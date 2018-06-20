 نشطاء: السعودية تعتقل داعية بارز ينتقد الأسرة الحاكمة | أخبار | DW | 13.07.2018

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أخبار

نشطاء: السعودية تعتقل داعية بارز ينتقد الأسرة الحاكمة

قال نشطاء إن السعودية اعتقلت الداعية البارز سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، موسعة بذلك على ما يبدو أنها حملة على رجال الدين والمفكرين ودعاة حقوق الإنسان. ومعروف عن الحوالي دعواته للديموقراطية وانتقاداته للأسرة الحاكمة.

Polizisten in Riad Saudi-Arabien (Fayez Nureldine/AFP/Getty Images)

قالت جماعة القسط الحقوقية ومقرها لندن إن اعتقال الداعية سفر الحوالي جرى بعد أن نشر الحوالي كتابا ينتقد الأسرة السعودية المالكة. وأوردت جماعة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان نبأ القبض على الحوالي، مستشهدة بمصادر مقربة منه.

ولم ترد السلطات بعد على طلبات للتعليق. وتقول الرياض إنها ليس لديها سجناء سياسيون، لكن مسؤولين بارزين يقولون إن مراقبة النشطاء ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

دعم للإصلاحات

ونال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إشادة لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرت دليلا على نهج تقدمي جديد، لكن هناك قلقا بشأن اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة وحملة تطهير سرية لمكافحة الفساد نفذتها السلطات العام الماضي.

 كما تعهد رجل الأعمال السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال بدعم برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة له على موقع تويتر. وكان الأمير الوليد ، نفسه قد احتجز ثلاثة أشهر في حملة لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد.
وفي تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة له وهو يعانق ابن عمه الأمير محمد، قال الأمير الوليد "تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو #ولي_العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح #رؤية_2030".
 

 

ويقول منتقدون إن ولي العهد لا يفعل ما يكفي لتحرير السياسة في بلد يحظى فيه الملك بسلطة مطلقة وإنه استهدف المعارضين.

انتقاد الأسرة الحاكمة

وبرز الحوالي قبل نحو 25 عاما كزعيم لحركة الصحوة، التي سعت لجلب الديمقراطية إلى السعودية وانتقدت الأسرة الحاكمة بسبب الفساد والتحرر الاجتماعي والعمل مع الغرب.

وزجت به السلطات في السجن في إطار حملة على الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي لكنها أطلقت سراحه بعدما خفف من انتقاداته. وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساند الحوالي "الجهاد" ضد الولايات المتحدة لكنه ندد أيضا بهجمات الإسلاميين المتشددين على الغربيين في السعودية.

وضعفت حركة الصحوة جراء مزيج من القمع والاستقطاب، لكنها لا تزال نشطة.

وتعتبر أسرة آل سعود دائما الجماعات الإسلامية أكبر تهديد داخلي لحكمها في بلد لا يمكن الاستخفاف فيه بالمشاعر الدينية وقُتل فيه المئات خلال حملة لتنظيم القاعدة قبل عشر سنوات.

ح.ز/ ع.خ (رويترز)

 

  • Frankreich Sudan Journalist Lubna Hussein Pressekonferenz in Paris (AP)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    لم تدفع غرامة "البنطال"

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  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

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  • Nawal Benaissa im Interview - Anfüherin der Rif-Bewegung (N. Benaissa)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    حكم مع وقف التنفيذ وغرامة

    أصدرت المحكمة يوم 15 شباط/ فبراير 2018 حكماً بعشرة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ في حق نوال بنعيسى الناشطة في حراك الريف المغربي، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. وتوبعت نوال بتهمة "إهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهاهم والتجمهر في الطرق العمومية والتظاهر في الطرق العمومية دون سابق تصريح"، إلى جانب "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح".

  • Ägypten Israa al-Taweel (privat)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    إخلاء سبيل بسبب الظروف الصحية

    في مساء الأول من يونيو/ حزيران 2015، اختفت إسراء الطويل، المصورة الصحفية التي عرفت في مواقع التواصل الاجتماعي. بعد 202 يوماً فى الحبس الاحتياطي والسجن قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها لظروفها الصحية. وكانت إسراء قد اتهمت بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكديرالأمن والسلم العام.

  • Suad Alshimri (Suad Alshimri)

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    "تطاولت على الإسلام"

    أوقفت الناشطة السعودية سعاد الشمري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". سعاد الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أسست مع رائف بدوي، الناشط في المجتمع المدني، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية. ويقضي بدوي عقوبة بالسجن عشر سنوات صدرت بحقه في مطلع أيلول/ سبتمبر 2014 بتهمة "الإساءة للإسلام" أيضاً.

  • Screenshot Aufruf zur Freilassung von Razan Zaitouneh

    ناشطات عربيات دفعن ثمنا غاليا لنضالهن من أجل الحرية

    خطفت في ظروف غامضة!

    اختطفت المحامية السورية رزان زيتونة في نهاية عام 2013 مع ثلاثة آخرين من زملائها في مكان عملها في مدينة دوما وسط ظروف غامضة. وكانت رزان قد أسست مع ناشطين لجان التنسيق المحلية في سوريا لتوثيق انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان. واتهم البعض فصيل معارض باختطافهم حيث أن ذلك الفصيل كان هو المسيطر على المدينة آنذاك، وما تزال مختفية لحدود الساعة. إعداد مريم مرغيش.


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