 نشطاء سعوديون بين الفائزين بـ″جائزة نوبل البديلة″ | أخبار | DW | 24.09.2018

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أخبار

نشطاء سعوديون بين الفائزين بـ"جائزة نوبل البديلة"

فاز نشطاء حقوقيون سعوديون مسجونون بجائزة "نوبل البديلة"، بسبب "جهودهم الشجاعة" لتعزيز الإصلاحات السياسية. كما أشادت لجنة التحكيم بمحامين من جواتيمالا، كانا قد قاما بقيادة مكافحة الفساد في بلادهم.

***SPERRFRIST 24.09.2018 um 09.00 Uhr***** Right Livelihood Award Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani und Waleed Abu al-Khair (Right Livelihood Award/Ahmed al-Osaimi)

جرى اليوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة "رايت ليفيلهوود"، المعروفة بـ"جائزة نوبل البديلة"، وأشادت لجنة التحكيم  بالنشطاء الحقوقيين السعوديين المسجونين، عبد الله الحامد ومحمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير، بسبب "الجهود الشجاعة" لتعزيز الإصلاحات السياسية. وكان النشطاء الثلاثة أول فائزين من السعودية. 

كما قامت لجنة التحكيم باختيار اثنين من المحامين، كانا قد قاما بقيادة مكافحة الفساد في جواتيمالا، وهما المدعية العامة ثيلما ألدانا من جواتيمالا، والمحامي الكولومبي إيفان فيلاسكيز، بسبب "العمل المبتكر في الكشف عن سوء استغلال السلطة ومحاكمة الفساد". وقالت لجنة التحكيم إن جهودهما ساهمت في القبض على الرئيس الجواتيمالي السابق، أوتو بيريز مولينا، وغيره من المسؤولين في عام .2017 وتترأس ألدانا مكتب المدعي العام منذ عام 2014، بينما يقود فيلاسكيز اللجنة الدولية المستقلة لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا المدعومة من المم المتحدة منذ عام 2013.

وتترأس ألدانا مكتب المدعي العام منذ عام 2014، بينما يقود فيلاسكيز اللجنة الدولية المستقلة لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا المدعومة من الأمم المتحدة منذ عام 2013.

  كما تم الاعتراف بالجهود المبذولة من أجل مكافحة التصحر في منطقة الساحل بإفريقيا.


ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)

 

  • default

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    أعلنت المؤسسة التي تقدم جائزة "رايت لايفليهود" فوز مجموعة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" بجائزة كثيراً ما يشار إليها باسم جائزة نوبل البديلة.

  • Ägypten Mozn Hassan

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    كما فازت بالجائزة أيضاً الناشطة النسوية المصرية مزن حسن، وهي أيضاً المديرة التنفيذية لمنظمة "نظرة" للدراسات النسوية

  • Russland Swetlana Gannuschkina Menschenrechtlerin

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    ومن الذين تقاسموا جائزة عام 2016 الناشطة الروسية سفيتلانا جانوشكينا، مؤسسة "لجنة المساعدة المدنية"، التي تقدم المساعدة القانونية والتعليم للمهاجرين واللاجئين.

  • Türkei Cumhuriyet Tageszeitung

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    كما تم تكريم صحيفة "جمهوريّت" التركية اليومية، التي تعتبر من أبرز الصحف المعارضة والمدافعة عن حرية الصحافة في تركيا.

    الكاتب: ح.ز


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فازت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية، التي تساعد ضحايا الحرب المدنيين، بـ"جائزة نوبل البديلة". ومن بين الفائزين أيضاً هناك الناشطة النسائية المصرية مزن حسن مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية في مصر. (22.09.2016)  

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كرمت مؤسسة "رايت لايفليهود" السويدية ناشطين في مجال نزع السلاح النووي ومكافحة التغيير المناخي ومحاربة التمييز ضد المثليين بمنحهم جائزة نوبل البديلة، بينما فازت كل من جزر مارشال ووزير خارجيتها دي بروم بجائزة فخرية. (01.10.2015)  

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حصل مدافعون عن البيئة في نيجيريا والبرازيل ومنظمتان إنسانيتان في نيبال وإسرائيل في ستوكهولم على جائزة نوبل البديلة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو وتُمنح كل عام لكل من يقدم أجوبة عملية على التحديات القائمة. (06.12.2010)  

في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

فازت مجموعة "الخوذ البيضاء" السورية بجائزة نوبل البديلة للسلام. من بين الفائزين أيضاً الناشطة المصرية مزن حسن. (22.09.2016)  

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