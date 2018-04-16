نصائح بسيطة تزيد متعة الصيف وتجنبك مخاطر الحر

يعتبر فصل الصيف موسم العطلات والسفر وممارسة مختلف الأنشطة ولاسيما الرياضية منها في الهواء الطلق. وبهذه المناسبة قدمت مؤسسة ويسترن هيلث كير البريطانية نصائح للوقاية من الإصابات والأمراض التي قد تصيب أفراد العائلة في فصل الصيف.
ويقول الدكتور برندان لافري، استشاري طب الطوارئ في مستشفى ألتلاجنيفين، إن "أشهر الصيف، يكثر خلالها عدد الأطفال الذين يستقبلهم قسم الطوارئ في المستشفى". ولهذا ينصح لافري بحماية الأطفال من التعرض لأشعة الشمس المفرطة من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة مساءً.
ويضيف لافري في حواره لموقع ديري ناو البريطاني، أنه يجب استخدام واقي الشمس مع عامل حماية 15+، وتناول الكثير من السوائل. وينصح الآباء والأمهات بعدم ترك الأطفال دون مراقبة في المسابح أو البحر وضرورة ارتداء العوامات الخاصة بالأطفال الصغار، بحسب الموقع.
وإذا كان طفلك من هواة ركوب الدراجات مثل معظم الأطفال، فيجب عليهم ارتداء الخوذة الواقية للرأس ووضع وسائل الحماية للركب والذراعين أيضاً. أما بالنسبة لمن لديهم مراجيح وترامبولين، فيجب عليهم التأكد من وجود مساحات كافية حول تلك الألعاب التي يجب أن تكون بعيده عن أي جدار أو سور، وعدم وضعها على أرض خرسانية حتى لا تتسبب في إصابات خطيرة للأطفال، وفقاً لما ذكره الموقع المهتم بالأخبار الطبية.
وللتقليل من مخاطر لدغ النحل والحشرات الأخرى، ينصح بارتداء الأطفال أحذية وملابس ذات ألوان فاتحة، وإذا استدعى الأمر فاستخدم واقي الحشرات للأطفال الأكبر سناً، لكن احذر استخدامه للرضع.
ووفقاً لميشيل فرانسيكو، مديرة برنامج السلامة في ولاية أوهايو الأمريكية، فإن الانزلاق والسقوط يعتبران من الأسباب الرئيسية لاستقبال المرضى في أقسام الطوارئ كل في المشافي الأمريكية. لذا تنصح فرانسيسكو في موقع نيوزجورنال الأمريكي بتوخى الحذر لدى السير الأماكن المبللة مثل المسابح ويجب المشي بخطوات صغيرة وبطيئة.
وتكثر في فصل الصيف أيضاً الإصابات الناتجة عن التعرض الشديد لدرجات الحرارة المرتفعة، لذا يجب الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول الكثير من السوائل خاصة الماء. وأكدت فرانسيكو على ضرورة عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة وحدهم في السيارة حتى لو كانت النوافذ مفتوحة.
وعن اللعب وممارسة الأنشطة المختلفة في درجات الحرارة المرتفعة، يؤكد الخبراء على ضرورة اختيار الأوقات المبكرة من اليوم لتفادي التعرض للشمس بشكل زائد ولتقليل المخاطر الناتجة عن ذلك، فضلاً عن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لعكس أشعة الشمس.
س.م
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
بعد أشهر من العمل بجد، أنت جاهز لقضاء إجازة الصيف. في ألمانيا، ستسمع كلمة (Urlaubsreif) التي تعني حرفيا "ناضج للإجازة". وإذا كنت فعلا بحاجة لاستراحة من العمل والمكتب، عليك بترك حاسوبك في المنزل، والاستمتاع بعطلتك على أحد الشواطئ بعيداً عن هموم العمل.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
يعرف الألمان بأنهم "أبطال العالم" بالسفر وقضاء الكثير من العطلات في الخارج (على الرغم من تفوق الصينيين عليهم عام 2012). ولكن ماذا يحدث عندما تكون بعيداً عن وطنك وتشتاق لمأكولات والدتك؟ حينها يصيبك "الحنين للوطن" أو كما يقول الألمان (Heimweh).
