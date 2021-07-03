 نشر صور خاصة لمحتجات.. أسلوب قمع جديد للسلطة الفلسطينية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.07.2021

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سياسة واقتصاد

نشر صور خاصة لمحتجات.. أسلوب قمع جديد للسلطة الفلسطينية؟

اتهمت ناشطات السلطة الفلسطينية بتسريب صور خاصة لهن والتشهير بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مصادرة هواتفهن في الاحتجاجات الأخيرة، التي خرجت عقب وفاة الناشط نزار بنات. لكن هل يجدي هذا الأسلوب لردع المحتجين؟

Palästina Proteste nach Tod eines Abbas-Kritikers in palästinensischem Gewahrsam

"مازال هاتفي بحوزتهم، ولكنهم سربوا صورا خاصة لفتاة أخرى عبر فيسبوك، وقالوا إنها صوري"، هكذا تشرح صحفية فلسطينية حملة التشهير التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاعتداء عليها أثناء تغطيتها المظاهرات المناهضة للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله.

مختارات

يوميا نستخدم تطبيقات مجانية على هواتفنا، لكننا لا ندري أننا نعطيها الموافقة على استخدام بياناتنا ومعرفة نشاطنا. اليوم فضيحة جديدة لاستخدام الجيش الأمريكي بيانات من تطبيقات 'إسلامية"، فكيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟

يشرح المؤرخ والمؤلف الأكثر مبيعأ تيموثي سنايدر في منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه DW، الخطأ الذي حصل مع الديمقراطيات المُعطلة ووسائل الإعلام وكيف يمكن أن تكون الصحافة المحلية مفتاح الإنقاذ لها.

هذه الحادثة ليست فريدة، إذ أعلنت منظمات مدنية وحقوقية فلسطينية أن عشرات الناشطات والصحفيات تمت سرقة هواتفهن واختراقها، ونشر صور خاصة لهن عبر الإنترنت في محاولة لـ "تشويه سمعتهن"، حسب ما صرحت به الصحفيةالتي فضلت عدم نشر اسمها لـDW عربية.

تعتبر مصادرة الهواتف من قبل رجال أمن بلباس مدني خلال المظاهرات، أسلوب قمع جديد لم تمارسه السلطة الفلسطينية من قبل، حسب ما يذكره المحامي في مؤسسة ”محامون لأجل العدالة" مهند كراجة لـDW عربية. ويضيف كراجة، الذي اعتقله على الأمن الفلسطيني بعد يومين من إجراء المقابلة الصحفية هذه، أنه تمت مصادرة نحو 100 هاتف من المتظاهرين والصحفيين، ولكن بشكل أساسي تم استهداف النساء في حملات التشهير.

”كنت مرتعبة من الخروج إلى الشارع"

توقفت المتظاهرة م.م عن المشاركة في الاحتجاجات ضد السلطة، بعد نشر صور خاصة لها عبر فيسبوك، ”انتشرت صوري في العديد من الصفحات التابعة لحركة فتح، وحاولوا التركيز على أنني لا أشبه الفلسطينيين بطبيعة لباسي"، تشرح م.م لـDW عربية. هذه المنشورات؛ دفعتها للانتقال والعيش مع أصدقائها، خوفا من تعرضها للتنمر والضرب والإزعاج، "أصبح الناس يعرفونني الآن بسبب هذه الصور، وكنت قلقة جدا من التواجد خارج المنزل. أن يتم تسليط الضوء عليك بهذا الشكل صعب جداً".

اتهمت م.م بأنها ”قائدة الحراك" في رام الله، رغم أنها ليست كذلك، وتقول إن هيئتها تختلف "عن الشكل المعتاد للأفراد في الأراضي الفلسطينية" وتعيش حياتها كما تحب، ولهذا تم استهدافها بشكل أساسي.

