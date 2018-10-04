 نسي ابنته الصغيرة على الجزء الخلفي للسيارة فوقعت الكارثة | عالم المنوعات | DW | 12.10.2018

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منوعات

نسي ابنته الصغيرة على الجزء الخلفي للسيارة فوقعت الكارثة

أعلنت الشرطة في مدينة ديتمولد الألمانية عن حادثة مأساوية ذهبت ضحيتها طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 18 شهرا. فقد نسي رجل ابنته فوق الجزء الخلفي للسيارة بينما كان يربط ابنه في المقعد الخلفي فوقعت المأساة.

Polizei Symbolbild (picture alliance/dpa/P. Seeger)

يقال إن أسوأ ما قد يحدث للمرء هو موت ابنه قبله، لكن ماذا عن الأب الذي يكون السبب في وفاة فلذة كبده عن طريق الخطأ؟ هذه هي المأساة شهدتها مدينة ديتمولد الألمانية. فقد نقلت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا أن رجلا كان يغادر منزله صباح الجمعة بصحبة طفليه. وبينما كان يربط داخل السيارة ابنه البالغ من العمر 18 شهرا وضع الإبنة الصغرى فوق الجزء الخلفي للسيارة.

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وعلى ما يبدو نسيها هناك وجلس في السيارة شغلها ثم هم بالسياقة إلى الخلف عندها تدحرجت الطفلة وسقطت ودهستها السيارة لتتوفى مباشرة. والد الطفلة ووالدتها التي التحقت بمكان الحادث بعد وقت قليل من وقوعه وقعا تحت صدمة كبيرة.

س.أ/هـ.د (رويترز/د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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