نصائح بسيطة تزيد متعة الصيف وتجنبك مخاطر الحر

يعتبر فصل الصيف موسم العطلات والسفر وممارسة مختلف الأنشطة ولاسيما الرياضية منها في الهواء الطلق. وبهذه المناسبة قدمت مؤسسة ويسترن هيلث كير البريطانية نصائح للوقاية من الإصابات والأمراض التي قد تصيب أفراد العائلة في فصل الصيف.

ويقول الدكتور برندان لافري، استشاري طب الطوارئ في مستشفى ألتلاجنيفين، إن "أشهر الصيف، يكثر خلالها عدد الأطفال الذين يستقبلهم قسم الطوارئ في المستشفى". ولهذا ينصح لافري بحماية الأطفال من التعرض لأشعة الشمس المفرطة من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة مساءً.

ويضيف لافري في حواره لموقع ديري ناو البريطاني، أنه يجب استخدام واقي الشمس مع عامل حماية 15+، وتناول الكثير من السوائل. وينصح الآباء والأمهات بعدم ترك الأطفال دون مراقبة في المسابح أو البحر وضرورة ارتداء العوامات الخاصة بالأطفال الصغار، بحسب الموقع.

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وإذا كان طفلك من هواة ركوب الدراجات مثل معظم الأطفال، فيجب عليهم ارتداء الخوذة الواقية للرأس ووضع وسائل الحماية للركب والذراعين أيضاً. أما بالنسبة لمن لديهم مراجيح وترامبولين، فيجب عليهم التأكد من وجود مساحات كافية حول تلك الألعاب التي يجب أن تكون بعيده عن أي جدار أو سور، وعدم وضعها على أرض خرسانية حتى لا تتسبب في إصابات خطيرة للأطفال، وفقاً لما ذكره الموقع المهتم بالأخبار الطبية.

وللتقليل من مخاطر لدغ النحل والحشرات الأخرى، ينصح بارتداء الأطفال أحذية وملابس ذات ألوان فاتحة، وإذا استدعى الأمر فاستخدم واقي الحشرات للأطفال الأكبر سناً، لكن احذر استخدامه للرضع.

ووفقاً لميشيل فرانسيكو، مديرة برنامج السلامة في ولاية أوهايو الأمريكية، فإن الانزلاق والسقوط يعتبران من الأسباب الرئيسية لاستقبال المرضى في أقسام الطوارئ كل في المشافي الأمريكية. لذا تنصح فرانسيسكو في موقع نيوزجورنال الأمريكي بتوخى الحذر لدى السير الأماكن المبللة مثل المسابح ويجب المشي بخطوات صغيرة وبطيئة.

وتكثر في فصل الصيف أيضاً الإصابات الناتجة عن التعرض الشديد لدرجات الحرارة المرتفعة، لذا يجب الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول الكثير من السوائل خاصة الماء. وأكدت فرانسيكو على ضرورة عدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة وحدهم في السيارة حتى لو كانت النوافذ مفتوحة.

وعن اللعب وممارسة الأنشطة المختلفة في درجات الحرارة المرتفعة، يؤكد الخبراء على ضرورة اختيار الأوقات المبكرة من اليوم لتفادي التعرض للشمس بشكل زائد ولتقليل المخاطر الناتجة عن ذلك، فضلاً عن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة لعكس أشعة الشمس.

س.م