأمر المستحيل، كما كشف موقعWissen الألماني المتخصص في مواضيع العلوم والتكنولوجيا، والذي قدم بعض النصائح والأمور التي باتباعها يمكن التمتع بنوم هادئ رغم حر الصيف.
التحضير للنوم من الصباح!
أول نصيحة يقدمها الموقع لقرائه هي فتح نوافذ غرفة النوم وتهويتها بشكل جيد، حتى يعم هواء الصباح البارد جميع أرجائها. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، يجب غلق النوافذ من جديد وتعتيم الغرفة باستخدام الستائر منعاً لدخول أشعة الشمس إلى الغرفة. كما يوصي الموقع أيضاً بغلق جميع الأجهزة الكهربائية المتواجدة داخل غرفة النوم، لأنها قد تساهم في رفع درجة حرارة الغرفة.
عند المساء ومع انخفاض درجات الحرارة يمكن إعادة فتح النوافذ مرة أخرى لدخول الهواء. لأن النسيم البارد والهواء النقي يساعدان كثيراً على النوم، لكن يجب الحذر لأن التيار الهوائي الذي قد يتسبب في نزلات البرد.
هناك من يلجأ إلى الاستغناء عن الملابس والأغطية، لكن فكرة النوم عارياً قد لا تساعد كثيراً، كما جاء في تقرير للموقع، بل على العكس من ذلك. فقد يصاب الأشخاص خاصة أولئك الذين يتعرقون كثيراً بالزكام. وبدلاً من ذلك يُنصح باستخدام الأقمشة الخفيفة والمصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن في ملابس النوم والأغطية.
وجبة خفيفة وحمام دافئ!
إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة، الوجبات الثقيلة والمشبعة بالدهون وحدها كافية للحرمان من النوم طيلة الليل، حسب موقع" Fit For Fun" الألماني والذي حذر من الذهاب للنوم في الليل بمعدة ممتلئة. لأن ذلك يتسبب في إرهاق الجهاز الهضمي طوال الليل، ما يجعل النوم أمراً صعبا للغاية خاصة خلال ليالي الصيف الطويلة. وينصح بدلاً من ذلك الاعتماد على وجبة تحتوي على البروتين، لأنه ليس سهل الهضم فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز النوم الهادئ بفضل حمض التربتوفان الأميني الذي يساعد على النوم.
يُنصح أيضاً بالتقليل قدر الإمكان من الكافيين أو الكحول قبل الذهاب للنوم وشرب اثنين إلى ثلاث لترات من السوائل وخاصة الماء على مدار اليوم. يفضل ألا تكون المشروبات حارة أو باردة جداً، لأنه على عكس ما هو شائع، فالمشروبات الباردة المثلجة تسخن الجسم بدلاً من منحه الشعور بالبرودة والانتعاش. وما ينطبق على المشروبات، ينطبق أيضاً على الحمام الذي ستأخذه قبل النوم. فالاستحمام بماء دافئ، يفتح المسام ويطلق حرارة الجسم المكبوتة، بالإضافة إلى أنه يساعد على استرخاء العضلات والنوم.
إ.م/ ع.ج
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
-
نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري