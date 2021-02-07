نشوب النيران بطائرة مدنية إثر هجوم للحوثيين على مطار أبها

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء (10 فبراير/شباط 2021)، أن طائرة مدنية اشتعلت بها النيران في مطار أبها السعودي جنوب البلاد إثر هجوم نسبته للمتمردين الحوثيين.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن "اعتداء إرهابيّاً جباناً استهدف مطار أبها الدولي من قبل الميليشيا الحوثية وعرّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمّت السيطرة عليه". واعتبر التحالف أن استهداف طائرة مدنية "جريمة حرب عرضت حياة المدنيين المسافرين للخطر"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع إصابات.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين في اليمن يحيي سريع أن سلاح الجو المسير التابع لهم استهدف اليوم الأربعاء مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها "الذي يستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني" حسب المصدر.

وأوضح في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" أن ذلك جاء "بأربع طائرات مسيّرة نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

واعتبر المتحدث أن "الاستهداف يأتي رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على بلدنا" ، مشيرا إلى أن السعودية تجاهلت "كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية".

وأعلن عن استهداف الطائرة المدنية بعد ساعات قليلة من إعلان سابق للتحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين على الأراضي السعودية.



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يذكر أن المملكة تتعرض لهجمات متواصلة من قبل المتمردين المدعومين من إيران، خصم السعودية اللدود، لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادراً ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي دمّرت القوات السعودية "هدفاً جويّاً معادياً" فوق الرياض لكن لم تتضح الجهة التي تقف خلفه.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

ويبدو أن المتمردين الحوثيين يقومون بتعزيز هجماتهم على المملكة وعلى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع استئنافهم الهجوم على مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة في مأرب في وقت تتحرك إدارة الرئيس الاميركي جو بايدنباتجاه قلب استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسا على عقب بعدما سحبت الدعم الأميركي للسعودية، حليفة واشنطن، بالإضافة إلى العودة عن تصنيف المتمردين منظمة إرهابية.

و.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)