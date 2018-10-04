نسي ابنته الصغيرة على الجزء الخلفي للسيارة فوقعت الكارثة

يقال إن أسوأ ما قد يحدث للمرء هو موت ابنه قبله، لكن ماذا عن الأب الذي يكون السبب في وفاة فلذة كبده عن طريق الخطأ؟ هذه هي المأساة شهدتها مدينة ديتمولد الألمانية. فقد نقلت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا أن رجلا كان يغادر منزله صباح الجمعة بصحبة طفليه. وبينما كان يربط داخل السيارة ابنه البالغ من العمر 18 شهرا وضع الإبنة الصغرى فوق الجزء الخلفي للسيارة.
وعلى ما يبدو نسيها هناك وجلس في السيارة شغلها ثم هم بالسياقة إلى الخلف عندها تدحرجت الطفلة وسقطت ودهستها السيارة لتتوفى مباشرة. والد الطفلة ووالدتها التي التحقت بمكان الحادث بعد وقت قليل من وقوعه وقعا تحت صدمة كبيرة.
س.أ/هـ.د (رويترز/د ب أ)
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
رغم التقدم التكنولوجي وزيادة شروط الأمان في السيارات الحديثة، ما زالت السيارة تعد أكثر وسيلة مواصلات حديثة قاتلة للبشر، إذ يموت أكثر من مليون شخص سنويا في حوادث السير.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
عربة "ريكشاو" التي تستخدم بكثرة في البلدان الآسيوية، مثل الهند والباكستان، تعد إحدى وسائل المواصلات الخطرة، لانعدام أنظمة الأمان فيها. وفي الهند مثلا يموت سنويا نحو 125 ألف شخص في حوادث السير، 4 بالمائة منهم يموتون بحوادث مع عربة "ريكشاو".
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
المشي في الشارع يمثل هو الآخر خطرا جسيما على الإنسان، إن لم ينتبه جيدا. إذ يموت الآلاف من المشاة كل عام بسبب حوادث السير، وخاصة في المدن الكبيرة.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
قد يعتبر البعض حافلات النقل وسيلة نقل رخيصة الثمن، لكنهم ينسون مخاطرها الكبيرة، وخاصة في الهند وفي الصين والنيبال. هناك لا يلتزم أغلب السائقين بشروط الأمان ويملؤون حافلاتهم بعدد أكبر من الركاب مما هو مرخص به.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
التنقل بالقوارب السريعة مليء بالمتعة والمغامرة، ولكنه خطر جدا ويسبب آلاف القتلى كل عام.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
راكبو الدراجات الهوائية هم عرضة لحوادث السير والمرور. وسجل في ألمانيا في العام الماضي أكثر من مليونين و 400 ألف حادث مروري بمختلف وسائل النقل راح ضحيتها أكثر من 3377 شخص، من بينهم 396 سائق دراجة هوائية.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
أما ركاب الدراجات النارية فيحملون أرواحهم على أكتافهم، كما يقول المثل وتثبت ذلك الإحصائيات. الرغبة في السرعة والمغامرة لها نتائجها السلبية أيضا.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
حافلات النقل الكبيرة تسبب أيضا حوادث كثيرة في مختلف أنحاء العالم. وأحد أسباب ذلك هو ساعات القيادة الطويلة لسائقي الحافلات، إذ لا يتوقف أغلبهم للاستراحة أو للخلود للنوم إلا قليلا.
-
أكثر وسائل المواصلات قتلا للبشر
تعد الطائرات أفضل وسيلة لنقل الركاب في العالم من ناحية السرعة والأمان، وذلك على الرغم من التسليط الإعلامي الكبير الذي يرافق كل حادثة طيران، إذ توفي 990 شخصا فقط في العام الماضي في حوادث الطيران بينما يتجاوز ضحايا وسائل النقل الأخرى الآلاف من البشر سنويا.
الكاتب: زمن البدري