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
العطلة للاستراحة والاسترخاء حيث لا تكون بحاجة لعناء الطبخ أو البحث عن مطعم، إذ أن المبلغ الذي دفعته للإقامة في المنتجع، يتضمن جميع وجباتك بالإضافة إلى المشروبات وهذا ما يدعى بـ (All-In Urlaub/all-inclusive) "عطلة شاملة".
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
يفضل الألمان أن يكونوا دائما مستعدين لأي طارئ حتى أثناء السفر لقضاء الإجازة. وعادة ما يحجزون عطلاتهم قبل وقت طويل، ولضمان استرداد المبلغ المدفوع عند حدوث أي طارئ مثل المرض أو أزمة سياسية في بلد المقصد، يوقعون عقد تأمين خاص يدعى بالألمانية (Reiserücktrittsversicherung) وبالعربية "التأمين على السفر عند الانسحاب"، ويضمن هذا التأمين استرداد المبلغ المدفوع لدى الحجز في حال إلغاء السفر لأمر طارئ.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
العطلة المدرسية الصيفية مدتها 6 أسابيع في ألمانيا لكن توقيتها يختلف من ولاية لأخرى، حتى لا يسافر أهالي التلاميذ كلهم دفعة واحدة خلال أشهر الصيف. لكن رغم ذلك غالبا ما تحدث الاختناقات المرورية – (Stau /شتاو) في أول وآخر عطلة نهاية الأسبوع من العطلة المدرسية لكل ولاية، لذا من الأفضل السفر في منتصف الأسبوع، حين لا يكون هناك ازدحام كبير.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
"عذوبة الصيف" (Sommerfrische)، مصطلح قديم يعود إلى القرن التاسع عشر. فسره الأخوان غريم في قاموسهم الألماني على أنه رغبة سكان المدن في الفرار إلى الريف لقضاء عطلة منعشة خلال أشهر الصيف. وكان ذلك شائعا بين طبقة النبلاء في ذلك العصر، حين كانت أنظمة الصرف الصحي غير متوفرة، مما يجعل المدن لا تحتمل في الصيف.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
(أفينهيتزه/Affenhitze) ترجمتها الحرفية تعني حرارة القردة، وهي كناية عن لهيب حر الصيف ودرجة الحرارة العالية جدا.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
إذا لم تستطع العثور على ملجأ في ظل شجرة، فمن الأفضل أن تجد مكاناً آخر لتحمي نفسك مما يدعى (Sonnenstich) التي تعني حرفيا "وخزة الشمس"، التي تشمل أعراضها على الدوار والإرهاق والجفاف وعدم القدرة على التركيز. يمكنك استخدام هذه المقاعد، التي تسمى بالألمانية (Strandkorb) أي "سلة الشاطئ" وتنتشر بكثرة على شواطئ ألمانيا الشمالية، حيث تحمي من الريح وضربة الشمس في الأيام الحارة.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
هناك حوالي 7 آلاف بركة سباحة عامة في ألمانيا، وأكثر من نصفها يسمى (Freibäder) "بركة سباحة مفتوحة"، وذلك لا يعني بأنها مجانية، بل توصف بالمفتوحة لأنها في الهواء الطلق عكس المسبح الشتوي المغلق (Hallenbad)، الذي يبقى طوال أيام السنة حتى في الصيف. وفي الأيام الحارة تعج المسابح المفتوحة بالناس من مختلف الأعمار.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
الصيف هو "وقت المخلل" - أو (Sauregurkenzeit) في ألمانيا. غير أنه لا يدل على استهلاك أكبر من المخللات في هذا الوقت من العام. إذ يعود هذا المصطلح إلى القرن الثامن عشر إشارة إلى الأوقات التي كان فيها الطعام شحيحاً، وكانت المخللات كل ما تبقى. في وقت لاحق أصبح يشير إلى أوقات العمل القصيرة.
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عبارات ألمانية خاصة بفصل الصيف
ألن يكون رائعا لو استمر الصيف إلى الأبد؟ في بعض الأعوام قد تبدأ الفترات الأولى من فصل الخريف بأيام مشمسة، فما يسمى "الصيف الهندي" بالإنكليزية، هو(Altweibersommer) باللغة الألمانية. كيت موسر/ ريم ضوا