Palästina Proteste nach Tod eines Abbas-Kritikers in palästinensischem Gewahrsam

الشوبكي: تعمدت القوات الأمنية الفلسطينية اعتقال وتعذيب المعارضين منذ مشروع الإصلاح الأمريكي للأجهزة الأمنية عام 2007

ويفسر كراجة السبب وراء ”الاتهامات العشوائية"، بأنهم يحاولون إظهار فتاة  ما على أنها القائدة، ومن ثم يعملون على ”تشويه سمعتها"، من خلال التركيز على أن ”عاداتها وتقاليدها لا تشبه أغلبية العادات والتقاليد في الأراضي الفلسطينية"، وبهذا يتم "سلخ المتظاهرين عن باقي المواطنين، وقتلهم اجتماعياً، وتخويف عائلاتهم ومحيطهم".

وانتشرت الصور، حسب كراجة، على صفحات تابعة لحركة فتح الحاكمة في الأراضي الفلسطينية، سواء أكانت صفحات معروفة أو وهمية، وتقول الصحفية، التي قامت بحذف محتوى هاتفها  من خلال حساب الكلاود فور سرقته، إنه كانت هناك محاولة "حثيثة" لتشويه سمعتها، ولكن عندما عبرت عن قلقها من نشر صورها الخاصة، قالت لها عائلتها: "إن كان نشر صورة لك دون حجاب أسوأ ما يمكن أن يقوموا به، فليقوموا بذلك، ولكن لا تسمحي لهم باستغلال هذه النقطة لإرهابك".

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مقتل نزار بنات يفجر موجة غضب فلسطينية عارمة

 ”قمع المتظاهرين ليس جديدا"

رغم ما أكدته مؤسسة ”محامون من أجل العدالة"، بأن أسلوب القمع المتبع بمصادرة الهواتف هو أمر مستحدث، فإن المحلل السياسي الفلسطيني بلال الشوبكي، يرى أن هذا الاستحداث يتعلق في هذه الجزئية فقط، إذ تعمدت القوات الأمنية الفلسطينية اعتقال وتعذيب المعارضين منذ مشروع الإصلاح الأمريكي للأجهزة الأمنية عام 2007، على حد تعبيره.

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقاً مع الحكومة الأمريكية، يتم بموجبه تدريب أجهزتها الأمنية بعد وصول حماس للسلطة، ويعرف هذا المشروع باسم "مشروع دايتون"، نسبة إلى منسق هذا الاتفاق ومدرب قوات الأمن الفلسطينية الجنرال كيث دايتون.

ويشرح الشوبكي أن التغيير لم يكن في استحداث الأدوات ولكن في "شدة هذه الأساليب وكثافتها التي باتت أوضح"، والذي يفسره بأنه يعود "لتلاشي العقيدة الأمنية الوطنية وتنامي العقيدة الأمنية الوظيفية، وهو ما سعت إليه المؤسسات الدولية التي دعمت الأجهزة الأمنية، ومحاولتها لينتهي الأمر بموظف القوات الأمنية إلى تنفيذ الأوامر دون التساؤل عن مآلاتها".

الرقابة الذاتية هي الهدف

تلعب طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ بأغلبيته دوراً في توجه المؤسسات الأمنية إلىاستغلال البيانات الشخصية للمتظاهرات، والذي يربطه الشوبكي بماهية "الأشخاص كرموز"، مفسراً ذلك بأن الفلسطينيين يربطون حراك الشارع بالرموز، وإن تم "إسقاط" الرموز البشرية من الناحية الأخلاقية، فستكون ضربة "موجعة" للمحتجين، ويضيف بأن "السلطة الفلسطينية استفادت من التجربة المصرية، التي حاولت إبراز قادة للحراك الشعبي ومن ثم ضربها أخلاقياً".

السبب الآخر، والذي انقاد له أغلب المعارضين حسبما يشرح الشوبكي، هو تحول جبهة النقاش من المطالبة بالإصلاح إلى نقاش مرتبط بمدى نزاهة المحتج كفرد، وبذلك يصبح الجميع مدافعين عن أشخاص بدلاً من الدفاع عن قضية إصلاحية. هذه الاستراتيجية تبدو مدروسة وليست عشوائية كما يؤكد الشوبكي، بيد أن رد فعل الشارع الفلسطيني قد تعامل مع هذه المحاولات على أنها ”اعتداء" ولم تصدقها الغالبية، ولكن خطرها يكمن بأن "الرقابة الذاتية" سوف تزداد، وتصبح أداة ضغط من الأهالي على أبنائهم لحمايتهم من التحول لأداة تشهير، على حد تعبير المحلل السياسي.

