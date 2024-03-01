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الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخيةالذكاء الاصطناعي
11 صورة
كرة قدمألمانيا
أندرياس شتين تسيمونس
٢١ مارس ٢٠٢٤
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