نسي ابنته الصغيرة على الجزء الخلفي للسيارة فوقعت الكارثة

يقال إن أسوأ ما قد يحدث للمرء هو موت ابنه قبله، لكن ماذا عن الأب الذي يكون السبب في وفاة فلذة كبده عن طريق الخطأ؟ هذه هي المأساة شهدتها مدينة ديتمولد الألمانية. فقد نقلت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا أن رجلا كان يغادر منزله صباح الجمعة بصحبة طفليه. وبينما كان يربط داخل السيارة ابنه البالغ من العمر 18 شهرا وضع الإبنة الصغرى فوق الجزء الخلفي للسيارة.

وعلى ما يبدو نسيها هناك وجلس في السيارة شغلها ثم هم بالسياقة إلى الخلف عندها تدحرجت الطفلة وسقطت ودهستها السيارة لتتوفى مباشرة. والد الطفلة ووالدتها التي التحقت بمكان الحادث بعد وقت قليل من وقوعه وقعا تحت صدمة كبيرة.

س.أ/هـ.د (رويترز/د ب أ)