هذا المفهوم بالتحديد، ذكرته الصحفية الفلسطينية أثناء حديثها، إذ رأت أن محاولتهم تشويه سمعتها واستغلال بياناتها، يستهدف بشكل أساسي عائلتها؛ كأداة ضغط عليهم، ولكنها "كانت محظوظة لأنهم لم يرضخوا"، أما م.م فقد أكدت أن مخاوفها الأولية دفعتها أيضا للابتعاد عن المظاهرات، بيد أن الدعم الكبير الذي حصلت عليه من محيطها ساعدها على التخلص من قلقها، والعودة تدريجيا إلى حياتها الطبيعية.

مظاهرة في الضفة الغربية

طالب المحتجون برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

السلطة الفلسطينية: سنحاسب المسؤولين عن هذا "الانتهاك"

استحدثت السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة وحدة الجرائم الالكترونية، والتي تتبع المباحث العامة للشرطة، ويقوم عملها في الأساس على ملاحقة مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، منها نشر الصور الخاصة، أو الابتزاز والاستغلال الالكتروني، ولكن يتهم كراجة هذه الوحدة بالصمت حيال اختراق هواتف المحتجين والصحفيين، واستغلال صور النساء للتشهير بهن.

ويضيف قائلا إنه تم التحقيق مع أي شخص حاول استرداد هاتفه، عن ماهية ما يحتويه من معلومات، ويقول "كان من المفترض أن تقدم النيابة العامة دعوى عامة ضد مخترقي الهواتف، ولكن كما نقول الآن في الأراضي الفلسطينية- أقاضي من والقاضي غريمي؟".

ولهذا توجهت الضحايا إلى مؤسسات المجتمع المدني لطلب المساعدة، وبالتحديد مركز حملة، وهي مؤسسة تهتم بالأمان الرقمي في الضفة الغربية. ويذكر مدير حملة نديم ناشف لـDW عربية، أن بعض الصفحات التي أبلغوا عنها كانت صفحات غير رسمية تابعة لحركة فتح، أو أفراداً معروفين، وأكد بأن شركة فيسبوك تعاملت خلال ساعات مع الشكاوي، وقامت بوقف هذه الصفحات أو حذف المنشورات المسيئة.

وكانت شركة فيسبوك اتهمت السلطة الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام، بمحاولة اختراق صفحات ناشطين وناشطات، يعيشون في الأراضي الفلسطينية وخارجها. وأكدت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم لـDW عربية، أنه وردت شكاوي شفوية من صحفيات متعلقة بنشر صور خاصة لصحفيات ومتظاهرات، والذي وصفه بـ "الانتهاك"، مؤكداً  أنه سيتم التحقيق بهذه الشكاوي، وإن ثبتت صحتها فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وإخضاعهم للعدالة.

وشهدت الضفة الغربية مؤخرا حراكا اجتماعياً ومظاهرات تطالب برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إثر اتهام أجهزة الأمن الفلسطينية بقتل المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله.

مرام سالم

  • USA Mark Zuckerberg erhält Ehrendoktortitel der Harvard Universität (Reuters/B. Snyder)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    البداية من هارفارد

    لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.

  • Facebook User Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    إقبال متزايد

    كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).

  • Facebook Symbolbild Hate Speech (picture-alliance/dpa/J.W.Alker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    كوكب مواز

    اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".

  • Deutschland Immer mehr soziale Netzwerke (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "استحواذ" وشراكات

    استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.

  • Symbolbild Fake-News-Untersuchung in Facebook (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "نافذة للرقابة والقمع"

    اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.

  • Ägypten Facebook (picture alliance/AP Photo/M. Deghati)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    أفيون الثورات؟

    شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.

  • Computer Hack (Vernon Manlapaz)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    منصة للجيوش الإلكترونية

    خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.

  • Symbolbild Facebook Blasphemie in Pakistan (picture alliance/dpa/epa/R. Khan)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    انتقادات متكررة!

    "انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.

  • Logo Facebook (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    دعاوى قضائية متعددة

    رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.

  • Screenshot - Facebook Einstellungen (Facebook)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "إخفاق كارثي"

    مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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